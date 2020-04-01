EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  7032  241
Все про:дефолт (45) МВФ (734) Порошенко (11637) Європейська Солідарність (321)

 Відсутність співпраці з МВФ означає дефолт, а дефолт означає наступ Росії, - Порошенко

Треба чесно сказати людям – дефолт, до якого Украіну штовхають деякі політики та олігархи – це відсутність зарплат, пенсій і наступ Росії.

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв‘ю телеканалам "Прямий", "Еспресо" та "5 канал", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"У нас стоїть питання не просто розвитку, а виживання країни. Хочу наголосити, що кошти, які будуть залучені, йдуть на покриття дефіциту бюджету – вони йдуть на виплату пенсій, бо Пенсійний фонд має дефіцит. Пенсії немає чим виплачувати. Треба чесно розмовляти з власним народом. Фонди боротьби з безробіттям не покриватимуть виплат по безробіттю людей, яких зараз примусово звільняють з роботи у зв’язку із зупинкою підприємств, у зв’язку з карантином. Люди похилого віку, самозайняті, ФОПи, які працювали в ресторанах, на ринках, – зараз все це закрито. Люди залишилися без коштів для існування, і залишилося в них на два тижні, на місяць грошей", – зазначив Порошенко.

"Подивіться, яка коаліція склалася проти прийняття цього закону – це є ОПЗЖ з Медведчуком, група Коломойського, Тимошенко з "Батьківщиною". Яку таку нелюбов до України в собі знайшли – до українського народу, до пенсіонерів, до всіх, що поставили інтереси олігарха Коломойського вище за інтереси України?", – наголосив Порошенко.

"Я хочу наголосити, що Зеленський залишився перед дуже непростим вибором: обрати або Україну, або Коломойського. На щастя, зараз вибір був зроблений на користь України. Як буде далі – я не знаю. Бо замість того, аби прийняти закон про банки в цілому, він був прийнятий в першому читанні. В які ігри ми намагаємося грати? Щоб зараз накидали поправок, затягнули і зруйнували таким чином напрямок співпраці з міжнаролними фінансовими організаціями", – застерігає Порошенко.

"Тому вибір простий: або депутати працюють на Росію, бо відсутність МВФ означає дефолт країни. А дефолт означає російський наступ. Або ми працюємо над порятунком держави, бо сьогодні мова йде не про розвиток, а про порятунок держави. І тут треба чесно говорити з народом. І тому ніхто навіть сумніву не мав, що "Європейська Солідарність" буде лідером цього процесу", – наголосив лідер партії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через рік після президентських виборів ми змушені рятувати Україну від дефолту, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186155
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас малоросы набегут Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт, а дефолт означает наступление России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5101 Малоросы в стойло! Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт, а дефолт означает наступление России, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2456
 показати весь коментар
 
Настоящий Президент.

А не обосранный мальчик-пианист из вонючего квартала...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
коментар відмічено як спам  
 
порошенко умело смешал зеленского с грязью, узаконил его руками наворованное у народа Украины и теперь вешает лапшу на уши лохобанам
 показати весь коментар
 
 
узаконил его руками наворованное у народа Украины - это о чем, о земле? Читал, хотя бы тезисно, его основные положения?
 показати весь коментар
 
нет, зачем ? хотите цитату прямо с этой ветки ?
 показати весь коментар
 
Відсутність співпраці з МВФ означає дефолт, а дефолт означає наступ Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6795 Vitaliy Pavlov

ну исходя что этот ресурс весь сутками и всеми почти за него.и против ЗЕ. то получается нормально! да и моё личное мнение нормально. я про эти земли знаю не понаслышке и фермеров .потому что от моих умерших давно родителей которые кровью и потом заработали паи 7 га. 20 лет как умерли и не получили ни копейки и теперь мы дети которым по 60 скоро тоже уходить в мир инной, тоже нифуя не получили. а барыги фермеры 25 лет уже твари пользуются нашей и моих таких же родственников землями и другими. пьют суки кровь и нашару используют сотни тысяч гектаров .стригут баблосы и ничего не платят. а если и платят за аренду людям то предалгали в год за 7 га по 3 аж ***** тысяч грн. пусть в очко с**е их затолкают. а теперь есть у людей шанс будет продать и получить +- по 7 тысяч долларов. кто хочет больше пусть придержат. кто хочет быстро получит меньше.и пусть никого не **....т за сколько они её продадут и как быстро мол они просрут и прожрут свои деньги. это их и наше дело что с ними делать. нефуй считать чужие деньги. ну вот как то так .а нищедралы фермеры пусть скр**ут по сусекам. продают джипы. дома . берут суды дешовые в банках и покупают землю и работают! шара закончилась наконец то для них...
 показати весь коментар
 
 
Лайк.
Я читал этот пост, мне нпавится.
По крайней мере, человек пишет искренно, и об личном опыте.
 показати весь коментар
 
а теперь раскажите, кто победил ? детишки офицеров нквд ?
 показати весь коментар
 
Это не грех, дети за отцов не отвечают.
Тогда не понял твой вопрос от 23:19.
 показати весь коментар
 
есть некоторые вещи, о которых не говорят в слух
 показати весь коментар
 
в свою очередь мне интересно, где вы такое прочитали ?
разве понравившийся пост не говорит о обратном ?
 показати весь коментар
 
когда зеленский с ярмаком пол года фестивалили, то порошенко не очень то подавал голос,
теперь умело использует обанкротившегося зеленского,
видимо расчитываетт , что скоро выборы .....
 показати весь коментар
 
по сути 73% которых кинул зеленский сейчас можно очень недорого
использовать в любых целях
возможно порошенко и сделал какие то выводы,
но то, как он порвал зеленского даёт основание предполагать, что
он ещё припомнит старые обиды,
если за него проголосуют, то не факт, что не пожалеют,
в целом всё по старому - ахметов на коне, лохи идут пешком оплачивать отопление по цене дороже чем эл.энергия
жаль, но зеленский не состоялся как лидер, и в этом есть участие порошенко
 показати весь коментар
 
и в этом есть участие порошенко
И даже в том, что зеленский не состоялся как лидер, виноват Порошенко.
Он может всё. Он такой.
 показати весь коментар
 
 
не знаю, но ничего хорошего от порошенка не будет,
зеленский сильно с копыт упал, но может ещё случиться чудо, а порошенко то
тот ещё товарищ, сколько он и его друзи по миру пустили, чтобы Юлю из седла выбить .... нехорошо это ....
 показати весь коментар
 
Я бы на месте Пороха вас не спасал бы....,73 % Шариковых
 показати весь коментар
 
 
в целом да, но у него свои планы в отношении этих людей,
но не переживайте, спасти он их и не сможет
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
"Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт,
а дефолт означает наступление России."

Відсутність співпраці з МВФ означає дефолт, а дефолт означає наступ Росії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6905
 показати весь коментар
 
 
Как так получается, что каждый последующий президент хуже предыдущего?
 показати весь коментар
 
 
Зеееляяя куйлоооооо...ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ляяяяя....
 показати весь коментар
 
Всплыла новая прослушка слуг дьявола...,готовьтесь...не стрелялы....
 показати весь коментар
 
Петро как всегда заливает не по детски! Уже все эксперты говорят, что новые кредиты берут для покрытия старых, плюс проценты! Петро, если ты хвастаешься, что у нас в друзьях ЕС, Штаты и Канада, договорись о реструктуризации долга или хотя бы списания его части, тем более что из-за пандемии надвигается самый масштабный мировой кризис! Что Петро, слабо? Или ты опять брехал, что нас поддерживают все стратегические партнеры, что Украину поддерживает весь мир?
 показати весь коментар
 
 
Уже все эксперты говорят, что новые кредиты берут для покрытия старых, плюс проценты!
Об этом уже несколько месяцев говорили. Проснулся.
Да, новый кредит, с низким процентов, взамен старых, с более высоким процентом.
Это как выплату ипотеки тебе предложат перекредитовать с 14% на 3% годовых. Не согласишься?
 показати весь коментар
 
А у спеца Петра другое видение:

Хочу подчеркнуть, что средства, которые будут привлечены, идут на покрытие дефицита бюджета - они идут на выплату пенсий, потому что Пенсионный фонд имеет дефицит. Источник: https://censor.net.ua/n3186155
 показати весь коментар
 
Если денег нет, то это тришкин кафтан - приходится латать дыры.
Напомню, при Порошенко (с) все выплачивалось, индексировалось, экономика крутилась и росла.
Не хвалю Порошенко, просто напоминаю, как факт.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Землю втиху, посеред номі роздеребанило. Чмо.
І лекції педротам двигає. Як було баригою, так і залишилось.
 показати весь коментар
 
 
Вас,убогих уже лень даже в спам отправлять-все равно мозгов нет,и не прибавиться.
 показати весь коментар
 
 
Я пробую людей вразумлять - некоторые успехи есть, так что надежда, что люди начнут мыслить, есть.
 показати весь коментар
 
Клоун,понятно до конца каденции не досидит-за кого голосовать будешь ？
 показати весь коментар
 
Посмотрю список кандидатов, надеюсь, появятся новые хорошие люди.
Но судить их буду исключительно по их предыдущим делам, не по словам, лозунгам, предвыборным программам, и прочей белиберде.
Где все эти гриценки-смешки сейчас, в трудный для страны момент?
Где билецкие-найемы-шабуни-нацжоны,... легион их был, уже побороли коррупцию?
Вот, исходя из их дел, буду делать выбор, и аргументированно советовать другим.
 показати весь коментар
 
У дебилов, как у собаки Павловна, при слове Порошенко начинаются обильные выделения отовсюду.
 показати весь коментар
 
 
Подскажи, почему Петро уже третий день оправдывается, что поддержал зеленские законы? Чувствует какую-то вину или боится наказания за нарушение регламента при голосовании?
 показати весь коментар
 
Молчит - значит, сволочь.
Объясняет - значит, оправдывается.
Плебсу не угодишь, и во все времена так было.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору