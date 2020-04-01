 Чи вб'є коронавірус Путіна і Росію? ВIДЕО

Аж до масового виявлення коронавірусу у громадян російська влада утримувалася від найменших карантинних обмежень. А РПЦ посилено розповідала вірянам, що найкращий спосіб уберегтися - це ходити до церкви й причащатися. Але тепер усе змінилося.
Тож чим живуть росіяни на карантині? Скількох тамтешніх високопосадовців може вкласти на лікарняні ліжка коронавірус? Чи справді Володимир Путін самоізолювався і "працює дистанційно"? Та, зрештою, чи схожі українці на росіян в питанні самоорганізації і дотримання карантинних обмежень під час епідемії коронавірусу? Спойлер - ні, і це приємно. І головне. Чи зможуть коронавірус і катастрофічне падіння цін на нафту добити залишки російської імперії?
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1. называют своих оппонентов "свиньями"! весь мир знает, что "свинья" - это про росиян
2. как в предыдущем посте пытаются использовать не по назначению слово "лошадь", когда весь мир знает, что "лошаль" - это про лаврова
поэтому их высеры выглядят странно, как будто кацап обращается сам к себе, причём в очень вульгарной и грубой форме, эдакое садо-мазо
Нефть уже по цене, как моча!
Как там, Рашка? Европа и Азия …
Прожурчал унитаз: - Унитазия!
Чтобы сцарь уместился… с короной
Но по тону этих обсуждений уже явно чувствуется надежда на то, что хоть кто-то ему подкинул замечательную болезнь, а уж если случится его подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, то ему точно найдут что подключить...
а рашу- дай Бог.
Обновляем,обнуляем
стоила 147$, Уго Чавес с революционным пафосом распинался - "Сейчас
платите 150, а будете платить и 200, и 250 и 300, потому что нефть в наших
руках и сколько мы захотим, столько и потребуем". Бедный, забавный
социалист. Он забыл старую истину, что если человек начинает ставить себя на
место Бога, то Бог может рассердиться. Через полгода нефть стоила 50$, а через
два года Уго помер.
… 26.03.2020 Венесуэла начала продавать нефти по 5$....
А активов этих немало, ведь за годы бедственного положения Венесуэлы российская монополия внедрилась практически во все нефтяные проекты страны, прибрав под свой контроль предприятия Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria и т. д.
Вложения были колоссальные, но ничего, кроме контроля над промышленностью, которая с недавних пор и вовсе стала убыточной из-за нефтяного эмбарго, данный проект российской монополии не принес. В эпоху же, когда цены на нефть и вовсе обвалились, содержать марионеточные монополии за океаном оказалось крайне накладно.
Скидка на Urals осталась прежней - 4,75 доллара на баррель. Это максимальное значение дисконта с июня 2008 года…
Цена российской нефти в Европе упала ниже стоимости мазута. 30 марта высокосернистый мазут в Северо-Западной Европе продавался по цене с премией в $1,19/барр. к цене Urals.
В Европе стало сложно продать российскую нефть даже за такие деньги, а в Китае просто исключили российских поставщиков из тендеров. Мотивировали это тем, что не хотят проблем с американцами, которые обложили российскую нефтянку санкциями, в том числе, за Венесуэлу.
«Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом»
Прежде всего санкции касаются полного эмбарго на продажу Беларуси оружия и оборудования, которые могут быть применены для внутренних репрессий.
Кроме того, ограничения касаются отдельных чиновников, обвиняемых в 1999-2000 г.
Убьёт идиотская сырьевая экономика. Когда их нефть станет никому не нужна. Собственно, она уже никому не нужна.