 У Монастириському районі є чотири робочі апарати ШВЛ, ще два планується купити, - заступник голови РДА Дронь

Про це в ефірі hromadske повідомив заступник голови Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз для тих хворих, які госпіталізовані, цього вистачає. Але якщо буде надходити більше хворих, то нам треба ще хоча б 2-3 апарати", - розповів Дронь.

За даними Національної служби здоров'я України, в лікарні міста Монастириська є 5 апаратів ШВЛ.

Дронь також додав, що один із найпотужніших апаратів позичили в районній лікарні міста Заліщики. Також для Монастириської лікарні планують закупити ще 2 апарати ШВЛ. Гроші виділила районна рада, а також надали громадяни й аграрії.

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За словами Дроня, зараз у районі покращилася ситуація із забезпеченням лікарні, проте досі не вистачає пробірок і шпателів для забору біологічних зразків, щоб проводити тести на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 9:00 1 квітня в Монастириському районі інфікованих коронавірусом 77 осіб, з яких 44 - в районному центрі.

Жителі міста звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням взяти під контроль матеріально-технічне забезпечення місцевої лікарні.