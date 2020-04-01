 У Донецькій області підтверджено 7 випадок COVID-19, жінка контактувала з родичем, який повернувся з-за кордону, - ОДА

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"67-річна мешканка Білозерська контактувала з родичем, який повернувся з-за кордону. Стан хворої лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - написав чиновник.

Жінку госпіталізовано в інфекційну лікарню Мирнограда.

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