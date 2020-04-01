 Судді і співробітники апаратів судів змушені самі забезпечувати себе засобами захисту, - прессекретарка Лисенко

Про це в ексклюзивному інтерв’ю hromadske повідомила речниця Судової влади України Оксана Лисенко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, "проблема перекладена на самих суддів і самих працівників апаратів судів". "І це накладає на суддів особисту відповідальність — як забезпечити безпечну роботу в умовах пандемії" — сказала Лисенко.

Вона зазначила, що через дефіцит бюджету Вища рада правосуддя зверталася до уряду. Також суди відчувають значний дефіцит кадрів.

"Дефіцит кадрів на сьогодні становить 2 тис. суддів — це 30 % від штатної чисельності суддів. А це означає — збільшення часу розгляду справ і природна втома наступає", — розповіла Лисенко.

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У Судовій владі пояснили, що за конституцією — діяльність судів не може бути припинена навіть в умовах надзвичайного та воєнного станів. Водночас особливий режим дозволяє відкласти нетермінові засідання, провадити їх без участі сторін або в режимі відеоконференції.

"Зокрема Вища рада правосуддя рекомендувала запровадити у судах чергування суддів, відправити більшість працівників на дистанційну роботу, але вже суд та установа встановили режим роботи самостійно", — додала прессекретарка.

Нагадаємо, в усіх 227 судах, органах та установах системи правосуддя, що перебувають під охороною Служби судової охорони, співробітники Служби несуть службу в захисних масках, окулярах і рукавичках. Кожний пункт пропуску забезпечений засобами для дезінфекції рук та предметів. Усім без винятку працівникам і відвідувачам установ системи правосуддя співробітники Служби проводять дистанційну термометрію. Загалом від початку карантинних заходів співробітники Служби судової охорони провели температурний скринінг майже 49 тисячам працівників і відвідувачів судових установ. 224 із них було відмовлено в допуску до судів у зв’язку з підвищеною температурою тіла та ознаками респіраторних захворювань.