 У процесі реформи в ЗСУ скоротять 17 генеральських посад, - Хомчак

"Припускаю, що зараз здивую багатьох наших критиків. У процесі нинішньої реформи в нашій армії скорочується 17 генеральських посад", - сказав він в інтерв'ю інформагентству Міноборони України "АрміяINFORM", опублікованому в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, Хомчак зазначив, що до Верховної Ради подано законопроєкт про реформу генеральських звань.

"Ми запропонували нашим законодавцям ввести генеральські звання з національними особливостями, а саме: однозірковий, як в НАТО, бригадний генерал, двозірковий - генерал-хорунжий, тризірковий - генерал-поручник, і чотиризірковий - генерал. На жаль, не всі депутати до військових готові прислухатися, але ми продовжуємо переконувати: ця пропозиція базується як на нашій історичній спадщині, так і на світовій практиці", - пояснив він.

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