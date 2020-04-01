 Зеленський підписав антикризовий закон, який передбачає скасування акцизу для антисептиків і підвищення виплат медикам

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Зазначається, що документом передбачені додаткові соціальні та економічні гарантії для підтримки громадян і бізнесу в умовах протидії поширенню коронавірусу в Україні.
Закон, зокрема, передбачає доплату в розмірі до 300% заробітної плати медикам та іншим працівникам, задіяним у лікуванні хворих на COVID-19, а працівникам соціального захисту населення, які надають послуги громадянам, котрі перебувають удома, – до 100% заробітної плати.
Крім того, уряд отримує право на період карантину встановлювати граничні ціни на товари протиепідемічного призначення та соціально значущі товари. Закон також передбачає, що операції з увезення в Україну ліків, медичних виробів та обладнання для протидії COVID-19 та їхнє постачання звільняється від сплати ПДВ.
Закон, який підписав Глава держави, дасть змогу також вирішити питання із забезпеченням антисептиками – встановлено нульовий акциз та спрощено адмінпроцедури виробництва і закупівель спирту для дезінфекторів.
Документом передбачено й виплату допомоги з часткового безробіття працівникам малих і середніх підприємств, для яких будуть збережені робочі місця під час карантину. Крім того, спрощується оформлення дистанційної роботи – працівники мають право розподіляти робочий час на свій розсуд, а виконання дистанційної роботи не призводить до будь-яких обмежень трудових прав чи зменшення зарплати. Всі соціальні виплати на період карантину будуть продовжені автоматично – громадянам не потрібно наражати себе на небезпеку та з’являтися у відповідні установи.
Важливою є також передбачена законом заборона підвищувати відсоткові ставки за всіма кредитними договорами. А споживчі кредити, взяті до 2017 року, тимчасово звільняються від штрафів та пені.
Документом передбачено і збільшення лімітів для груп платників єдиного податку фізичних осіб – підприємців: перша група – з 300 тис. до 1 млн грн, друга група – з 1,5 млн до 5 млн грн, третя група – з 5 млн до 7 млн грн.
Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих актів, спрямовані на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
Ухвалений закон №540-IX вносить зміни до Податкового, Митного і Цивільного кодексів, Кодексу законів про працю, про адміністративні правопорушення, до законів "Про зайнятість населення", "Про банки і банківську діяльність", "Про державне регулювання виробництва та обсягу спирту етилового, коньячного і плодового" тощо.
Ты тогда об этом верещал как недорезанный.
Так кады прорыв?
Или мы отходим назад, чтоб лучше разбежаться?
https://www.youtube.com/watch?v=GpQOzFWBtEc&list=RDeGjYVG80V-k&index=7
сказать, при ком был рост?
или догадаешься?
П.С - а китайців і італійців теж він ...?
20.03.20 Чому не введено карантин для тих, хто повертається з "заражених" країн? 100% інфікованих - це приїхали з-за кордону, - Ігор Луценко
https://censor.net.ua/ua/news/3182926/*****************************************************************************************************
"Просмотрел утвержденный правительством перечень лекарств…Взять и наплевать на все рекомендации практических врачей Китая, Франции, США... Тех людей, которые уже столкнулись с этой бедой. Ни один ! из рекомендуемых ими препаратов в этот перечень не вошел. НИ ОДИН. Источник: https://censor.net.ua/n3183382
Таким чином, показник виявлення нових хворих на коронавірус у місті повернувся до позначки 19 березня, коли хвороба почала дуже швидко поширюватися в Нью-Йорку. Це змусило владу штату і міста 22 березня обмежити пересування для жителів. Серед вжитих заходів - закриті школи, заборона будь-яких зборів і масове тестування. Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3184456
23.03.20 Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині https://censor.net.ua/ua/news/3183517/masove_testuvannya_i_velyka_kilkist_aparativ_shvl_eksperty_poyasnyly_anomalno_nyzku_smertnist_vid_koronavirusu
Німеччина зараз є однією з найбільш уражених пандемією коронавірусу державою у світі. Водночас у країні спостерігається "аномально" низька кількість смертей: 44 загиблі на 15 320 випадків зараження (близько 0,3% летальності) станом на ранок 20 березня
Атена П'ятак, 32 роки, Чехія. Чехії на 18 березня протестовано 9402. А скільки в Україні? Ми дуже переживаємо за Україну, там наші батьки та родичі. Источник: https://censor.net.ua
2 - самі тест - системи появилися не так давно , пару місяців назад їх і не було толком
3 - за кородоном майже 6 млн громадян України , це так , якщо хтось забув ...
4 - треба визнати, що Україна не найгірше бореться з короною ...Не найкраще, але теж не такий треш як в Швеції чи Білорусії, чи Туркменостані... Все могло бути значно гірше .
1. хто ж каже не впустити громадян ?
недоумок запустив в Україну до 200 тис укро-туристо/заробітчано БЕЗ ТЕСТУВАННЯ
2. тест зявився давно :
Перші тест системи були в Україні вже давно, але їх навіть і не думали застосовувати.
05 лютого 2020, середа, 17:07
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ. https://ukranews.com/ua/news/682161-koronavyrus-v-ukraynu-pryshly-test-systemy-dlya-opredelenyya-vyrusa 3. Повторюю : в Україну за наказом зеленського було допущено не 6 млн, а 200 тис БЕЗ ТЕСТУВАННЯ. Треба було готуватися до епідемії - закуповувати тест-системи, необхідні ліки, медспорядження для лікарів, готувати місця/табори для прибуваючих з-за кордону. Але недолуга зелена влада лише піарилася у Санжарах.
4. треба визнати, що Україна не найгірше бореться з короною .
Не найгірше ? Німеччина зараз є однією з найбільш уражених пандемією коронавірусу державою у світі. Ну, це ми побачимо за 2-3 тижні. Я ж кажу зеленському не уникнути Імпічмента:
4 чи 5 тістів зробили щоб виявити коронавірус. Що за тести завозить влада зелених клоунів? 27.03.20 15:14
Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров
https://censor.net.ua/ua/news/3184880/********************************************************************************************************
Водночас у країні спостерігається "аномально" низька кількість смертей: 44 загиблі на 15 320 випадків зараження (близько 0,3% летальності) станом на ранок 20 березня
Атена П'ятак, 32 роки, Чехія. Чехії на 18 березня протестовано 9402. А скільки в Україні? Ми дуже переживаємо за Україну, там наші батьки та родичі. Источник: https://censor.net.ua
27.03.20 Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін https://censor.net.ua/ua/news/3184998/testuvaty_na_koronavirus_potribno_240_tys_osib_na_tyjden_my_testuyemo_1_tys_vo_dyrektora_tsgz_kuzin
Бабушка беспокоится- не хочу её расстраивать.
Морские порты Украины увеличили экспорт пшеницы за неделю почти на 70%. Это произошло в течение всего одной недели марта, уже в разгар эпидемии коронавируса в мире и уже во время введенного карантина в Украине. Из украинских портов ушло пшеницы - 284 тыс. т, или на 67% больше, чем неделю назад. Так выглядят ТОП-3 направления экспорта: Египет - 194 тыс. тонн. Китай - 193 тыс. тонн. Йемен - 76 тыс. тонн.
После такой статистики возникает всего один вопрос: разве продукция сельского хозяйства не является стратегическим запасом в Украине, особенно во время нестабильности и закрытия границ?
Можно провести параллель с распродажей масок и другой защиты в течение января-февраля 2020 года, когда было понятно, что эпидемия затронет весь мир.
Вопрос еще один: будет ли урожай в 2020 году таким как в 2019-м и не повлияет ли пандемия COVID-19 на сбор этого же урожая, ведь это рабочая сила, то есть люди, которые так или иначе подвергаются смертельной опасности.
Итог - непутевые и абсолютно мародерского действия власти, отсутствие реакции на действия отдельных трейдеров ведут нашу страну к кризису абсолютно во всех сферах жизни. Особенно в такие тяжелые и нестабильные времена для страны...
кто не дурик - тот готовится
На практике это означает, что маски в аптеках будут уже по 30 гривен, а не по 25 вместо 1,25 грн в конце 2019 г.
https://metro.zakaz.ua/ru/metro28255100000000/%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82-%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81/
кроме того, зеленский кидала, сколько оно трепалось про готовность и прочее
зеленскому следует у
йти в отставку
Треба визнати , що Україна не так вже погано бореться із вірусом !
Не найкраще, але теж не такий треш як в Швеції чи Білорусії, чи Туркменостані.
Загалом, типу середнячка. Могло бути значно гірше ... Принаймні по цифрах !
Ну и зрада, конечно же, антисоевая.