 Зеленський по телефону обговорив з Ердоганом поставку в Україну респіраторів і захисних костюмів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Співрозмовники обговорили ситуацію навколо поширення коронавірусу в світі і заходи, що вживаються в обох країнах з метою забезпечення захисту громадян. Було досягнуто низки практичних домовленостей щодо координації зусиль та співпраці між Україною і Туреччиною для боротьби з пандемією і її наслідками", - сказано в повідомленні.
Президент Туреччини пообіцяв невідкладно розглянути запити української сторони щодо постачання респіраторів і захисних костюмів.
Окремо сторони обговорили ситуацію з українськими автоперевізниками на турецько-болгарському кордоні у зв'язку із забороною в'їзду до Туреччини. Ердоган запевнив Зеленського, що турецькі міністерства отримають доручення, і ситуація найближчим часом буде вирішена.
при Петі
АДВОКАТІЩЕ!
у Зеленського чисто бизнес на масках
Чи просто боїшся, що співпляшники "не поймут", якщо прочитають, як визнаєш свою неправоту? "Иначе нельзя"? У вас усе по-простому? - "признал себя неправьім или извинился - все, считай петухом себя заявил! любой ровньій бродяга может в падик завести, на колени поставить, две спички в ухи - и давай, маня, строчи шляпуню как хлеборезка!"
но все продали!
и продают !!!
Зеленский, где украинские респираторы ?????
- Эрдоган, продай маааски.
- Пшел в жопу.
- А купить купишь?
- Куплю. По две твоих гривны.
- Вот и договорились.
так обидно! к своим обратись..своим помоги... так наверное тут маленький гешефтик...да?
Угрюмые бородатые дядьки в смешных шапках клепают «калаши» из мятых консервных банок и металлолома, сидя в пещерах, а босоногие дети лобзиком выпиливают точные копии пистолетов «Глок».
https://pikabu.ru/story/kalashnikov_vokrug_sveta_khudshie_variantyi_ak_pakistan_i_afganistan_5685332
дякуємо, видатний діяче!
Совсем недавно, клованы из 95 квартала язвили украинцев с цирковых подмостков спичами о "побирушках-украинцах"..........
Может им и пожрать нЕчего,бо стоят там ,хрен знает сколько......
А кого это .бет ? Да ?
А Янелох 42й, такими мелочами не заморачивается....
И вообще, он вам ничего не должен.
-сказав вован,
і шприц скотився під диван...