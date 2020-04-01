 Кількість інфікованих коронавірусом наближається до мільйона, - глава ВООЗ Гебреєсус

"У найближчі кілька днів ми досягнемо одного мільйона підтверджених випадків зараження COVID-19", - сказав гендиректор на пресконференції ВООЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Гебреєсус висловив занепокоєння у зв'язку зі "стрімким зростанням і глобальним поширенням інфекції".
"За останні п'ять тижнів ми спостерігаємо майже експоненціальне зростання кількості нових випадків зараження COVID-19, який проник майже в кожну країну", - заявив Гебреєсус.
Він додав, що "кількість летальних випадків за останній тиждень збільшилася більш ніж удвічі" і найближчим часом кількість пацієнтів, що померли внаслідок зараження коронавірусом, збільшиться до 50 тис.
Згідно з останніми даними, у світі станом на 1 квітня зафіксовано понад 912 тис. випадків зараження новим коронавірусом, понад 45 тис. тих, що заразилися, померли. Тим часом, близько 192 тис. хворих одужали.
Когда нынешний директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус был главой МИДа Эфиопии, он скрывал инфу о трех вспышках эпидемии холеры в стране. В 2017 был избран главой ВОЗ благодаря решающему голосу Китая, где он незадолго до этого выступал в университете Пекина.
На следующий день после избрания он встретился с министром здравоохранения Китая и пообещал one China policy в ВОЗ - тотальный игнор Тайваня.
Скажений Путч. Нас не Ослаблять!@SkazhenyjPZh
Бесславный конец Северной Нигерии.
За шквалом событий мало кто осознает ту катастрофу, которая разворачивается в РФ и которая закончится исчезновением РФ с карты мира.
Главное. Нефть падала не раз и сейчас из объективных факторов она упала лишь в район $40 Brent, что было не критично для Кремля. Дальнейший же обвал до адских минимумов был рукотворным - это намеренно сделали саудиты с четкой целью: УБИТЬ РФ
Когда цена дошла до $40, страны ОПЕК+ (это плюс РФ) собрались, чтоб договориться ограничить добычу, чтоб остановить падение цен. От Москвы ожидали адекватного согласия, ибо это было в ее интересах. Но произошло поразительное. Делегация РФ отказалась от соглашения, но мало того!
Они повели себя фантастически нагло: досрочно покинули форум, и к тому же, как говорят, оскорбили принца Саудовской Аравии Забегая вперед, кремляди еще и развернули кампанию шельмования принца (как Пороха в Украине, представляете) и даже попытались устроить дворцовый переворот.
И тут я хочу сказать что все это привычное для Хла поведение. Кремляди вытирали ноги и об Макрона и пр, гадили на всех выборах в ЕС и США, подбивали гопоту к брекзитам и погромам в Париже. А в ответ жалкие европеоиды заискивали гопнику и все прощали. Саудиты прощать не стали.
Видя, что какие-то говнюки ведут себя по хамски, принц СА решил скотов проучить, причем по полной программе. Саудиты на полную открыли вентили и стали предлагать потребителям в ЕС свою нефть за бесценок. Российский рынок сбыта умер.
Скажений Путч. Нас не Ослаблять!@SkazhenyjPZh 22 ч
Российская нефть не просто подешевела - марка Уралс рухнула до $13 - это цены времен Горбачева, из-за чего сдох СССР, но ее и по 13 просто перестали брать ))
Конечно, такая ситуация неприятна не только русским, но и США, да и самим саудитам. И если б это были чисто объективные трудности, участники нашли бы способ поднять цену до приемлемой. Но впервые сейчас нефть держат у ноля целенаправленно - чтобы удавить рашку.
Путин уже согласен на все условия, готов идти на любые уступки и подписать все, что скажут. Но это никому уже не нужно. Цель одна - удавить скотов, утопить их в дерьме, проучить раз и навсегда. Так, как с этой поганью и НАДО было обращаться ВСЕГДА!
ЗЫ. Вдобавок: карантин - мировая экономика легла. Внутренняя напряженность - одно дело "немного потерпеть" после жирных довоенных лет и другое - полное обнищание после 6 лет падения доходов. РФ конец Слава Україні! Спасибо Пороху за 5 лет борьбы и саудитам за контрольный выстрел
Самое главное забыл сказать! ) С сегодняшнего дня закончило действие прошлое соглашения ОПЕК по ограничению объемов добычи нефти, а новое так и не состоялось. Все нефтедобывающие страны отныне вольны качать столько, сколько влезет Саудиты способны немеряно нарастить объемы)
Я не упомянул о мотивах, зачем кремляди такое учудили. Это поистине верх идиотизма. У США высокая стоимость добычи нефти. Кремль решил, что если не сокращать добычу, цена еще "немножко просядет", и добыча в США станет нерентабельной. Они хотели "наказать США"!
Леонид Ильич@Leonid_IB
Интересная суета вокруг управления ситуацией с эпидемией разворачивается на наших глазах. Собянин..., проснувшийся Медведев...
Видимо, кто возглавит и поведёт за собой на борьбу с коронавирусом, тот и царь горы? Только выпадающий скипетр из рук Путина, может объяснить этот ералаш
и тогда правительство разрешит населению гладкоствольное оружие, огнемёты, и лазерные мечи.. а потом, прилетят инопланетяне и погибнут от самогона и сала с цибулькой..
так сказал дед Ванг.. не муж бабы Ванги, а дед Синь Пьянь Ванг.. тоже, кароче предсказатель..
случаем не жопа ли прилетела?
1941 год - Начало Великой Отечественной войны.
1964 год- Перенос токийской олимпиады
1965 год- Начало войны во Вьетнаме.
2020год. - Перенос токийской олимпиады.
2021 год- ....
Уже сейчас американские больницы работают на пределе из-за пандемии коронавируса. Многие врачи практически не могут защитить себя от заразы. А вдобавок к борьбе против болезни многим приходится вести борьбу с собственным работодателем.
До 240 тысяч жизней может стоить Соединенным Штатам вспышка коронавируса, опасается американское правительство. А в больницах от Нью-Йорка до Калифорнии нервы сдают еще до предполагаемого пика эпидемии.
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Врач Шамит Патель из Нью-Йорка опасается, что все скоро будет как в некоторых регионах севера Италии, где врачи из-за огромного числа пациентов вынуждены решать, кого лечить, а кто останется умирать. Вероятно, количество больных на одного медика увеличится в два или три раза, говорит 46-летний врач в интервью новостному агентству AFP. Это не может продолжаться до бесконечности, потому что тогда невозможно эффективное лечение.
Тем временем больницы грозят увольнением сотрудникам, которые распространяются об условиях работы во время пандемии коронавируса. В некоторых случаях угрозы уже воплощаются в жизнь.
Врач Генри Никичич из Техаса также столкнулся с угрозами увольнения со стороны университетской клиники «Эль-Пасо». По данным The New York Times, Никичич отказывался снимать защитную маску за пределами лечебных помещений. Поскольку у него астма, защита для него просто жизненно важна. Однако многие клиники настаивают на отсутствии масок в общественных помещениях, чтобы не создавалось впечатление высокой вирусной нагрузки на территории больниц.
В штате Нью-Йорк тем временем от коронавируса умерли свыше 1000 человек. Только в самом городе к вечеру воскресенья было зафиксировано 776 смертельных случаев, вызванных Covid-19. В других частях штата скончались по меньшей мере 250 человек. На фотографиях и видео в начале недели можно было увидеть, как рабочие вывозят на автопогрузчиках трупы из бруклинского госпиталя в Форт-Грин.
Не хватает не только больничных коек, но и места для тел умерших. В последние дни губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо снова и снова обращался к федеральному правительству с отчаянными просьбами о помощи. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) направило ему на подмогу 85 грузовиков-рефрижераторов.
У некоторых больниц, например, у клиники «Ленокс-Хилл» в Манхеттене, грузовики паркуются прямо на дорогах и рядом с жилыми домами. В рефрижераторы грузят трупы, а мимо проезжают в машинах и автобусах люди. Отделение судебной медицины Нью-Йорка также организовало вспомогательный склад для трупов. В последний раз к таким мерам оно прибегало после терактов 11 сентября 2001 года.
Врач неотложной помощи из Нью-Йорка Камини Дубай говорит: «Я никогда в жизни не была настолько физически и эмоционально истощена, никогда еще я не чувствовала такой горечи и отчаяния».
Борьба с коронавирусом для многих врачей также стала борьбой с собственным работодателем. Минг Лин, врач неотложной помощи в штате Вашингтон, по данным агентства Bloomberg, рассказал, как в прошлую пятницу узнал о своем увольнении, после того как дал одной газете интервью о посте в Фейсбуке. Там он подробно изложил свое мнение о недостаточных защитных мерах и тестах. В Чикаго уволили медсестру, которая сообщила коллегам по электронной почте, что хотела бы на работе иметь защитную маску более высокого качества. В Нью-Йорке организация NYU Langone Health System пригрозила сотрудникам увольнением, если те без разрешения будут общаться со СМИ.
«Больницы не разрешают медсестрам и другим сотрудникам системы здравоохранения рассказывать о происходящем, чтобы сохранить лицо, - говорит Рут Шуберт, представитель вашингтонской организации медперсонала Washington State Nurses Association. - Это возмутительно».
«Медсестры заболевают и умирают»
У больниц всегда были строгие правила относительно общения со СМИ для защиты частной жизни пациентов. Сотрудников обычно призывают общаться с журналистами только через официальные пиар-службы. Но пандемия положила начало новой эре, говорит Шуберт.
Работающие в системе здравоохранения «должны иметь возможность говорить общественности, что происходит в организациях, которые занимаются лечением пациентов, заразившихся коронавирусом», - заявляет она.
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Другие медсестры и врачи тоже должны быть готовы к надвигающейся волне новых пациентов. Также нельзя запрещать медперсоналу требовать финансирования на срочно необходимое оборудование, особенно средства индивидуальной защиты, которые спасают от инфекции не только медработников, но и пациентов, а также их семьи, когда те возвращаются домой.
«Это хорошо и уместно для работников системы здравоохранения - иметь возможность высказывать собственные страхи и опасения, в особенности если в результате они получают лучшую защиту», - говорит Гленн Коэн, руководитель Центра биоэтики юридического факультета Гарвардского университета.
Вероятно, больницы пытаются минимизировать репутационный ущерб, ведь «если сотрудники системы здравоохранения говорят, что они не защищены, общественность недовольна системой».
Медсестра из Чикаго Лаури Мазуркевич, которую уволили из больницы «Нортвестерн мемориал», когда она призвала коллег носить больше средств защиты, подала в суд из-за противоправного увольнения.
«Многие больницы лгут своим сотрудникам и говорят, что обычных масок достаточно, а медсестры заболевают и умирают», - утверждает она.
У 46-летней Мазуркевич астма, и она ухаживает за отцом, у которого заболевание дыхательных путей. Ему 75 лет, он входит в группу самого высокого риска. «Я не хотела заразиться из-за того, что ношу не ту маску, и затем передать болезнь пациентам и семье», - говорит она.
Представитель «Нортвестерн мемориал» отказался комментировать иск. Больница сообщила по электронной почте, что несет обязательства в связи с «безопасностью сотрудников»
Чарльз Проспер, руководитель сетевого сообщества PeaceHealth St. Joseph Medical Center, в котором работал Лин в Беллингхеме, сообщил по электронной почте, что Лин «публично критиковал» готовность больницы лечить пациентов.
«Наша клятва требует: не навреди, - говорит Лин. - Я выступал за безопасность пациентов, и из-за этого меня уволили».
Редакционная статья, Die Welt (Германия)