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 Київські новини, Авто
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Все про:авто (1460) дороги (879) Київ (7572) швидкість (32)

 У Києві на 7 ділянках доріг дозволено рух зі швидкістю до 80 км/год

З 1 квітня до 1 листопада в Києві на деаких дорогах дозволяється рух транспорту зі швидкістю до 80 км/год.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху, інформує Цензор.НЕТ.

Збільшено допустиму швидкість руху на семи ділянках:

  1. просп. Р. Шухевича (від Північного моста до вул. Оноре де Бальзака)
  2. вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків)
  3. Наддніпрянське шосе;
  4. Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)
  5. Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)
  6. вул. Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до Південного мосту)
  7. просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

На цих ділянках встановлено дорожні знаки "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від сьогодні на семи вулицях столиці обмежили максимальну швидкість руху до 50 км/год. ПЕРЕЛІК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186150
 
 
 Топ коментарі
 
Про Брест-Литовский проспект забыли?
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У тебя есть автомобиль и в каком городе если что живёшь ?
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куда спішить?
хто давно і багато їздить знає : виграш -максимум 1 світлофор!
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А на проспекті Перемоги дозволено 50 км на годину, хто перевищить, поповнюватиме бюджет, щоб зацікавлені особи могли з того бюджету черпати
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