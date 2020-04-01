 За тиждень від грипу в Україні померло 2 людини, від початку епідсезону - 70, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Інтенсивний показник захворюваності становив 395,9 на 100 тис. населення, що на 17% менше епідемічного порогу по Україні. У країні зафіксовано регіональне географічне поширення грипу.

Інтенсивний показник захворюваності - на рівні аналогічного періоду минулого сезону. У всіх регіонах України активність грипу та ГРВІ була на неепідемічному рівні

"За тиждень отримано повідомлення про 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (від початку епідемічного сезону - 70), жоден померлий не був щеплений проти грипу", - сказано в повідомленні.

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