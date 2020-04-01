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 Китай збрехав про кількість хворих та померлих від коронавірусу, в провінцію Хубей постачали тисячі урн для померлих, - розвідка США

Звіти американської розвідки свідчать, що уряд Китайської Народної Республіки навмисно применшував кількість заражених і померлих від коронавірусу COVID-19 на своїй території, починаючи з грудня минулого року.

Про це повідомило в середу американське інформагентство Bloomberg із посиланням на три офіційні джерела в адміністрації США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу на своїй території, скоротивши у своїх доповідях як загальну кількість захворювань, так і летальних випадків від цієї хвороби", - зауважили американські чиновники на умовах анонімності.

Вони не вдавалися в деталі розвідувального звіту, пославшись на секретність інформації. Однак, чиновники підкреслили, що дані американської розвідки вказують на свідоме применшення китайською владою наслідків від COVID-19.

При цьому вказується на те, що китайський уряд постійно змінював методологію підрахунку хворих. Крім того, у звіті йдеться про тисячі урн для загиблих у провінції Хубей.

Спалах коронавірусу почався в китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. Офіційний Пекін публічно повідомив лише про 82 тис. випадків захворювання й 3,3 тис. смертей. У США наразі налічується понад 200 тис. інфікованих осіб і понад 4 тис. летальних випадків.

Читайте також: Влада Китаю вирішила публікувати дані про безсимптомних носіїв коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186157
 
   
 Топ коментарі
 
Потому что коммунисты и кацапы всегда врут.
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Везде где коммуняки и гебисты у власти полный пи*дёж во всём. Китай солгал о количестве больных и погибших от коронавируса, в провинцию Хубэй поставлялись тысячи урн для умерших, - разведка США - Цензор.НЕТ 4385
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Потому что в совке всегда все хорошо!
Ни эпидемий, ни техногенных катастроф, ни землетрясений.
Если бы шведы в 1986 году не зафиксировали радиоактивное облако, то про масштабы аварии на ЧАЭС, узнали бы в 1991 году.
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мы никогда не узнаем правду... от слова - никогда..
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если бы падлюки реально всё1 сразу открыли, мир бы быстрее "всрался" и начал принимать меры, а так поцы всем усыпили бдительность!!!
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я давно догадался, что тавалиси врут
у красных не может быть плохо, это у капиталистов только
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мистер Америка с пауком железным тором -в опе!
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Интересно почему COVID-19 а не 20.Что был создан в 19-м году или ми уже в 2019 болели?А тем что мол китайцы лгут политики в странах где медицина на нуле и где уже погибли больше людей чем в Китае хотят оправдать свое провальное бессилие и ищут оправдание.
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Dебилы ***.... https://www.youtube.com/watch?v=gQvYuh8WZp0 Посмотри урок потом почитай про Ковид и сарс ... потом я тебе научно поясню про РНК этих вирусов с ссылками на научные статьи....И намордник одень! Пацак! - приказ господина ПЖ
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Где эти свиньи визжавшие мне в ответ на утверждение что карантин не может остановить вирус и переболеют все до одного, что Китай остановил эпидемию карантином? Ау? Сдохли уже все?
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Может ты сдохнешь провокатор?
Если ты в Украине живешь, то походи по магазинам, с приятелями пообщайся!
В общем, покажи остальным, какие они дураки.
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Так и делаю, общаюсь ,хожу. Вирус неизбежно пройдет через каждого и это аксиома.
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Для человека живущего по принципу "все кругом дураки, один я умный": карантин вводят не для того, что бы минимизировать количество заболевших, а для того, что бы в больницу рассчитанную на 1000 коек, попало 1000 пациентов, а не 10000 или не 20000.
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Брехня. Графики пика заболевания что по телеку показывают имеют разные интегралы что абсурд, и значит составлены по наитию людьми не знакомыми с математикой или как заведомая ложь. Скорее второе. Нет никаких доказательств что карантин в малейшей степени влияет на количество одномоментно заболевших. Но хоть про ложь что карантин остановит вирус вы согласны?
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Китайці - відомі брехуни (навіть на фоні решти азіятів).
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Отозвался один из типичных избирателей шмаркли. Блеск ума, море эрудиции и все знает. Повторяет, как зеленый попугай, затасканные штампы тролей и очень кровожаден. Голос простуженной крысы, льющийся из уст шмаркли вызывает умиление, восхищение победой над коррупцией и олигархами, а также экономическими успехами.

И дело совсем не в Порошенко.
Проблема в том, что авторы таких высказываний даже не отдают себе отчет в том, насколько они дремучие и тупорылые. Как шмаркля, который даже не может подойти в своей голове к той грани осознания, что он тупой, что он - плод тупости вот таких василей ивановичей...
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Да это и так понятно все было, комуняки брехать умеют, как Парашенко, хотя нет, его ни один дьявол в этом не переплюнет
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Те, що китайці, як і всі комуняки - ще ті ******* і під"р"си, було відомо завжди . Питання: чого так довго мовчала розвідка !!!
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"Питання: чого так довго мовчала розвідка !!!"
изначально всё , что связано со вспышкой вируса COVID-19 в Китае
сопровождает дезинформация .
Чтобы пояснить и понять
в чём заключается дезинформация необходимо сделать небольшое отступление .

Одной из самых популярных страшилок в 80-е годы прошлого века была нейтронная бомба.
Согласно легендам прошлых лет, нейтронная бомба является жестоким и циничным оружием:
она убивает людей, но не разрушает имущество и материальные ценности, которые затем
может присвоить жестокий и циничный агрессор.
Советские СМИ клеймили нейтронные боеприпасы как «оружие мародера» ...

При существующей на текущий момент динамике вируса за пределами Китая
к концу года китайцы будут заселяться в вымершие опустевшие города в Европе и Америке .


КИТАЙЦЫ БУДУТ ЗАСЕЛЯТЬСЯ В вымершие опустевшие ,
но НЕРАЗРУШЕННЫЕ ГОРОДА в Европе и Америке .
со всеми сохранившимися в полной пригодности
производственными площадями и мощностями , имуществом , материальными ценностями ,
курортами , театрами , ресторанами ...

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Обратите внимание на Японию. при огромной плотности населения
на утро 01.04 Japan инфицировано-1953, умерло-56, выздоровело-424 !
или другие малые государства : Singapore инфицировано-926, умерло-3, выздоровело-240
Taiwan инфицировано-322, умерло-5, выздоровело-39
Китай збрехав про кількість хворих та померлих від коронавірусу, в провінцію Хубей поставлялися тисячі урн для померлих, - розвідка США - Цензор.НЕТ 9582
почему так ?
потому что на Японию Сингапур Тайвань
со стороны Китая и засрани не-бы-ло "вирусного терроризма".
Китаю нахер не нужны острова как территория будущего расселения китайцев .
засрань япошки как бы не сильно щимят санкциями ...
а Сингапур и Тайвань что Китаю что засрани ваще похер .

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того кто затевал этот дьявольский спектакль с "вирусной нейтронной бомбой"
явно интересовала территория государств Европы, Америки, НАТО ,
а не Сингапур Тайланд и другие азиатские страны .

это хорошо видно http://по данным центра Джона Хопкинса

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свою "вирусную нейтронную бомбу" китайские коммуняки вместе с рашкахY%лом
бабахнули по нескольким стратегическим целям Европы и Америки .
в очагах , где были применены "вирусные нейтронные бомбы" ,
имеет место высокий уровень инфицирования и летальности .

оттуда зараза расползается уже "своим ходом", то есть естественным путём .
поэтому там , куда вирус добрался "своим ходом" из эпицентров террористических актов
уровень инфицирования и уровень летальности в разы ,
В ДЕСЯТКИ РАЗ НИЖЕ

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китайцы выдавили монголов сифилисом, у них есть большой опыт в этих делах
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Брехнею згладили наслідки для юаня і економіки але стратегічно втратили довіру і нейтральне ставлення а отже ринки збуту.
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Сложный вопрос... Для США тоже выгодно выставить, что Китай солгал. Ведь тогда проще объяснить, как так вышло, что в США вдвое больше зараженных и уже больше жертв, при том, что в Китае в пять раз больше населения и эпицентр эпидемии.
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следует нанести массированный ******* **** по китаю
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Всі комуністи без брехні жити не можуть.
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Янки тоже брешут. Сами дохнут, как мухи из-за атрофированного иммунитета, их с детства пичкают антибиотиками.
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Прекратите демонстрировать свой антиамериканизм: США -ваша единственная поддержка и опора. ЕС не станет подставлять свою голову под удар Кремля.
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Прям удивительно, что коммунисты и врут.

Или кто-то мусоля в руках побитый молью сяоми или хуавей забыл, что из себя представляет Китай?
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Всі нормальні люди про це не просто здогадувалися, а були впевнені.
Уроди китайські: від них і через них оце все, то ще й брехали.
А тепер "допомагають" всім, "добренькі" =порадами= і бракованими тестами та масками.

Тільки дивно, а на підставі чого тоді Трамп вякав, що це - фігня ?
Не вірить своїй розвідці ?
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сюда Уроди китайські: від них і через них оце все,

поправочка необходима
"Уроди китайські-и-хY%ло : від них і через них оце все" ...

"Тільки дивно, а на підставі чого тоді Трамп вякав, що це - фігня ?"
патамушта трампон с хY%лом дружбанит

и дружбаны трампон=хY%ло уничтожают в первую очередь НАТО и госдепию

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