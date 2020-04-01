 Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
Формульні ціни на російську нафту, які служать орієнтиром під час ціноутворення на внутрішньому ринку, стали від'ємними. Котирування Argus fip (Free in pipe означає, що продавець зобов'язаний доставити за свій рахунок товар до трубопроводу) Західний Сибір у понеділок, 30 березня, дорівнювала мінус 1007 руб. за тонну, а у вівторок - мінус 1200 руб. за тонну.
Мінусове значення Argus fip Західний Сибір означає, що в останні два дні вартість доставки нафти із Західного Сибіру і експортне мито перевищили ціну, за якою сорт Urals можна продати в Північно-Західній Європі і Середземномор'ї.
Експорт стане невигідним, якщо ця ситуація збережеться впродовж місяця, пояснює віцепрезидент Argus. За його розрахунками, російські компанії виходять в нуль, експортуючи нафту при ціні Urals $15-16 за барель (CIF Роттердам) за поточного курсу валют і ставки фрахту. Напередодні стало відомо, що 30 березня вартість Urals опустилася до $13 за барель.
Постачальники непокояться, що тривалий період низьких цін сприятиме нульовій або навіть від'ємній дохідності продажів нафти в Росії.
А про то, что доходы роисян уже сравнялись с доходами украинцев при том, что в Росе цены выше, у вас в Воронеже не говорят?
Ему я верю, он чел серьёзный не сказочник
Прям, как 5 лет назад кацапы рассказывали про ужасы украинской действительности основываясь на авторитетном мнении "родственницы, которая врать не станет".
Так вот, русотуристо, я тебя расстрою до невозможности. У меня родственник реально работает консультантом по строительству высокотехнологических грибоводческих комплексов. В том числе и на Роисе.
Никогда за период с 2014 по сегодня на Роисе нормальные продукты не были дешевле, чем в Украине. Говно, которое в Украине называют "сырным продуктом" или "мясосодержащим продуктом" возможно дешевле. Но такое дерьмо в Украине только бомж есть станет.
это мне напомнило как в школе политинформацию проводили про доктора Хайдера и в школе закрутки ему собирали))) Или как журналисты северной Кореи бомжа в США нашли и поили на камеры его кофем))) мол смотрите тут одни бомжи!
Вот же тупые кацапские дегроды! дай ссылочку где кричат что прорыв, посмеяться хочу
Источник: https://censor.net.ua/n3186165