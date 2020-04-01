 Кличко: ми замовили маски і апарати ШВЛ, але є проблеми з логістикою

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Ми замовили 100 тисяч тестів на коронавірус. Зараз прийшло 400 тисяч масок, ми замовили мільйон, і є логістичні проблеми. Ми не можемо отримати й апарати ШВЛ, які ми замовили", - сказав мер.
Більший маразм був в 1990-і, коли різали живі підприємства на брухт та дитячі садки (будівлі) передавали під податкові інспекції.
Так, що зараз мене мало що дивує.
гы.
Для Витальки-три медальки!