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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:карантин (1775) Китай (561) США (6387) COVID-19 (2699) коронавірус (1306)

 Китай збрехав про кількість хворих та померлих від коронавірусу, в провінцію Хубей поставлялися тисячі урн для померлих, - розвідка США

Звіти американської розвідки свідчать, що уряд Китайської Народної Республіки навмисно применшував кількість заражених і померлих від коронавірусу COVID-19 на своїй території, починаючи з грудня минулого року.

Про це повідомило в середу американське інформагентство Bloomberg із посиланням на три офіційні джерела в адміністрації США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу на своїй території, скоротивши у своїх доповідях як загальну кількість захворювань, так і летальних випадків від цієї хвороби", - зауважили американські чиновники на умовах анонімності.

Вони не вдавалися в деталі розвідувального звіту, пославшись на секретність інформації. Однак, чиновники підкреслили, що дані американської розвідки вказують на свідоме применшення китайською владою наслідків від COVID-19.

При цьому вказується на те, що китайський уряд постійно змінював методологію підрахунку хворих. Крім того, у звіті йдеться про тисячі урн для загиблих у провінції Хубей.

Спалах коронавірусу почався в китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. Офіційний Пекін публічно повідомив лише про 82 тис. випадків захворювання й 3,3 тис. смертей. У США наразі налічується понад 200 тис. інфікованих осіб і понад 4 тис. летальних випадків.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186157
 
   
 Топ коментарі
 
Потому что коммунисты и кацапы всегда врут.
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Везде где коммуняки и гебисты у власти полный пи*дёж во всём. Китай солгал о количестве больных и погибших от коронавируса, в провинцию Хубэй поставлялись тысячи урн для умерших, - разведка США - Цензор.НЕТ 4385
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Потому что в совке всегда все хорошо!
Ни эпидемий, ни техногенных катастроф, ни землетрясений.
Если бы шведы в 1986 году не зафиксировали радиоактивное облако, то про масштабы аварии на ЧАЭС, узнали бы в 1991 году.
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Где эти свиньи визжавшие мне в ответ на утверждение что карантин не может остановить вирус и переболеют все до одного, что Китай остановил эпидемию карантином? Ау? Сдохли уже все?
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Может ты сдохнешь провокатор?
Если ты в Украине живешь, то походи по магазинам, с приятелями пообщайся!
В общем, покажи остальным, какие они дураки.
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Так и делаю, общаюсь ,хожу. Вирус неизбежно пройдет через каждого и это аксиома.
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Для человека живущего по принципу "все кругом дураки, один я умный": карантин вводят не для того, что бы минимизировать количество заболевших, а для того, что бы в больницу рассчитанную на 1000 коек, попало 1000 пациентов, а не 10000 или не 20000.
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Китайці - відомі брехуни (навіть на фоні решти азіятів).
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Да это и так понятно все было, комуняки брехать умеют, как Парашенко, хотя нет, его ни один дьявол в этом не переплюнет
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Те, що китайці, як і всі комуняки - ще ті ******* і під"р"си, було відомо завжди . Питання: чого так довго мовчала розвідка !!!
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