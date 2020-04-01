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 Чотири робочі апарати ШВЛ є в Монастириському районі, ще два планується купити, - заступник голови РДА Дронь

У Монастириському районі Тернопільської області, де виявлено 77 випадків коронавірусу, є 2 апарати штучної вентиляції легенів першого класу, ще 3 - меншої потужності, один з яких зламаний.

Про це в ефірі hromadske повідомив заступник голови Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз для тих хворих, які госпіталізовані, цього вистачає. Але якщо буде надходити більше хворих, то нам треба ще хоча б 2-3 апарати", - розповів Дронь.

За даними Національної служби здоров'я України, в лікарні міста Монастириська є 5 апаратів ШВЛ.

Чотири робочі апарати ШВЛ є в Монастириському районі, ще два планується купити, - заступник голови РДА Дронь 01

Дронь також додав, що один із найпотужніших апаратів позичили в районній лікарні міста Заліщики. Також для Монастириської лікарні планують закупити ще 2 апарати ШВЛ. Гроші виділила районна рада, а також надали громадяни й аграрії.

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За словами Дроня, зараз у районі покращилася ситуація із забезпеченням лікарні, проте досі не вистачає пробірок і шпателів для забору біологічних зразків, щоб проводити тести на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 9:00 1 квітня в Монастириському районі інфікованих коронавірусом 77 осіб, з яких 44 - в районному центрі.

Жителі міста звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням взяти під контроль матеріально-технічне забезпечення місцевої лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186158
 
 
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я думаю, уже не важно сколько там ИВЛ, потому что весь медперсонал заболел.
И жуткий прикол: "сидите дома, если вы не хотите чтобы вас интубировал гинеколог", скоро станет совсем не приколом....
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наконец то больными с воспалением легких кто то занялся, пусть и такой ценой мифическим корновирусом.
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В нас виробляли апарати штучної вентиляції легенів для військових цілей в м. Києві на заводі "Буревісник". Тепер цей завод розвалений і він нікому непотрібний(( Китайці за таке "господарювання" повісили би винуватців. Соромно на фоні єпідемії читати про таке в закордонних виданнях. https://www.radiosvoboda.org/a/ukraine-rescues-soviet-era-ventilator-design-from-disused-factory-to-prepare-for-coronavirus-pandemic/30522311.html
Чотири робочі апарати ШВЛ є в Монастириському районі, ще два планується купити, - заступник голови РДА Дронь - Цензор.НЕТ 8513
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