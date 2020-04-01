EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Економіка
  998  11
Все про:валюта (136) НБУ (667)

 Від початку року українці продали понад $300 мільйонів, - Нацбанк

Чистий продаж валюти населенням через каси й інтернет від початку року - понад 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

У повідомленні наголошується, що пік ажіотажу на валюту припав на 10-18 березня, а потім попит громадян значно ослаб. Останніми днями продають валюти навіть більше, ніж купують.

"Найбільші інтервенції з продажу валюти Національним банком відбулися під час другої декади березня. Через це у минулому місяці, на відміну від січня-лютого, вони мали від’ємне значення – чистий продаж валюти становив майже 2,2 млрд дол. США. Ці інтервенції дали змогу зупинити ажіотаж і можливе суттєве погіршення інфляційних та девальваційних очікувань. Як результат, наприкінці березня Національний банк навіть повернувся до купівлі валюти з ринку. Наразі міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд дол. США. Цього достатньо для виконання усіх зобов’язань України і згладжування надмірних коливань на валютному ринку", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Ажіотаж на іноземну валюту спав, - Нацбанк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186162
 
 
 Топ коментарі
 
Це вже покращення від клоуна чи ще ні?
 показати весь коментар
 
А что делать, если вынуждены сидеть дома без зарплаты и продавать то, что лежит про запас дома?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Це помощь от Сороса и Порошенко в обмен на украинскую землю.
 показати весь коментар
 
 
А что делать, если вынуждены сидеть дома без зарплаты и продавать то, что лежит про запас дома?
 показати весь коментар
 
 
Нацбанк решил этим похвалиться или это чисто от недостатка ума такую инфу постить в новостях страны, как это .ука расценивать???????????????
 показати весь коментар
 


bamr@bamr69 3 ч

Сегодня на заседание правительства Министерство экономики вынесло проект постановления о выделении средств из резервного фонда.
На ремонт офиса президента.
И сумму Кабмин решил выделить 1 млн 741 тыс 348 грн.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору