 Китай збрехав про кількість хворих та померлих від коронавірусу, в провінцію Хубей постачали тисячі урн для померлих, - розвідка США

Про це повідомило в середу американське інформагентство Bloomberg із посиланням на три офіційні джерела в адміністрації США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу на своїй території, скоротивши у своїх доповідях як загальну кількість захворювань, так і летальних випадків від цієї хвороби", - зауважили американські чиновники на умовах анонімності.
Вони не вдавалися в деталі розвідувального звіту, пославшись на секретність інформації. Однак, чиновники підкреслили, що дані американської розвідки вказують на свідоме применшення китайською владою наслідків від COVID-19.
При цьому вказується на те, що китайський уряд постійно змінював методологію підрахунку хворих. Крім того, у звіті йдеться про тисячі урн для загиблих у провінції Хубей.
Спалах коронавірусу почався в китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. Офіційний Пекін публічно повідомив лише про 82 тис. випадків захворювання й 3,3 тис. смертей. У США наразі налічується понад 200 тис. інфікованих осіб і понад 4 тис. летальних випадків.
у красных не может быть плохо, это у капиталистов только
Если ты в Украине живешь, то походи по магазинам, с приятелями пообщайся!
В общем, покажи остальным, какие они дураки.
И дело совсем не в Порошенко.
Проблема в том, что авторы таких высказываний даже не отдают себе отчет в том, насколько они дремучие и тупорылые. Как шмаркля, который даже не может подойти в своей голове к той грани осознания, что он тупой, что он - плод тупости вот таких василей ивановичей...
изначально всё , что связано со вспышкой вируса COVID-19 в Китае
сопровождает дезинформация .
Чтобы пояснить и понять
в чём заключается дезинформация необходимо сделать небольшое отступление .
Одной из самых популярных страшилок в 80-е годы прошлого века была нейтронная бомба.
Согласно легендам прошлых лет, нейтронная бомба является жестоким и циничным оружием:
она убивает людей, но не разрушает имущество и материальные ценности, которые затем
может присвоить жестокий и циничный агрессор.
Советские СМИ клеймили нейтронные боеприпасы как «оружие мародера» ...
При существующей на текущий момент динамике вируса за пределами Китая
к концу года китайцы будут заселяться в вымершие опустевшие города в Европе и Америке .
КИТАЙЦЫ БУДУТ ЗАСЕЛЯТЬСЯ В вымершие опустевшие ,
но НЕРАЗРУШЕННЫЕ ГОРОДА в Европе и Америке .
со всеми сохранившимися в полной пригодности
производственными площадями и мощностями , имуществом , материальными ценностями ,
курортами , театрами , ресторанами ...
на утро 01.04 Japan инфицировано-1953, умерло-56, выздоровело-424 !
или другие малые государства : Singapore инфицировано-926, умерло-3, выздоровело-240
Taiwan инфицировано-322, умерло-5, выздоровело-39
почему так ?
потому что на Японию Сингапур Тайвань
со стороны Китая и засрани не-бы-ло "вирусного терроризма".
Китаю нахер не нужны острова как территория будущего расселения китайцев .
засрань япошки как бы не сильно щимят санкциями ...
а Сингапур и Тайвань что Китаю что засрани ваще похер .
нейтроннойбомбой"
явно интересовала территория государств Европы, Америки, НАТО ,
а не Сингапур Тайланд и другие азиатские страны .
это хорошо видно http://по данным центра Джона Хопкинса
нейтроннуюбомбу" китайские коммуняки вместе с рашкахY%лом
бабахнули по нескольким стратегическим целям Европы и Америки .
в очагах , где были применены "вирусные
нейтронныебомбы" ,
имеет место высокий уровень инфицирования и летальности .
оттуда зараза расползается уже "своим ходом", то есть естественным путём .
поэтому там , куда вирус добрался "своим ходом" из эпицентров террористических актов
уровень инфицирования и уровень летальности в разы ,
В ДЕСЯТКИ РАЗ НИЖЕ
Или кто-то мусоля в руках побитый молью сяоми или хуавей забыл, что из себя представляет Китай?
Уроди китайські: від них і через них оце все, то ще й брехали.
А тепер "допомагають" всім, "добренькі" =порадами= і бракованими тестами та масками.
Тільки дивно, а на підставі чого тоді Трамп вякав, що це - фігня ?
Не вірить своїй розвідці ?
Уроди китайські: від них і через них оце все,
поправочка необходима
"Уроди китайські-и-хY%ло : від них і через них оце все" ...
"Тільки дивно, а на підставі чого тоді Трамп вякав, що це - фігня ?"
патамушта трампон с хY%лом дружбанит
и дружбаны трампон=хY%ло уничтожают в первую очередь НАТО и госдепию