 У Києві на 7 ділянках доріг дозволено рух зі швидкістю до 80 км/год

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху, інформує Цензор.НЕТ.
Збільшено допустиму швидкість руху на семи ділянках:
- просп. Р. Шухевича (від Північного моста до вул. Оноре де Бальзака)
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків)
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до Південного мосту)
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).
На цих ділянках встановлено дорожні знаки "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину".
хто давно і багато їздить знає : виграш -максимум 1 світлофор!