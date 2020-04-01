 Національний природний парк горів в Одеській області. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ДСНС в області.

Повідомляється, що загрози населеним пунктам немає.

"1 квітня о 07:42 у службу порятунку 101 надійшло повідомлення про займання сухої водно-болотної рослинності поблизу автодороги Одеса - Рені на території Нижньодністровського національного природного парку. У зв'язку з відсутністю під'їзних шляхів до вогнищ займання рятувальники проводять моніторинг обстановки і гасіння пожежі на доступних ділянках місцевості. Площа пожежі зараз становить приблизно 9 гектарів", - сказано в повідомленні.

Водночас адміністрація парку повідомила в Фейсбуці, що займання почалося вночі.

У повідомленні зазначається: "Займання сталося ще вночі, в районі 43-45 км траси Одеса - Рені. Вранці полум'я вже стіною рухалося на південь, у напрямку до човнової станції, на правому березі річки, навпроти с.Маяки. О 13.00 горіло на декількох ділянках, уздовж Старого Турунчука і вздовж траси. Працівники Нижньодністровського НПП повідомили ДСНС і власними силами намагалися загасити вогонь. Але ні їм, ні пожежникам, які приїхали, це не вдалося. Вигоріли великі площі".

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