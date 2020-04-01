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 За тиждень від грипу в Україні померло 2 людини, від початку епідсезону - 70, - МОЗ

За минулий тиждень (23-29.03.2020) ГРВІ в Україні захворіли 151 тис. осіб, з них 41,3% - діти. Зафіксовано 2 летальні випадки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Інтенсивний показник захворюваності становив 395,9 на 100 тис. населення, що на 17% менше епідемічного порогу по Україні. У країні зафіксовано регіональне географічне поширення грипу.

Інтенсивний показник захворюваності - на рівні аналогічного періоду минулого сезону. У всіх регіонах України активність грипу та ГРВІ була на неепідемічному рівні

"За тиждень отримано повідомлення про 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (від початку епідемічного сезону - 70), жоден померлий не був щеплений проти грипу", - сказано в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186140
 
 
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теперь за счастье заболеть гриппом, чем короновирусом
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В Украине ежегодно умирает почти 600 тысяч людей и по данным Государственной службы статистики, на 2018 год - население страны составляло 42 386 403 человека. Смертей за 2018 год было зафиксировано 587 665, а вот рождений - почти вдвое меньше - 335 874.

От чего чаще всего умирают украинцы: названы самые печальные причиныНа первом месте по причинам смерти - последствия заболеваний системы кровообращения. За 2018 года по этой причине умерли почти 70%, а это 387 тысяч украинцев. Самые распространенные причины - атеросклеротические или ишемические заболевания сердца.

На втором месте причин смертности оказалась онкология. В 2018 году она унесла жизни 77 тысяч украинцев. Чаще всего это был рак легких, груди и желудка.

30 тысяч украинцев умерли в результате травм, отравлений и различных других факторов. 24 тысячи человек - из-за поражения органов пищеварения.

Инфекционные заболевания унесли жизни 8,9 тысяч человек. Чаще всего - это был СПИД или различные формы туберкулеза.
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а ви їх на коронавірус тестили ?
сумніваюсь.
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Всего 70? А как же в Италии от гриппа умирают тысячи ежегодно, даже с учётом того, что итальянцев 60 млн, а нас 37 млн?
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