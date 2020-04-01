 Чотири робочі апарати ШВЛ є в Монастириському районі, ще два планується купити, - заступник голови РДА Дронь

Про це в ефірі hromadske повідомив заступник голови Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз для тих хворих, які госпіталізовані, цього вистачає. Але якщо буде надходити більше хворих, то нам треба ще хоча б 2-3 апарати", - розповів Дронь.
За даними Національної служби здоров'я України, в лікарні міста Монастириська є 5 апаратів ШВЛ.
Дронь також додав, що один із найпотужніших апаратів позичили в районній лікарні міста Заліщики. Також для Монастириської лікарні планують закупити ще 2 апарати ШВЛ. Гроші виділила районна рада, а також надали громадяни й аграрії.
За словами Дроня, зараз у районі покращилася ситуація із забезпеченням лікарні, проте досі не вистачає пробірок і шпателів для забору біологічних зразків, щоб проводити тести на коронавірус.
Нагадаємо, станом на 9:00 1 квітня в Монастириському районі інфікованих коронавірусом 77 осіб, з яких 44 - в районному центрі.
Жителі міста звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням взяти під контроль матеріально-технічне забезпечення місцевої лікарні.
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https://www.radiosvoboda.org/a/ukraine-rescues-soviet-era-ventilator-design-from-disused-factory-to-prepare-for-coronavirus-pandemic/30522311.html?fbclid=IwAR0p4Is8duvItgl5BRQel2R59nwqk26TFwBIPTxkNAdTJxTBd0rHEVHjOnE