 У Києві на 7 ділянках доріг дозволено рух зі швидкістю до 80 км/год

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху, інформує Цензор.НЕТ.

Збільшено допустиму швидкість руху на семи ділянках:

просп. Р. Шухевича (від Північного моста до вул. Оноре де Бальзака) вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вул. Електриків) Наддніпрянське шосе; Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе) Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного) вул. Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до Південного мосту) просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

На цих ділянках встановлено дорожні знаки "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину".

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