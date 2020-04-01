 Від початку року українці продали понад $300 мільйонів, - Нацбанк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

У повідомленні наголошується, що пік ажіотажу на валюту припав на 10-18 березня, а потім попит громадян значно ослаб. Останніми днями продають валюти навіть більше, ніж купують.

"Найбільші інтервенції з продажу валюти Національним банком відбулися під час другої декади березня. Через це у минулому місяці, на відміну від січня-лютого, вони мали від’ємне значення – чистий продаж валюти становив майже 2,2 млрд дол. США. Ці інтервенції дали змогу зупинити ажіотаж і можливе суттєве погіршення інфляційних та девальваційних очікувань. Як результат, наприкінці березня Національний банк навіть повернувся до купівлі валюти з ринку. Наразі міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд дол. США. Цього достатньо для виконання усіх зобов’язань України і згладжування надмірних коливань на валютному ринку", - наголошується в повідомленні.

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