 За тиждень від грипу в Україні померло 2 людини, від початку епідсезону - 70, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Інтенсивний показник захворюваності становив 395,9 на 100 тис. населення, що на 17% менше епідемічного порогу по Україні. У країні зафіксовано регіональне географічне поширення грипу.
Інтенсивний показник захворюваності - на рівні аналогічного періоду минулого сезону. У всіх регіонах України активність грипу та ГРВІ була на неепідемічному рівні
"За тиждень отримано повідомлення про 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (від початку епідемічного сезону - 70), жоден померлий не був щеплений проти грипу", - сказано в повідомленні.
От чего чаще всего умирают украинцы: названы самые печальные причиныНа первом месте по причинам смерти - последствия заболеваний системы кровообращения. За 2018 года по этой причине умерли почти 70%, а это 387 тысяч украинцев. Самые распространенные причины - атеросклеротические или ишемические заболевания сердца.
На втором месте причин смертности оказалась онкология. В 2018 году она унесла жизни 77 тысяч украинцев. Чаще всего это был рак легких, груди и желудка.
30 тысяч украинцев умерли в результате травм, отравлений и различных других факторов. 24 тысячи человек - из-за поражения органов пищеварения.
Инфекционные заболевания унесли жизни 8,9 тысяч человек. Чаще всего - это был СПИД или различные формы туберкулеза.
сумніваюсь.