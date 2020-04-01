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 У Донецькій області підтверджено 7 випадок COVID-19, жінка контактувала з родичем, який повернувся з-за кордону, - ОДА

У Донецькій області лабораторно підтверджено сьомий випадок зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"67-річна мешканка Білозерська контактувала з родичем, який повернувся з-за кордону. Стан хворої лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - написав чиновник.

Жінку госпіталізовано в інфекційну лікарню Мирнограда.

Читайте також: У Донецькій області введено режим надзвичайної ситуації, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186163
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и вопрос на засыпку..... со сколькими она контактировала до появления симптомов?
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Можно цифры по кори, ветрянке, бешенству и т.д. ?
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Ну и вопрос на засыпку..... со сколькими она контактировала до появления симптомов?
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як можна всіх порахувати? наприклад, людина пройшла по людній вулиці, то це контактування чи ні? А, якщо три дні ходила...
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https://www.forbes.com/sites/ericmack/2020/03/31/a-vaccine-from-the-1920s-could-help-fight-the-coronavirus-pandemic/#699b1dc81220
....Исследователи в нескольких странах тестируют вековую вакцину против туберкулеза, чтобы выяснить, может ли она дать импульс иммунной системе, чтобы помочь ей бороться с новым коронавирусом, который в настоящее время вызывает пандемию COVID-19.
Клинические испытания вакцины Bacille Calmette-Guerin (BCG), которая была впервые разработана в начале 1920-х годов, запланированы в Европе и Австралии, чтобы выяснить, может ли она помочь снизить распространенность и тяжесть симптомов COVID-19......
….Тем не менее, исследователи надеются, что БЦЖ может стать мостом, который подавляет общее воздействие пандемии коронавируса до тех пор, пока не будет готова новая целевая вакцина.
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ну по крайней мере совдеповские и постсовдеповские люди, привитым БЦЖ могут стать экспериментом - ведь как слабо развитые страны ,не поборовшие туберкулез, они продолжали прививаться...
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в нашей стране надо лекарства от кретенизма тестировать, уже давно при чем. Вчерашнее голосование поставило точку в этом вопросе. Срочно нужна вакцина.
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Чого репетуєш - наша земля тобі не перепаде і дефолту в нас не буде найближчим часом? Так це ж добре.
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тоби точно ничого не перепаде, так шо не репетуй потерпила.
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В мене є. А ти, кацапська побирухо, вали звідси зі своїми дружками.
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втебе е тильки писюн в сраци и це в кащому выпадку)))
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Можно цифры по кори, ветрянке, бешенству и т.д. ?
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зачем тебе КОРЬевирус будет в следующем году, когда транш по земле проедим)))
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Мне он ни к чему. Я и так знают что зелёный режим полностью разгромит государство, если ему дать шанс.
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Elon Musk

@elonmusk


We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or
@Tesla
know.
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Ти думаєш тут всі шпрехають агліцькою?
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А шош таке? Дамбасяни верещали що це западнікі миють сраки за кордоном, а самі теж попхнули до геїв виносити їхні нічні горщики. Кармільци, мля.
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За границу путешествуют одни дэбыллы или у них такие родственники?
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