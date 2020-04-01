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 В Україні 125 нових випадків COVID-19, всього хворих - 794, летальних випадків - 20, - МОЗ

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженнями випадки COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Всього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19. 13 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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В Україні 125 нових випадків COVID-19, всього хворих - 794, летальних випадків - 20, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186156
 
 
 Топ коментарі
 
А в 1,5 мільйонному Харкові - 1 випадок, хто в це повірить?
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Это все на совести Зеленского с его распродажей масок, бесконтрольным ввозом тысяч украинцев и прочим мародерством на пандемии.
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На двери аптеки - МАСОК НЕТ
Чуть ниже - БЕЗ МАСОК НЕ ВХОДИТЬ.
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А в 1,5 мільйонному Харкові - 1 випадок, хто в це повірить?
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Игнатьев Фион Ніхто нормальний не повірить. Якби тестів було проведено десятки тисяч - була б інша картина.
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Цирк устроили на все страну, что бы скрыт обосраность в экономике, распродать страну под шумок, баблишка ЕС попилить которое выделяется. И за это все они свой народ заставили так страдать. Будьте прокляты все кто принимает в этом участие.
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это выздоравливающий избиратель Зеленского
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А від туберкульозу вмирає 11 хворих щодня і взагалі хворих на туберкульоз в Україні більше 21 тис. людей, це тільки ті хто виявлені! І ніхто не запроваджує карантин проти туберкульозу і не намагається побороти цю страшну та смертельну хворобу! Скільки закуплено ліків від туберкульозу під час карантину? Скільки тестів на туберкульоз завезли з Китаю чи з інших країн? Нуль! Влада взагалі розуміє що відбувається в країні, чи піар-акція боротьби з коронавірусом затьмарила розум влади? А від раку помирає 250 людей щодня? Як карантин покращить виявлення раку на ранній стадії? Скільки обладнання для виявлення раку завезли і закупили під час карантину? Влада вибрала собі найменш складного ворога, якого поки що немає в Україні на повну силу і успішно бореться з драконом, який не прийшов на бійку! А в цей час реальні катастрофічні проблеми не вирішуються, навіть в медицині!
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а шо, рак інфекційне захворювання? Навіщо йому "карантин"?
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Ну якщо ми раптом вирішили оздоровити українську націю радикальними методами, зупинивши всю економіку України, то було б логічно разом з коронавірусом боротись з найбільш поширеними смертельними хворобами, які вбивають найбільшу кількість громадян України! Коронавірус вбиває поки що сміхотворну кількість людей у порівнянні з туберкульозом, раком, гепатитом, ротавірусом, ВІЛ/СНІДом та іншими хворобами! Не за то взялась наша влада і не з того боку! Ми вже бачимо що безглузді рішення влади не впливають на поширення коронавірусу а навпаки погіршують ситуацію і по дорозі ще вбивають економіку! То може владі перестати концентруватись на неіснуючому коронавірусі, а почати боротьбу з вже існуючими хворобами які вбивають сотні українців щодоби?
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а всі інші країни світу також "цірк устроілі"??
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И вся информация.. скромненько так.. без подробностей о том где, сколько.. и куда прятаться
ВЕРНЕЕ - КТО ВИНОВАТ В ТОМ, ЧТО СТРАНА ТАКИ НЕ ГОТОВА!!!
И при этом - завозим всех, кто расслаблялся на " курортах", ТРЕБУЕТ возвращения в Украину,а потом сбегает из обсервации
Ура?! В Украине 125 новых случаев COVID-19, всего заболевших - 794, летальных случаев - 20, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4005
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Спасибо, но!
Вам не кажется , что по-честному ЭТУ ссылку должен был дать Минздрав? В Україні 125 нових випадків COVID-19, всього хворих - 794, летальних випадків - 20, - МОЗ - Цензор.НЕТ 653
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кроме ментов и воров в этой стране ничего не работает, существуют только обозначения. сраными масками себя обеспечить не можем позорище. а какое же позорище этот отсос в твитере супру иллону маску. я чуть не сгорела от стыда когда новость увидела.
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?? зе сегодня у Ердогана маску просило
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чуєш, трололо, на нашому сайті якось не прийнято самому собі лайки ставити. Ти запам'ятай це на найближчі дві доби, які ти тут протримаєшся. В Україні 125 нових випадків COVID-19, всього хворих - 794, летальних випадків - 20, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8990
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пис: якщо тебе це втішить, то в Канаді також немає масок у вільному продажу. Зараз це дефіцитний товар всюди.
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Уже писал, что возможно в конце февраля-начале марта переболели. 40+(бухгалтерия сказала) заболевших с периодом 1-2 недели. 38-39 температура на 3-4 дня без понижения. Сухой кашель. Дикая боль в теле. Осложнения на легкие. Бронхиты и воспаления легких. Основной контингент 35-60 лет. Я вышел за 8 дней( 46 лет). Те, кто старше - дольше. 21 больничного день у 65+.
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по ночам тоже температура, или таки сбивалась? как спалось?
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гепа ситуацию держит на контроле.все заболевшие давно уже помноженные на ноль
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Это все на совести Зеленского с его распродажей масок, бесконтрольным ввозом тысяч украинцев и прочим мародерством на пандемии.
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а те кто до него все разворовывали и уничтожали не причем? Зеленский за год убил ПРОЦВЕТАЮЩУЮ Украину, так что ли?
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Ну не те, щоб процвітаючу, але коли Зе прийшов, то ріст ВВП був +4,6%, а станом на початок 2020 року (до перших випадків коронавірусу) ріст ВВП уже змінився падінням...
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На двери аптеки - МАСОК НЕТ
Чуть ниже - БЕЗ МАСОК НЕ ВХОДИТЬ.
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Штош, вот сотенку в день и разменяли, уже чуствуется стабильность и класс.

Есле так пойдёт и дальше, то к маю будем иметь овер 100 000, тоесть Италию уже здеся.
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Если бы китайцы не жрали всё что движется не было бы этого сейчас......
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Если бы китайцы не жрали всё что движется, они бы жрали друг друга
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может быть, при одном и том же среднем колличестве тестов в сутки. +149 за 24 часа.
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через две недели будет жесть. вирус расползся по стране, масок в аптеках нет, костюмов защитных для медиков нет, аппаратов ИВЛ только 5% от необходимого количества. Искренне желаю никому не болеть при Зеленой власти
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Бред. При порохе лучше что ли медицина была?
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А за часів Скоропадського взагалі апаратів ШВЛ не було...от г@ндон, егеж?
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Вы в курсе, что презик больше года уже как Зеленский? что ж вам Порох-то покоя не даёт)
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Ну он же был президентом? При нем медицина процветала? Или то не считается?
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чувствую, 1ый раз в жизни мы не будем праздновать Пасху в этом году.
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