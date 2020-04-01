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 Економіка, За кордоном
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Все про:нафта (156) Росія (26773)

 Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною

Розрахункова ціна на російську нафту Urals стала від'ємною. Впродовж двох днів витрати на доставку до портів, податки та інші витрати перевищили вартість продажу в портах Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Формульні ціни на російську нафту, які служать орієнтиром під час ціноутворення на внутрішньому ринку, стали від'ємними. Котирування Argus fip (Free in pipe означає, що продавець зобов'язаний доставити за свій рахунок товар до трубопроводу) Західний Сибір у понеділок, 30 березня, дорівнювала мінус 1007 руб. за тонну, а у вівторок - мінус 1200 руб. за тонну.

Мінусове значення Argus fip Західний Сибір означає, що в останні два дні вартість доставки нафти із Західного Сибіру і експортне мито перевищили ціну, за якою сорт Urals можна продати в Північно-Західній Європі і Середземномор'ї.

Експорт стане невигідним, якщо ця ситуація збережеться впродовж місяця, пояснює віцепрезидент Argus. За його розрахунками, російські компанії виходять в нуль, експортуючи нафту при ціні Urals $15-16 за барель (CIF Роттердам) за поточного курсу валют і ставки фрахту. Напередодні стало відомо, що 30 березня вартість Urals опустилася до $13 за барель.

Постачальники непокояться, що тривалий період низьких цін сприятиме нульовій або навіть від'ємній дохідності продажів нафти в Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціна російської нафти Urals впала до мінімуму 1999 року - 13 доларів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186165
 
   
 Топ коментарі
 
Вот сейчас Искандеру стало особенно смешно Экспортная цена на российскую нефть стала отрицательной - Цензор.НЕТ 2039
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Аха,по Турецкому потоку и потом по Балтийскому... Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною - Цензор.НЕТ 2047 Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною - Цензор.НЕТ 2047
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Вот насчет цен на продукты это на воронежском местном канале рассказывали? Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною - Цензор.НЕТ 8685

А про то, что доходы роисян уже сравнялись с доходами украинцев при том, что в Росе цены выше, у вас в Воронеже не говорят?
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У меня знакомый ганяет на работу туда за поребрик, и все рассказал за цены
Ему я верю, он чел серьёзный не сказочник
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О да!!! У дибилов цыганская почта рулит.

Прям, как 5 лет назад кацапы рассказывали про ужасы украинской действительности основываясь на авторитетном мнении "родственницы, которая врать не станет".

Так вот, русотуристо, я тебя расстрою до невозможности. У меня родственник реально работает консультантом по строительству высокотехнологических грибоводческих комплексов. В том числе и на Роисе.
Никогда за период с 2014 по сегодня на Роисе нормальные продукты не были дешевле, чем в Украине. Говно, которое в Украине называют "сырным продуктом" или "мясосодержащим продуктом" возможно дешевле. Но такое дерьмо в Украине только бомж есть станет.
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Батя когда то говрил...,КацаПсины,сыны от Псины... Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною - Цензор.НЕТ 1358 Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною - Цензор.НЕТ 1358
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а на ленте сру ,кричат что прорыв) А маски в США это вообще жест и желание помочь США!
это мне напомнило как в школе политинформацию проводили про доктора Хайдера и в школе закрутки ему собирали))) Или как журналисты северной Кореи бомжа в США нашли и поили на камеры его кофем))) мол смотрите тут одни бомжи!
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а на ленте сру ,кричат что прорыв)

Вот же тупые кацапские дегроды! дай ссылочку где кричат что прорыв, посмеяться хочу Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною - Цензор.НЕТ 5110
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Доктор Хайдер телезвезда программы Время и Сегодня в мире! Мощный был дядька. В шапочке такой весёленькой.
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Александр Глебыч Невзоров,- Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною - Цензор.НЕТ 4072 Украина выживет,РАБссия нет...
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вот красавцы иваны, нагнули так нагнули Америку, кстати, цена нефти обогнала ботоксного, тот обнулился а руцка нефть матушка стала негативная
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Наш совет. Кончайте империю зла окончательно, чтобы больше не повторять.Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною - Цензор.НЕТ 4428
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На ленте сру веселее) там температура уже такая что короновиус дохнет)
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Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1 007 руб. за тонну, а во вторник - минус 1 200 руб. за тонну Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною - Цензор.НЕТ 1369 .Может попробовать Московии с Северной Сибири закачивать нефть, тогда будет минус 1000руб за тонну?.
Источник: https://censor.net.ua/n3186165
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а этой бесплатной нафты можно набрать побольше , у нас вроде и труба для этого имеется? Или это какая-то виртуальная фьючерсная нефть?
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