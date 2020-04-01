 У Донецькій області підтверджено 7 випадок COVID-19, жінка контактувала з родичем, який повернувся з-за кордону, - ОДА

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"67-річна мешканка Білозерська контактувала з родичем, який повернувся з-за кордону. Стан хворої лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - написав чиновник.
Жінку госпіталізовано в інфекційну лікарню Мирнограда.
....Исследователи в нескольких странах тестируют вековую вакцину против туберкулеза, чтобы выяснить, может ли она дать импульс иммунной системе, чтобы помочь ей бороться с новым коронавирусом, который в настоящее время вызывает пандемию COVID-19.
Клинические испытания вакцины Bacille Calmette-Guerin (BCG), которая была впервые разработана в начале 1920-х годов, запланированы в Европе и Австралии, чтобы выяснить, может ли она помочь снизить распространенность и тяжесть симптомов COVID-19......
….Тем не менее, исследователи надеются, что БЦЖ может стать мостом, который подавляет общее воздействие пандемии коронавируса до тех пор, пока не будет готова новая целевая вакцина.
Elon Musk
@elonmusk
We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or
@Tesla
know.