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 Політика України
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Все про:мова (461) англійська мова (25) ЗСУ (493) Хомчак (104)

 З 2025 для кожного офіцера знання іноземної мови буде обов'язковим, - Хомчак

Для поліпшення сумісності з арміями країн НАТО українські військові повинні на високому рівні володіти англійською мовою.

Про це заявив в інтерв'ю АрміяInform головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз посилюються вимоги до наших військовослужбовців як від лейтенанта, так і до генерала, зокрема і щодо знання англійської мови. З 2025 для кожного офіцера знання іноземної мови має бути обов'язковим. Зараз реальний стан речей не на нашу користь. Тільки близько 20% випускників вітчизняних вишів володіють іноземними мовами (англійська) на рівні, що дозволяє їм вільно спілкуватися з іноземними колегами", - зазначив Хомчак.

За його словами, у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка опрацьовують нову програму з вивчення іноземних мов для курсантів із використанням інтерактивних засобів навчання. Нову програму вивчення іноземних мов запровадять з вересня 2020 року.

Читайте також: У процесі реформи в ЗСУ скоротять 17 генеральських посад, - Хомчак

У результаті у випускників вищих військових навчальних закладів тактичного рівня рівень володіння іноземною мовою має бути СМР 2.

"Крім цього, вже сьогодні окремі заняття з курсантами з вивчення спеціальних дисциплін проводять іноземною мовою. А для курсантів льотного військового вишу тестують мовну програму, розраховану на 800 годин, що дозволяє їм володіти ще й вимогами ІКАО (для міжнародних перельотів). У Національній академії Сухопутних військ з 2019 до навчальних занять тричі на тиждень залучають американських військовослужбовців із тренувальної групи JMTG-U. Більшість із них мають педагогічну освіту", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Офіцери Збройних сил можуть вчитися на курсах іноземних мов, проте щороку їх можуть проходити лише близько тисячі військовослужбовців.

"Я ще до призначення на посаду НГШ поставив перед собою завдання підвищити рівень знання англійської. І над цим працюю. Щоправда, найважче - це знайти зараз хоча б кілька годин на тиждень для занять. Проте сподіваюся, що незабаром зможу відмовитися від допомоги перекладача під час зустрічей із колегами з НАТО", - заявив Хомчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив нове командування ЗСУ: головнокомандувач - Хомчак, начальник Генштабу - Корнійчук, командувач Об'єднаних сил - Наєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186164
 
   
 Топ коментарі
 
Для початку потрібно українську знати.В нас вже сьомий рік війна з московитами,а люди і далі не хочуть своєї мови знати.Нерозуміють,що мова впливає на свідомість.
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А для старших офицеров и высшего офицерского состава?
С 2025 для каждого офицера знание иностранного языка будет обязательным, - Хомчак - Цензор.НЕТ 834
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Українську мову не всі знають, а вони хочуть вже англійську! А нові війська БПЛА коли будуть створені, чи Хомчак хоче і далі бикувати на своїй посаді і фальсифікувати діяльність Генштабу по реформуванню ЗСУ?
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Підозрюю, що Хомчак мав на увазі російську, яка стпюане обов'язковою. Просто називати речі своїми іменами ще не час.
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А для старших офицеров и высшего офицерского состава?

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Англійську мову треба вивчати.
А також українським офіцерам не треба забувати "руський язик". Бо, як казав поет Маяковський: "Я б руський би виучив лише за те, що треба допитувать "плєнних".
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Не вивчати треба, а друкувати посібники-розмовники для допиту полонених, наприклад: гдє расположен штаб? Атвечайт нємедлєнно русіш швайн ілі ми вас будім убівайт і нємножко вешать!
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це дуже важко.
Можуть завчити десяток стандартних фраз.
Може є спец. методики, тоді може і вийде.
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Россия, что ли будет охвицеров поставлять? Офицер должен воевать уметь. Хомчак не умеет.. Какой командующий - такие и офицеры. Боевой хомяк.
С 2025 для каждого офицера знание иностранного языка будет обязательным, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3781
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пошел в жопу молдован разом з кацапами.сунешся вонючка туда куда тебе не кличуть..іди шпаклюй дегенерат кацапу хату за копійки..
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О, видишь, какая ты вонючка рукожопая. Настоящий боевой хомяк - на форуме говномет, а в бою - серун.
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С генералов, по два иностранных языка!!! нех расслабляться!!
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Аха, если где прибыло, значит где-то убыло.
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Для початку потрібно українську знати.В нас вже сьомий рік війна з московитами,а люди і далі не хочуть своєї мови знати.Нерозуміють,що мова впливає на свідомість.
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Лучше гутарить по-русски, чтоб врага запутать
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хороший кацап.дохлий кацап.там і погутариш..
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Пільги введіть для знавців мов. Наприклад, 20% до посадового окладу за знання англійської хоча би на рівні В2. І так далі за кожну мову. А так, пустопорожні балачки.
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пільги вже треба вводити на знання української. Російський язик - теж іноземна. Більшість у великих містах на ній лише й розмовляють.
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За російську ніяких пільг не потрібно - і так їхню мову знаємо - навіть краще за московитів.
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свежо питание, да серется с трудом... the food is fresh but it's hard to shit, так сказать...
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В Дании с первого класса датский и английский , сделайте так в Украине, что бы с первого класса учили украинский и английский, а не русский .
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Спочатку потрібно їм буде вивчити українську, а вже потім англійську...
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Подавляющее большинство общается на русском или на суржике. В Украине найти тех, кто общается на чистом украинском очень проблематично
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НаноБандеровец Чистою російською також не розмовляє майже ніхто.
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Так они и так уже все знают 1 иностранный язык
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Чепуха. Лондон итс а капитал оф грейт Британ. Все.
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