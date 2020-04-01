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 Київські новини, Здоров'я
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 Кличко: ми замовили маски і апарати ШВЛ, але є проблеми з логістикою

Київ замовив великі партії медичних масок і апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), але є певні проблеми в логістиці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми замовили 100 тисяч тестів на коронавірус. Зараз прийшло 400 тисяч масок, ми замовили мільйон, і є логістичні проблеми. Ми не можемо отримати й апарати ШВЛ, які ми замовили", - сказав мер.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186154
 
 
 Топ коментарі
 
Для начала нужно вернутся в Апрель 2019 года, когда 73% проголосовали за кровавых барыг
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Он и не должен был ничего заказывать, от слова совсем. Если бы была сейчас в стране нормальная власть. У нас для этого есть центральная власть, госрезерв и фонд в 20 млрд. на случай чрезвычайных ситуаций. И не его проблема, а наша беда, что во главе государства сейчас жадные барыги без остатков мозгов.
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Виталька, не с логистикой, а с логикой - у тебя.
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Жи-ра,так лучше звучит.Виталька вместе с тобой бояру пьет.
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Нет это праздник зедебила и его избирателей,типа тебя и его земляков!
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Замість того щоб купляти нові вагони метро, тролейбуси та автобуси для покращення можливостей міського транспорту в умовах коронавірусу, замість того щоб організовувати виробництво масок та тестів в Києві - влада безглуздо та тупо витрачає останні гроші!
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Он и не должен был ничего заказывать, от слова совсем. Если бы была сейчас в стране нормальная власть. У нас для этого есть центральная власть, госрезерв и фонд в 20 млрд. на случай чрезвычайных ситуаций. И не его проблема, а наша беда, что во главе государства сейчас жадные барыги без остатков мозгов.
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А все остальное Кличко правильно делает, да?
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А мы обсуждаем остальное? Или то, о чем статья? Или просто срем абы шо?
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фиг поймешь как оно правильно. Он Израиль ввел жёсткие меры, и уже больше 6000 заболевших. за месяц с небольшим.
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Еще раз: там 97% легких - сидят дома, 3 - в больницах. И не каждый из этих 3-х умирает, в основном - больные старики. Это с их слов.
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А что он делает неправильно? Если не брать в расчет то, как людям промыли мозги с Кварталом, выставляя его недоумком.
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Я надеюсь, очень надеюсь, шо все шо он сейчас делает - или под давлением или по банальной глупости.
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Это не ответ на мой вопрос. Что сделано им неправильно?
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То есть надо было, чтобы в метро и переполненных маршрутках люди продолжали заражать друг друга?
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Да, конечно, уже бы одни трупики были. (С)
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Читайте сводку по Италии. При этом с нашим уровнем медицинского обслуживания, действительно были бы одни трупики.
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Зачем она мне нужна? Кроме Италии есть еще страны.
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Потому что итальянцы очень похожи на Вас. Тоже плевали на предупреждения.
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Ни меня, ни тебя там нет. Шо там - никто не знает. Меня волнует, шо здесь.
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Тут? Ну как бы это поприличнее выразиться? Мы на пороге того места, на чем сидим.
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Так, к сведению........ во Франции в некоторых регионах ввели жёсткий карантин и комендантский час с 20-00. У меня сын в Перпиньяне - практически никуда нельзя пойти, кроме как к врачу, в аптеку и в продуктовый магазин. Людей ограничили с нахождением на улицах, всё закрыто..... и на фоне всех остальных у них нет роста инфицированных.
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Так, тоже к сведению, у нас практически стало производство, мелкие еще как-то своих довозят, выкручиваются... Народу уже тупо жрать скоро нечего будет. Ему как-то не до вирусов, когда есть перспектива подохнуть с голодухи.
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Вы не открыли мне Америку. Но это уже вопрос к работодателям и правительству, которое должно компенсировать им выплаты за период вынужденного простоя.
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так само було останні 28 років. Нічого не змінилося.
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Врешь. Статистика последних 6 месяцев

Кличко: ми замовили маски і апарати ШВЛ, але є проблеми з логістикою - Цензор.НЕТ 6211
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я частково згідний -маразм посилюється і все йде по наростаючій.
Більший маразм був в 1990-і, коли різали живі підприємства на брухт та дитячі садки (будівлі) передавали під податкові інспекції.
Так, що зараз мене мало що дивує.
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И именно чтобы это повторилось выбрали жадных барыг от папы Бени. Восстановление страны было совкам не камильфо.
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знаєте... моя думка на сьогодні....У Порошенко були серйозні досягнення , але була вкрай невдала виборча кампанія.
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не могут привезти, ибо сами ж запретили въезд фур в Киев...
гы.
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Для начала нужно вернутся в Апрель 2019 года, когда 73% проголосовали за кровавых барыг
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Для начала нужно вернутся в Апрель 2019 года, когда 8% проголосовали за кровавых барыг
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для начала надо вернуться в 90--е ,и не допустить Лёнь,Петь,Вить,Юль,Сень до корыта ,что бы до 2020 это корыто не было рассовано по их карманам
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закажите лучше себя и к маскам доступ станет сразу проще
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Почему у клоунов и чиновников всегда проблемы с логистикой и ногами? Плохому тонцору ..... ноги мешают.
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Виталька-логист-.......
Для Витальки-три медальки!
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Моссад закупил и доставил в Израиль около 10 млн масок, 25 тыс респираторов, 4 млн тестов и почти 2 сотни аппаратов искусственного дыхания. Когда ты служба безопасности страны, а не гестапо...
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причём в какой-то арабской стране (какая- не разглашают). муслимы тоже сейчас офуевают, как мы с Крадуцкого
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Сами израильтяне уже с этого фейка ржут, говорят, у арабов забрали, ага.
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вот рекомендую послушать стихами женщина сказала что думает за тех кто игнорирует вирусом и карантином! супер! нечего сказать .https://www.facebook.com/svetlana.demidchenko.1/videos/525973475004300/
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Х.рню на ходу вам сморозит, а потом, постреляет козлов.
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что за бред...? кто что на ходу морозит...каких козлов кто и за что постреляет...?((
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а сейчас типа ФЛЕШ МОБ В СТРАНЕ так наезжать на идиотов которые шастают пришибленные по стране и разносят болячку. чего это кто то должен умереть из за гопников которым наплевать на всех. а когда свиньи сами заразятся то будут верещать как свиноматки...ааааа спасите ..пАмагите! что за страна?! .ааа... жить хочу... вы что не слышали других кто что с властей говорит? а итальянцев вы слушали мэров городов что они говорят свои гражданам...? то то же...((
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За несколькими десятками заробитчан для пиара Зеленского отправляли аж президентский самолет, а когда нужно привезти маски и ИВЛ то проблемы с логистикой? Что за бред!
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Ну ти порівняв. То бубочькє піар, а то життя киян. Що важливіше?
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ВВ, задайте Таблетки ЮА -маски медицинские- и посмотрите ЦЕНЫ 27грн 1шт , еште их сами, у нас уже и на хлеб нету, котов скоро начнем выбрасывать на улицу или Слугам Народа за коммуналку сдадим
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Педалик, ты дебил. Ты и логистика не совместимы. Кличко: ми замовили маски і апарати ШВЛ, але є проблеми з логістикою - Цензор.НЕТ 8995
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Сплошь комментарии на ветке от постоянных зрителей Квартала.
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Ну не уроды? С логистикой масок на Испанию у них проблем не было...
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Не, ну Кличку трудно. Ему приходится с выборными работать. А это те, которые сами себя выбирают. Профессиональные рукожопы. А раз сам себя выбрал - то вокруг себя никого не соберет. Хорошо ещё, если исполнительный, а, в основном - мастера откатить и побесноваться. Так что партнер у него такой же как в боксе - набитая дерьмом груша, - стукнешь, а ей пофиг - назад летит.
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