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 Суспільство
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Все про:ЗСУ (493) Хомчак (104)

 У процесі реформи в ЗСУ скоротять 17 генеральських посад, - Хомчак

У процесі реформи в Збройних силах України скоротяться 17 генеральських посад, заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Припускаю, що зараз здивую багатьох наших критиків. У процесі нинішньої реформи в нашій армії скорочується 17 генеральських посад", - сказав він в інтерв'ю інформагентству Міноборони України "АрміяINFORM", опублікованому в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, Хомчак зазначив, що до Верховної Ради подано законопроєкт про реформу генеральських звань.

"Ми запропонували нашим законодавцям ввести генеральські звання з національними особливостями, а саме: однозірковий, як в НАТО, бригадний генерал, двозірковий - генерал-хорунжий, тризірковий - генерал-поручник, і чотиризірковий - генерал. На жаль, не всі депутати до військових готові прислухатися, але ми продовжуємо переконувати: ця пропозиція базується як на нашій історичній спадщині, так і на світовій практиці", - пояснив він.

Читайте також: Зеленський змінив положення про Генштаб ЗСУ, - указ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186146
 
   
 Топ коментарі
 
ну,во время военной агрессии уменьшение количества генералов то дело такое...зависит от того ,какую цель преследуют-сьэкономить или обезглавить армию...
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знімай погони, гнидо..... ти перший В процессе реформы в ВСУ сократят 17 генеральских должностей, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5970
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Подал бы ты в отставку. Очень желаю... - а вдруг проверят: где же ты был в 2014-м?
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В Вооруженных Силах Украины служат 110 генералов

Список военачальников США - перечисление четырёхзвездочного офицерского состава Соединенных Штатов. В настоящего время служат 40 высших офицеров: 11 в Армии, 4 в Корпусе морской пехоты, 9 в ВМС, 14 в ВВС, 2 в Береговой охране.
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Количество генералов и адмиралов в вооруженных силах СШАВ процессе реформы в ВСУ сократят 17 генеральских должностей, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8953В процессе реформы в ВСУ сократят 17 генеральских должностей, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8953bmpdFebruary 25th, 2016
Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service) 18 февраля 2016 года выпустила любопытный доклад "Report to Congress on General and Flag Officers in the U.S. Armed Forces" (автор Lawrence Kapp) о количестве генералов и адмиралов в вооруженных силах США ( доклад в PDF ).

Согласно докладу, на декабрь 2015 года на действительной службе в вооруженных силах США насчитывалось 896 генералов и адмиралов (плюс еще 19 выведенных за штат) - 319 в армии, 277 в ВВС, 217 в ВМС и 83 в корпусе морской пехоты. Это на 66 единиц меньше предельной определенной штатной численности генералов и адмиралов. Вместе с тем, процентном отношении к численности вооруженных сил США количество генералов и адмиралов сейчас на 43% выше, чем в 1965 году.
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Часто утверждается, что в США всего 40 генералов, а у нас 300, и поетому мол всё так плохо. Это дважды неверно.
В процессе реформы в ВСУ сократят 17 генеральских должностей, - Хомчак - Цензор.НЕТ 380 в США 896 генералов а не 40
В процессе реформы в ВСУ сократят 17 генеральских должностей, - Хомчак - Цензор.НЕТ 380 в Украине 111 генералов а не 300Готовы к шокирующим фактам? Поехали!


"""За станом на початок 2016 року в Збройних силах США у відповідності до законодавства країни перебувало на дійсній військовій службі 39 офіцерів у ранзі 4-х зіркових генералів та адміралів. Зокрема, 12 чоловік проходили службу в армії, 3 - у морській піхоті, 11 - у ВМС США, 12 - у ПС США та 1 - у Береговій охороні країни."""
Обратите внимание, что именно понимается под словом "генерал". В данном контексте это четырёхзвёздный генерал, который в американской системе называется просто "General". Вот их - 39.
Он соответствует флотскому адмиралу. Ниже генерал-лейтенант и генерал-майор. Выше - генерал армии. Есть ещё бригадные генералы, но их вообще за людей не считают. Это то шо называется в целом генералитет.
В украинской системе ему точно соответствует генерал-полковник на мой взгляд. После натовской реформы 2016 у него четыре звезды, что ещё более важно, он соответствует адмиралу, и находится между генерал-лейтенантом и генералом армии.
Так вот их у нас - ЧЕТЫРЕ, против, соответственно, сорока.
Нечестность сравнения заключается, собственно, в том что сравнивается одно конкретное высшее генеральское звание с целиком генералитетом как таковым. Но даже при етом, заметьте, 40/100 кажется не очень суровым разрывом и приходится врать про тристапаркетныхгенералов, ведь триста куда более впечатляет, не правда ли.
А теперь посмотрим на общую численность генералитета США:
""'Согласно цифрам из доклада, в ВС США насчитывается 896 генералов и адмиралов. К ним относятся командующие армией, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и корпусом морской пехоты. Самый многочисленный генеральский штаб в армии США, в нем насчитывается 319 генералов. За ним идет воздушное командование, тут насчитывается 277 генералов и адмиралов. ВМС насчитывает 217 командиров. А вот самый малочисленный штаб - у морских пехотинцев, у них всего 83 генерала и адмирала."""'''
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ну,во время военной агрессии уменьшение количества генералов то дело такое...зависит от того ,какую цель преследуют-сьэкономить или обезглавить армию...
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Любое желание необходимо воплотить в Жизнь . С учетом Мировой Практики и Национальной истории.Выбросить советский период, - как насажденный .
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Зеленский генералов плодит, Хомчак их сокращает.Реформа ВСУ по Коломойскому./Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутина.Она - заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. 26 марта 2020.
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Подал бы ты в отставку. Очень желаю... - а вдруг проверят: где же ты был в 2014-м?
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Места, как всегда продаются? Кто занёс, тот остался хенералом?
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Это что за должности такие,что можно безболезненно сократить,в период войны?😂
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Всего-то, должно быть из расчета один генерал на 10 тыс. человек личного состава + штаб = реальное количество генералов.
А сколько ИХ, 500 инералов или больше?
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Генералов потом. Там адмиралов столько что адмирал Нахимов в гробу кидается!
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двухзвездочный - генерал-хорунжий, трехзвездочный - генерал-поручик,Источник: https://censor.net.ua/n3186146 - тобто генерал-хорунжий буде , але лейтенант так і залишиться лейтенантом ?
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интересно, как они теперь после сокращения харчеваться будут!!?? они согласны с такой постановой вопроса!??
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Давать звание генерал только после года службы на передке!
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Только 17? В Украине более пятисот генералов в армии, прокуратуре, ментов, таможне .... Где у нас только генералов нет, мозгов только нет.
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Нужно увеличивать численность войск до миллиона человек и вернуть ядерный статус, как было в 1991 году! Нужно возвращать былую мощь, а лучше даже строить новую и еще мощнее, чем было! Потому что Западу насрать на Украину и они нас сплавить хотят Рашке и потому Украине не может полагаться только на Запад, который продажный, а может Украина рассчитывать только на себя!!! Это должно быть национальной доктриной и в конституции прописано, что Украина должна всегда иметь мощную Армию! А кто будет разваливать ее, как было при Яныке, что он уничтожил Армию и отменил призыв и когда РФ напала, то не было Армии - это было сделано по приказу России - развалить Украинскую Армию. Те политики, которые действую на развал Армии или ее ослабление, то они должны быть под уголовной ответственностью и должны за такое преступление нести самое строжайшее наказание - это получить срок от 20 лет тюрьмы на строгом режиме до пожизненного срока, ибо действия в ущерб обороноспособности Украины - это самое страшное из возможных преступлений и наказание должно быть самое строгое!!!
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Шапошников был в Иловайском котле с Хомчаком и снимал все на камеру, что Хомчак - это трус и дезертир и предатель! Он слил Армию! А сейчас разваливает Армию! Есть подозрение, что он русскими завербован и на них работает из тыла.
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сократят 17 генеральских должностей..

Великолепно!!! Теперь будет генералов не 1489, а 1472.
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Сначала читал в новостях, что какого-то там "хомчака" назначили командовать, а в голове крутится иловайский педо-крыса хомчак, который отдал приказ на штурм укреплённых позиций, а сам драпанул. Подумалось, не, не может быть, чтобы этого хероя назначили, мабуть, однофамилец. Вот так "сюрпрайз"...
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да их число наоборот увеличится, т.к. ввести бригадных генералов - это плюс примерно 50 генералов( ныне комбриг-полковничья посада)
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