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 Судді і співробітники апаратів судів змушені самі забезпечувати себе засобами захисту, - прессекретарка Лисенко

Через недофінансування українські судді відчувають дефіцит засобів індивідуального захисту - лише 3% з них забезпечені медичними масками.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю hromadske повідомила речниця Судової влади України Оксана Лисенко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, "проблема перекладена на самих суддів і самих працівників апаратів судів". "І це накладає на суддів особисту відповідальність — як забезпечити безпечну роботу в умовах пандемії" — сказала Лисенко.

Вона зазначила, що через дефіцит бюджету Вища рада правосуддя зверталася до уряду. Також суди відчувають значний дефіцит кадрів.

"Дефіцит кадрів на сьогодні становить 2 тис. суддів — це 30 % від штатної чисельності суддів. А це означає — збільшення часу розгляду справ і природна втома наступає", — розповіла Лисенко.

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У Судовій владі пояснили, що за конституцією — діяльність судів не може бути припинена навіть в умовах надзвичайного та воєнного станів. Водночас особливий режим дозволяє відкласти нетермінові засідання, провадити їх без участі сторін або в режимі відеоконференції.

"Зокрема Вища рада правосуддя рекомендувала запровадити у судах чергування суддів, відправити більшість працівників на дистанційну роботу, але вже суд та установа встановили режим роботи самостійно", — додала прессекретарка.

Нагадаємо, в усіх 227 судах, органах та установах системи правосуддя, що перебувають під охороною Служби судової охорони, співробітники Служби несуть службу в захисних масках, окулярах і рукавичках. Кожний пункт пропуску забезпечений засобами для дезінфекції рук та предметів. Усім без винятку працівникам і відвідувачам установ системи правосуддя співробітники Служби проводять дистанційну термометрію. Загалом від початку карантинних заходів співробітники Служби судової охорони провели температурний скринінг майже 49 тисячам працівників і відвідувачів судових установ. 224 із них було відмовлено в допуску до судів у зв’язку з підвищеною температурою тіла та ознаками респіраторних захворювань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186145
 
 
 Топ коментарі
 
Просто беспредел!
Ладно там всякая шушваль, вроде врачей и медсестер, но судьи!
Судьи и сотрудники аппаратов судов вынуждены сами обеспечивать себя средствами защиты, - пресс-секретарь Лысенко - Цензор.НЕТ 1200
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от наглота, що небудь - аби на халяву Судьи и сотрудники аппаратов судов вынуждены сами обеспечивать себя средствами защиты, - пресс-секретарь Лысенко - Цензор.НЕТ 6619
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Не збідніють. Мало того що зарплатня яка, плюс хабарі- так в кожного ще й бізнес.
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судья и стыд - понятия диаметрально противоположные !
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Смолы им горячей за пазуху. Лексусы и сто квартир себе покупать у них бабло есть, а на маски нету. Ой, сироты!!!!! Значит народ за свои деньги покупает втридорога маски, а эта сраная ылита требует к себе еще и особенного отношения!
Сволочизм этих дряней переходит все границы!
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А то в них після Давоса на маски не залишилось!
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я сегодня уже говорил, что эти хмыри еще нас переживут (деньги есть, умение пропетлять зашито в BIOS)...
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Просто беспредел!
Ладно там всякая шушваль, вроде врачей и медсестер, но судьи!

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не вынуждены, а обязаны . Могли и больницам помочь гуманитарной помощью
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Судьи те еще жлобы. Последнее будут забирать.
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от наглота, що небудь - аби на халяву Судьи и сотрудники аппаратов судов вынуждены сами обеспечивать себя средствами защиты, - пресс-секретарь Лысенко - Цензор.НЕТ 6619
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Бедные несчасные украинские судьи - они за свой счет должны покупать маски, получая нищенскую з/п в каких то там 50 тыщ грн...
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они, между прочим, государством официально приравнены к бомжам - их даже хоронят за счет казны Судьи и сотрудники аппаратов судов вынуждены сами обеспечивать себя средствами защиты, - пресс-секретарь Лысенко - Цензор.НЕТ 1789
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до речі, в Зеленського сьогодні професійне свято - День дурака
хтось привітав?
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та ну на. професійне свято у нього і його лохів буде 21 квітня - День Двбйоба..
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И что с того? Остальные люди тоже себя вынуждены сами обеспечивать. Сотрудники судов что - особенные? Они не медики.
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Неужели судьи с з\платами под 100 000грн. потратились на копеечные маски.
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Когда что-то отдавать - свой труд на общее благо, так они для народа не перетрудятся, они люди обычные, они устают... А как что-то брать (без устали), привилегии всякие, зарплаты космические, так они люди не простые, а государственные...А разве большие зарплаты не подразумевают, что в трудное время для страны поработать сверхурочно и без премий? И на копеечную маску молча (чтоб не выглядеть крохоборами) потратиться?
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ну а шо?только приветствую...почему то санитарки и медсестры могут себе позволить купить,а судьи нет?
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Попытался им посопереживать...
Не выходит!!! шо делать не знаю...
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Пусть даже если и сдохнут то только будет лучше для просто людей так мы их уже ненавидим за причинённое нам простолюдинам горе и безнаказанность власть имущих
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***, а все остальные на государственной дотации. Мне только в двери позвонили - принесли маски и костюмы. Еле отбрехался - полная кладовка. Думаю, надо скинутся НАРОДНЫМ - не проживут без нас
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Торбы открывайте в которых хабари напаковали и обеспечивайтесь ты смотри твари какие медикам средств защиты нехватает. А тут еще эти пидо-ы повылазили пшн
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с их зарплатами, взятками и статками плакать еще о невьідаче масок и Ко. губоазакаточную машинку не хохо?
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Это еще что. Вот Новость:
Ну вы и ср@те, господа прокуроры! В ГПУ решили закупить 37 тыс рулонов туалетной бумаги

В разгар коронавирусного карантина Офис генерального прокурора объявил тендер по закупке туалетной бумаги и бумажных полотенец на 390 тысяч гривен.
Об этом сегодня пишут «Украинские новости» со ссылкой на данные в системе публичных закупок ProZorro.
Уточняется, что тендер объявлен 27 марта, а аукцион состоится 14 апреля.
В тему - Российские туристы тащат из турецких отелей даже туалетную бумагу - Stern. Видео
Офис генпрокурора хочет купить 36 тысяч рулонов туалетной бумаги «Обухов», 900 упаковок (в упаковке 4 шт.) двухслойной туалетной бумаги DoDomy (в сумме 36,9 тысяч рулонов), 200 упаковок трехслойной туалетной бумаги Zewa Delux, 5 600 упаковок бумажных полотенец и 2 000 пачек салфеток.
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Бедолахи , а как же за свои Кровные , да Маски , - Возместить по Типу командировочных.
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Как вопила племянница Главы судебной администрации Холоднюка Роксолана:

"От при\ду в село - всім роскажу! Всьому селу розкажу, що мій дядько злодій!
Сьогодні на одних олівцях 7 тисяч вкрав!"
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Пысы.
Село Сосуливка Чертковского района.
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СУДЬИ! А ВЫ НЕ ОХРЕНЕЛИ??? А ЧЕМ ВЫ ЛУЧШЕ ЛЮБОГО ЖИТЕЛЯ УКРАИНЫ-ПОБЕГАЙТЕ ПО АПТЕКАМ И В ИНТЕРНЕТЕ ОНИ ЕСТЬ, А ТО ПРИВЫКЛИ ЧТО ВАМ ВСЕ ЗАНОСЯТ, МОЖЕТ НА ЗЕМЛЮ ПОРА СПУСТИТЬСЯ, ПРОДАЖНЫЕ ВЫ НАШИ?
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Ці тварі в мантіях кіпішують не тому, що не можуть купити у звичайній аптеці звичайного намордника, вони кіпішують через те, що їх не забезпечили самими надійними, не такими як для простолюдинів.
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ну наглецы ,при таких зарплатах может вам ***** еще еду бесплатно с ресторанов возить ,твари..
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Бедненькие...
У нас медработники вынуждены сами себя средствами защиты обеспечивать.
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Как говорится, к этим потерям мы готовы...)
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черте что..
всем просто так раздают.. а эти бедолаги вынуждены на последнюю копейку тратиться...
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Бухгалтера, водители и продавцы, представьте, тоже.
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Просто слёзы мешают говорить, как их жалко... Я медик почему-то тоже должна сама себя обеспечивать средствами защиты, хотя моя зарплата явно несравнима с судейской.
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Специально для бедных судей и сотрудников судов!
Видео как изготовить маску (Многоразовую!) в домашних условиях.
https://www.youtube.com/watch?v=Sf8QfG676EY


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Та эти ВЕСЬ МИР могут обеспечить ,при чём ВСЕМ !!! Судьи и сотрудники аппаратов судов вынуждены сами обеспечивать себя средствами защиты, - пресс-секретарь Лысенко - Цензор.НЕТ 904
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теперь судьям взятки деньгами предлагать бесполезно!
берут только мешками масок, упаковками "Белизна" и аппаратами ИВЛёгких...
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Подойдите к любому рай-суду в областном центре на стоянку авто. Падёж в обморок от восторга и зависти обеспечен! По прокуратурам та же картина! Пошить им шёлковые. Как султан в своё время шнурок присылал оборзевшему.
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за такі зарплати вони повинні ще медиків забезпечувати засобами захисту. (от підараси )
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Надо что бы им Лукашенко лекцию про вирус рассказал
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Падоньку, хоч би не ганьбилися таке оголошувати. В очі простому пенсіонерові з 2000 грн пенсії як дивитися маєте.
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у нас судей никакая зараза не возьмет-потому что они г...доны
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Пенсіонера з пенсією 3100 оштрафували на 17000, а падли судівські жаліються, що за свої мають їх купляти? І це при їх "зарплатах"?!
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та шоб вы повыздыхали, падлы.
"змушені" вони, гниди...
паразиты вонючие - и совести ж вообще нет у обоссанных...
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ще одне чергове підтвердження наскільки "судова" система та "судді" відірвані від народу та від країни.
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Весь народ как-то сам себя обеспечивает.. а почему этим уродам кто-то должен покупать? Нищие? Денег на маску нет?
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тот кто давал эту новость, не подумал, какой шквал гнева и омерзения она вызовет у людей??
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думаю что дающий новость испытал те же эмоции - и поместил, чтобы люди знали какое гавно сидит на месте судей...

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