 В Україні 125 нових випадків COVID-19, всього хворих - 794, летальних випадків - 20, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Всього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19. 13 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Всього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19. 13 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
ВЕРНЕЕ - КТО ВИНОВАТ В ТОМ, ЧТО СТРАНА ТАКИ НЕ ГОТОВА!!!
И при этом - завозим всех, кто расслаблялся на " курортах", ТРЕБУЕТ возвращения в Украину,а потом сбегает из обсервации
Ура?!
Вам не кажется , что по-честному ЭТУ ссылку должен был дать Минздрав?
Чуть ниже - БЕЗ МАСОК НЕ ВХОДИТЬ.
Есле так пойдёт и дальше, то к маю будем иметь овер 100 000, тоесть Италию уже здеся.