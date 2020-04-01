 Кличко: ми замовили маски і апарати ШВЛ, але є проблеми з логістикою

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми замовили 100 тисяч тестів на коронавірус. Зараз прийшло 400 тисяч масок, ми замовили мільйон, і є логістичні проблеми. Ми не можемо отримати й апарати ШВЛ, які ми замовили", - сказав мер.

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