 Відсутність співпраці з МВФ означає дефолт, а дефолт означає наступ Росії, - Порошенко

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв‘ю телеканалам "Прямий", "Еспресо" та "5 канал", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"У нас стоїть питання не просто розвитку, а виживання країни. Хочу наголосити, що кошти, які будуть залучені, йдуть на покриття дефіциту бюджету – вони йдуть на виплату пенсій, бо Пенсійний фонд має дефіцит. Пенсії немає чим виплачувати. Треба чесно розмовляти з власним народом. Фонди боротьби з безробіттям не покриватимуть виплат по безробіттю людей, яких зараз примусово звільняють з роботи у зв’язку із зупинкою підприємств, у зв’язку з карантином. Люди похилого віку, самозайняті, ФОПи, які працювали в ресторанах, на ринках, – зараз все це закрито. Люди залишилися без коштів для існування, і залишилося в них на два тижні, на місяць грошей", – зазначив Порошенко.
"Подивіться, яка коаліція склалася проти прийняття цього закону – це є ОПЗЖ з Медведчуком, група Коломойського, Тимошенко з "Батьківщиною". Яку таку нелюбов до України в собі знайшли – до українського народу, до пенсіонерів, до всіх, що поставили інтереси олігарха Коломойського вище за інтереси України?", – наголосив Порошенко.
"Я хочу наголосити, що Зеленський залишився перед дуже непростим вибором: обрати або Україну, або Коломойського. На щастя, зараз вибір був зроблений на користь України. Як буде далі – я не знаю. Бо замість того, аби прийняти закон про банки в цілому, він був прийнятий в першому читанні. В які ігри ми намагаємося грати? Щоб зараз накидали поправок, затягнули і зруйнували таким чином напрямок співпраці з міжнаролними фінансовими організаціями", – застерігає Порошенко.
"Тому вибір простий: або депутати працюють на Росію, бо відсутність МВФ означає дефолт країни. А дефолт означає російський наступ. Або ми працюємо над порятунком держави, бо сьогодні мова йде не про розвиток, а про порятунок держави. І тут треба чесно говорити з народом. І тому ніхто навіть сумніву не мав, що "Європейська Солідарність" буде лідером цього процесу", – наголосив лідер партії.
ну исходя что этот ресурс весь сутками и всеми почти за него.и против ЗЕ. то получается нормально! да и моё личное мнение нормально. я про эти земли знаю не понаслышке и фермеров .потому что от моих умерших давно родителей которые кровью и потом заработали паи 7 га. 20 лет как умерли и не получили ни копейки и теперь мы дети которым по 60 скоро тоже уходить в мир инной, тоже нифуя не получили. а барыги фермеры 25 лет уже твари пользуются нашей и моих таких же родственников землями и другими. пьют суки кровь и нашару используют сотни тысяч гектаров .стригут баблосы и ничего не платят. а если и платят за аренду людям то предалгали в год за 7 га по 3 аж ***** тысяч грн. пусть в очко с**е их затолкают. а теперь есть у людей шанс будет продать и получить +- по 7 тысяч долларов. кто хочет больше пусть придержат. кто хочет быстро получит меньше.и пусть никого не **....т за сколько они её продадут и как быстро мол они просрут и прожрут свои деньги. это их и наше дело что с ними делать. нефуй считать чужие деньги. ну вот как то так .а нищедралы фермеры пусть скр**ут по сусекам. продают джипы. дома . берут суды дешовые в банках и покупают землю и работают! шара закончилась наконец то для них...
Я читал этот пост, мне нпавится.
По крайней мере, человек пишет искренно, и об личном опыте.
Тогда не понял твой вопрос от 23:19.
разве понравившийся пост не говорит о обратном ?
теперь умело использует обанкротившегося зеленского,
видимо расчитываетт , что скоро выборы .....
использовать в любых целях
возможно порошенко и сделал какие то выводы,
но то, как он порвал зеленского даёт основание предполагать, что
он ещё припомнит старые обиды,
если за него проголосуют, то не факт, что не пожалеют,
в целом всё по старому - ахметов на коне, лохи идут пешком оплачивать отопление по цене дороже чем эл.энергия
жаль, но зеленский не состоялся как лидер, и в этом есть участие порошенко
И даже в том, что зеленский не состоялся как лидер, виноват Порошенко.
Он может всё. Он такой.
зеленский сильно с копыт упал, но может ещё случиться чудо, а порошенко то
тот ещё товарищ, сколько он и его друзи по миру пустили, чтобы Юлю из седла выбить .... нехорошо это ....
но не переживайте, спасти он их и не сможет
а дефолт означает наступление России."
Об этом уже несколько месяцев говорили. Проснулся.
Да, новый кредит, с низким процентов, взамен старых, с более высоким процентом.
Это как выплату ипотеки тебе предложат перекредитовать с 14% на 3% годовых. Не согласишься?
Хочу подчеркнуть, что средства, которые будут привлечены, идут на покрытие дефицита бюджета - они идут на выплату пенсий, потому что Пенсионный фонд имеет дефицит. Источник: https://censor.net.ua/n3186155
Напомню, при Порошенко (с) все выплачивалось, индексировалось, экономика крутилась и росла.
Не хвалю Порошенко, просто напоминаю, как факт.
І лекції педротам двигає. Як було баригою, так і залишилось.
Но судить их буду исключительно по их предыдущим делам, не по словам, лозунгам, предвыборным программам, и прочей белиберде.
Где все эти гриценки-смешки сейчас, в трудный для страны момент?
Где билецкие-найемы-шабуни-нацжоны,... легион их был, уже побороли коррупцию?
Вот, исходя из их дел, буду делать выбор, и аргументированно советовать другим.
Объясняет - значит, оправдывается.
Плебсу не угодишь, и во все времена так было.