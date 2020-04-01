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 В Україні планують лікувати хворих COVID-19 плазмою пацієнтів, які перехворіли - співробітник ЦГЗ Славінська

В Україні для лікування коронавірусної інфекції COVID-19 планують використовувати методику переливання плазми крові пацієнтів, які перехворіли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 29 березня в інтерв'ю YouTube-проєкту телеведучої Наталі Влащенко "Vласть vs Vлащенко" повідомила керівник відділу безпеки крові та донорства Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Ірина Славінська.

Вона розповіла, що Україна зараз перебуває на стадії розробки експериментального протоколу лікування. У роботі з плазмою українські фахівці використовують американські напрацювання.

"[Цей метод] ще ніхто не підтвердив. Ми паралельно йдемо з американським FDA (управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів)... Ми поки розробляємо [проєкт], хто може бути донором і як у цього донора брати кров. Є гіпотези, що кров має здати людина, яка перехворіла на COVID-19, і не довше двох тижнів має минути [після одужання]. Тобто якщо три тижні минуло, у нього, можливо, не буде потрібних антитіл у плазмі, і ця плазма може не допомогти. Ми дотримуємося насамперед рекомендацій FDA і ВООЗ для того, щоб правильно заготовити плазму. Але ще раз хочу підкреслити: це експериментальний метод. Ми по ходу дії будемо розуміти, у яких людей потрібно буде брати кров, а у яких - ні", - повідомила Славінська.

За її словами, в протоколі намагаються "максимально широко прописати, у кого і які компоненти крові брати і як це використовувати". "Яким хворим, як часто капати, з якою швидкістю", - розповіла вона.

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Славінська зазначила, що, швидше за все, донорами будуть люди, які перехворіли COVID-19 "не в найважчій формі".

"Ми не можемо порушувати наше законодавство. Наприклад, за ним донор, який мав високу температуру, місяць не може бути донором. Людина, яка вживала певні препарати, наприклад, антибіотики, два тижні не може бути донором. Це теж потрібно враховувати. Це не просто так було розроблено. Донорство - насамперед, щоб не нашкодити собі. Донорство має бути безпечним", - пояснила вона.

Паралельно з розробкою протоколу Центр громадського здоров'я шукає партнерів у регіонах, які готові приєднатися до проєкту.

"Ми паралельно в пошуках лікарень, які готові приєднатися не тільки до написання протоколу лікування, а й почати це використовувати. Місто Чернівці вже з нами... Ми намагаємося не тільки теорію надати людям, а й знайти пілотні лікарні, які будуть це використовувати", - уточнила Славінська.

Також читайте: Німецькі вчені знайшли спосіб блокувати розмноження коронавірусу: проведено успішні випробування на мишах, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186139
 
 
 Топ коментарі
 
плазма будет с вичом , гепатитом и проч ништяками. потом хрен докажешь

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Чем дальше в лес, тем страшнее становится. Будем по ходу подопытными кроликами.......
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Лучше быть опытным кроликом, чем под опытным. В Украине планируют лечить больных COVID-19 плазмой переболевших пациентов, – сотрудник ЦОЗ Славинская - Цензор.НЕТ 1248
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Якщо немає імунітету від цього вірусу, то яка може бути плазма одужавших пацієнтів? Що корисного вона може в собі містити для тяжкохворого? Може ще хіміотерапію застосуємо?
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а якшо є?а хтось прочитавши тебе не скористався можливістю?
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Поки цей метод лікування не перевірений і не оформлений в офіційний протокол лікування, ніхто не має права застосовувати його на хворих!
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короче...
"не занимайтесь самолечением.
доктор сказал в морг-значит в морг"
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Ігорь, ця метода давно відома, у людини беруть кров, переганяють на плазму, те що осталось заливають донору назад, вона використовується прямо зараз, лікуют складні форми, сепсис, стафілокок ,інфіковані рани, кістки, може бути автоплазма використовуватися. В плазмі є білки які блокують вірусні токсини і вірусні днк-рнк
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Убъем одужавших, заберем у них плазму и будем пытаться вылечить умирающих. Гы.
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В Украине планируют лечить больных COVID-19 плазмой переболевших пациентов, – сотрудник ЦОЗ Славинская - Цензор.НЕТ 8711Убъем одужавших, заберем у них плазму и будем пытаться вылечить умирающих. Гы. Гыг с Вами

в китае применяли,в италии тоже...не мы первые В Украине планируют лечить больных COVID-19 плазмой переболевших пациентов, – сотрудник ЦОЗ Славинская - Цензор.НЕТ 1153
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Ви в курсі, що дуууууже багато людей переносять цю хворобу або взагалі без симптомів або з дуже легкими, але в них все одно виробляються антитіла. Мабуть про них їде мова.
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плазма будет с вичом , гепатитом и проч ништяками. потом хрен докажешь

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Не будет. Вы что - ничего о переливании крови и плазмы не слышали?
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Чем дальше в лес, тем страшнее становится. Будем по ходу подопытными кроликами.......
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в некоторые - кроличками и крольчихами.
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Лучше быть опытным кроликом, чем под опытным. В Украине планируют лечить больных COVID-19 плазмой переболевших пациентов, – сотрудник ЦОЗ Славинская - Цензор.НЕТ 1248
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в китае применяли,в италии тоже...не мы первые
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Смотрим статистику...... где больше всего смертей в Европе?
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там много других факторов...и у нас тоже других факторов выше головы.к сожалению
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Кто у нас там вылечился, Шахов? Высосать всю кровь во имя народа, он же народный депутат!
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ой... мне что-то уже не хорошо...
где столько плазмы возьмете? не всех переболевших (их пока с десяток) можно сделать донором... то же гепатит , например, не даст вам это сделать (а больных желтухой у нас...чуть ли не каждый 4-5)
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зеботів-донорів - за замовчуванням... В Украине планируют лечить больных COVID-19 плазмой переболевших пациентов, – сотрудник ЦОЗ Славинская - Цензор.НЕТ 2473
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Ребят .Что там с нашими девчатами?.С Марусей Софийкой.Хватит уже про тот вирус.
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а донорство планируется сделать обязательным с уголовной ответственностью за отказ? В Украине планируют лечить больных COVID-19 плазмой переболевших пациентов, – сотрудник ЦОЗ Славинская - Цензор.НЕТ 2502
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Мало вероятно. Ибо нужно заставить плазму работать в моем организме как активатор моих же антител к коронавирусу. Это выглядит как безумие.. Тоесто вакцины, нам предлогают шляпу. Или я что то не так понял? Обьясните.
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Предлагается введение готовых антител, выработанных иммунной системой донора. Это пассивная иммунизация.
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А как отобрать плазму с больного, если у больных брать кровь запрещено. Заражать коров разве что, а потом с их крови выкачивать плазму, либоя нарушать закон.
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Планируется брать плазму у переболевших и выздоровевших. У человека много плазмы не возьмешь, к тому же есть риск попутного инфицирования гепатитами, ВИЧ и пр. До коров и лошадей, похоже, еще не дошли исследования.
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Наверное депатутов так лечить планируют? Всю кровь из горемык высосут.
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"Этот метод еще никто не подтвердил" - вот-вот. Вдобавок к COVID-19 заразят пациента гепатитом, или еще чем похуже.

"Мы параллельно идем с американским FDA" - это называется "мы пахали". Вам до FDA как до Луны на карачках.
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Значительную часть работы Менгеле составляли опыты над заключёнными, включая анатомирование живых младенцев; кастрация мальчиков и мужчин без использования анестетиков; подвергал женщин ударам тока высокого напряжения с целью тестирования их выносливости. Однажды он стерилизовал группу польских монахинь при помощи рентгеновского излучения. Особый интерес Менгеле вызывали близнецы. В 1943 году Менгеле выбирал близнецов из общего количества прибывавших в лагерь и поселял их в специальных бараках. Из общего количества близнецов, оцениваемого от 900 до 3 тысяч (450-1500 пар), выжили порядка 300 человек]. Так, Менгеле попытался создать сиамских близнецов, сшив между собой цыганскую двойню. Дети перенесли ужасные муки, началось заражение крови[. Среди его экспериментов были попытки изменить цвет глаз ребёнка впрыскиванием различных химикатов в глаза, ампутации органов, и прочие. Люди, оставшиеся в живых после этих опытов, вскоре умерщвлялись. Менгеле также проявлял интерес к физиологическим аномалиям, в частности к карликам. Проводил эксперименты над оказавшейся в Освенциме семьёй Овиц - музыкантов-лилипутов из Румынии. Жертвами Менгеле стали десятки тысяч человек
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https://www.thepostmillennial.com/ny-doctor-reports-100-success-treating-coronavirus-with-drug-combination 700 человек вылечил, возьмите его протоколы и не мучьтесь. Цинк, антибиотик и противо малярийные соедство
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Ну і скільки людей вилікуєте?Де донорів візьмете з необхідною групою крові для плазми?Хто там у нас вилікувався?Джарти суддя ,вона вже пороги оббиває,щоб донором бути?
Не вводили б в оману людей.Це не новий метод,так робили під час епідемій,але кількість таких випадків дуже мала.З останнього-під час епідемії ***** були випадки,там лікар був одним із донорів.Китайці пробували такий метод,але це мізерна,не масова практика
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Ну его нах. Завтра с утра затяну пленкой рабочее место. Хорошо, что рынок открыт , успел купить.
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...тебе а не" Черновцы с
нами" ,паралллельная пилотка,разве шо в морозилке транзитом .....со своими наработками
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Кора дуба помогает,вакцина будет ещё и зубы отбеливать
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На сегодня...Денис Ермак признал уреаплазму трихомонозна у Лероса, Академия меднаук предлагает Кабмин лечить спиртовой настойкой двух трав.Активистам, возившим по улицам гроб с надписью "Задумайся" и призывающим соблюдать карантин, разбили гроб, .а потом сломали машину В Україні планують лікувати хворих COVID-19 плазмою пацієнтів, які перехворіли - співробітник ЦГЗ Славінська - Цензор.НЕТ 9128


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