 Судді і співробітники апаратів судів змушені самі забезпечувати себе засобами захисту, - прессекретарка Лисенко

Про це в ексклюзивному інтерв’ю hromadske повідомила речниця Судової влади України Оксана Лисенко, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, "проблема перекладена на самих суддів і самих працівників апаратів судів". "І це накладає на суддів особисту відповідальність — як забезпечити безпечну роботу в умовах пандемії" — сказала Лисенко.
Вона зазначила, що через дефіцит бюджету Вища рада правосуддя зверталася до уряду. Також суди відчувають значний дефіцит кадрів.
"Дефіцит кадрів на сьогодні становить 2 тис. суддів — це 30 % від штатної чисельності суддів. А це означає — збільшення часу розгляду справ і природна втома наступає", — розповіла Лисенко.
У Судовій владі пояснили, що за конституцією — діяльність судів не може бути припинена навіть в умовах надзвичайного та воєнного станів. Водночас особливий режим дозволяє відкласти нетермінові засідання, провадити їх без участі сторін або в режимі відеоконференції.
"Зокрема Вища рада правосуддя рекомендувала запровадити у судах чергування суддів, відправити більшість працівників на дистанційну роботу, але вже суд та установа встановили режим роботи самостійно", — додала прессекретарка.
Нагадаємо, в усіх 227 судах, органах та установах системи правосуддя, що перебувають під охороною Служби судової охорони, співробітники Служби несуть службу в захисних масках, окулярах і рукавичках. Кожний пункт пропуску забезпечений засобами для дезінфекції рук та предметів. Усім без винятку працівникам і відвідувачам установ системи правосуддя співробітники Служби проводять дистанційну термометрію. Загалом від початку карантинних заходів співробітники Служби судової охорони провели температурний скринінг майже 49 тисячам працівників і відвідувачів судових установ. 224 із них було відмовлено в допуску до судів у зв’язку з підвищеною температурою тіла та ознаками респіраторних захворювань.
Сволочизм этих дряней переходит все границы!
Ладно там всякая шушваль, вроде врачей и медсестер, но судьи!
хтось привітав?
Не выходит!!! шо делать не знаю...
Ну вы и ср@те, господа прокуроры! В ГПУ решили закупить 37 тыс рулонов туалетной бумаги
В разгар коронавирусного карантина Офис генерального прокурора объявил тендер по закупке туалетной бумаги и бумажных полотенец на 390 тысяч гривен.
Об этом сегодня пишут «Украинские новости» со ссылкой на данные в системе публичных закупок ProZorro.
Уточняется, что тендер объявлен 27 марта, а аукцион состоится 14 апреля.
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Офис генпрокурора хочет купить 36 тысяч рулонов туалетной бумаги «Обухов», 900 упаковок (в упаковке 4 шт.) двухслойной туалетной бумаги DoDomy (в сумме 36,9 тысяч рулонов), 200 упаковок трехслойной туалетной бумаги Zewa Delux, 5 600 упаковок бумажных полотенец и 2 000 пачек салфеток.
"От при\ду в село - всім роскажу! Всьому селу розкажу, що мій дядько злодій!
Сьогодні на одних олівцях 7 тисяч вкрав!"
Село Сосуливка Чертковского района.
У нас медработники вынуждены сами себя средствами защиты обеспечивать.
всем просто так раздают.. а эти бедолаги вынуждены на последнюю копейку тратиться...
Видео как изготовить маску (Многоразовую!) в домашних условиях.
https://www.youtube.com/watch?v=Sf8QfG676EY
берут только мешками масок, упаковками "Белизна" и аппаратами ИВЛёгких...
"змушені" вони, гниди...
паразиты вонючие - и совести ж вообще нет у обоссанных...