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 У Запорізькій області шість нових випадків COVID-19, - ОДА

У Запорізькій області зафіксовано шість нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької обласної державної адміністрації.

"За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України 1 квітня в Запорізькій області зареєстровано 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19. Упродовж доби зареєстровано 6 нових випадків COVID-19", - сказано в повідомленні.

Стан хворих - легкої та середньої тяжкості, всіх їх ізольовано, їм надається необхідна медична допомога.

Крім того, на сьогодні в Запорізькій області троє пацієнтів одужали. Летальних випадків не зареєстровано.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186143
 
 
 Топ коментарі
 
Снежный ком, а снежок с горы кунул ЗЕ.
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Ощущение такое, что все проведенные тесты положительные.
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им вирус завезли, депутат от БЮТ, прямо на заседание региональной комиссии...
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Можно предъявить причинно-следственную связь?что бы не слыть peacedabolom!
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Ощущение такое, что все проведенные тесты положительные.
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Не, все или почти все экспрессы - отрицательные поэтому их нужно проверять ПЦР, а они - все положительные В Украине так делают ><
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КАКОЙ ЦИНИЗМ !!! КАКАЯ ГАДОСТЬ !!! КАКОЕ ФАРИСЕЙСТВО И СВОЛОЧИЗМ !!!
Смотрел постановочное выступление Лукашенко на ютубе и офигивал от количества положительных отзывов о его выступлении :
https://youtu.be/kkuEfOQ6IZc
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им вирус завезли, депутат от БЮТ, прямо на заседание региональной комиссии...
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вирус завезли всем.
а вот с распространением тестов пока лидирует печерск в киеве...
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