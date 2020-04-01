 В Україні 125 нових випадків COVID-19, всього хворих - 794, летальних випадків - 20, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Всього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19. 13 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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