 У Запорізькій області шість нових випадків COVID-19, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької обласної державної адміністрації.

"За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України 1 квітня в Запорізькій області зареєстровано 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19. Упродовж доби зареєстровано 6 нових випадків COVID-19", - сказано в повідомленні.

Стан хворих - легкої та середньої тяжкості, всіх їх ізольовано, їм надається необхідна медична допомога.

Крім того, на сьогодні в Запорізькій області троє пацієнтів одужали. Летальних випадків не зареєстровано.

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