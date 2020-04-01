 Контролюватиму слідство, але в політичних розборках груп впливу грати роль тарана не хочу, - "слуга народу" Чернєв про ситуацію з "записами Лероса"

Про це він заявив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, нардеп вважає, що вся оприлюднена інформація має стати предметом всебічного і неупередженого розслідування правоохоронних органів по суті.

"У разі підтвердження підозр у корупції всі фігуранти справи, незалежно від статусу і посади, мають відповісти згідно з чинним законодавством. Вважаю неприпустимим політичне переслідування народних депутатів, як і будь-яких інших громадян України, які заявляють про випадки корупції. Правоохоронні органи мають лише довести або спростувати викладені факти", - зазначив він.

Чернєв впевнений, що конфлікт, який почався, "може мати не тільки правовий, а й політичний характер", і підозрює, що за ним "стоять певні потужні угруповання, які використовують війну компроматів у власних корпоративних інтересах", тому не "братиме участі в цьому протистоянні".

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"Нещодавно ми об'єдналися навколо принципів і цінностей. Разом виступили проти прямих переговорів із ОРДЛО, домоглися звільнення Сергія Сивохо, змусили зібратися кворум у профільному комітеті при розгляді закону про банки і, нарешті, домоглися ухвалення цього закону в першому читанні. І у всіх своїх діях ми керувалися виключно інтересами українського народу.

Я і зараз уважно стежитиму за ходом слідства і контролюватиму процес, щоб не допустити ні замовчування, ні фальсифікації цієї справи, але в політичних розборках якихось груп впливу грати роль тарана не хочу.

Стояв і стоятиму на патріотичних, державницьких позиціях, незалежний від олігархічних кланів, і всі свої зусилля як і раніше направлятиму на розвиток держави і захист її національних інтересів", - підкреслив він.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.