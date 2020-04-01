 За березень сапери ЗСУ та співробітники ДСНС сил ООС обстежили 250 га території та знешкодили 2000 вибухонебезпечних предметів. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні наголошується: "Пошук та знешкодження боєприпасів триває як в районах виконання бойових завдань підрозділами Об’єднаних сил, так і на територіях, сьогодні віддалених від лінії розмежування.

Зокрема, саперними підрозділами Збройних Сил України у перший місяць весни проведено інженерну розвідку близько 30 гектарів місцевості та понад восьми кілометрів потенційно небезпечних ділянок доріг. За цей час військовими саперами виявлено та знешкоджено вісім сотень різноманітних вибухонебезпечних предметів.

Проте левову частку робіт з очищення території Донецької та Луганської областей від смертельно небезпечних знахідок взяли на себе фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій зі складу Об’єднаних сил. Лише у березні піротехнічні підрозділи служби понад 230 разів залучались до завдань з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, а також супроводу аварійних бригад комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро-, газо- та водопостачання".

Також читайте: Окупанти хочуть збільшити застосування ДРГ на Донбасі: найманці РФ мінують нові ділянки, водночас самі й підриваються на своїх "фугасах", - розвідка

У пресцентрі ООС продовжили: "Результатом роботи піротехнічних розрахунків ДСНС у березні стало обстеження й очищення від ВНП ділянок площею понад 220 гектарів, вилучення та знешкодження понад 1200 мін, снарядів та інших боєприпасів. При цьому завдання підрозділам служби часто доводилось виконувати у районах ведення інтенсивних бойових дій і навіть у так званій "сірій" зоні, як у випадку проведення робіт на Донецькій фільтрувальній станції, ремонту цивільними фахівцями інженерних мереж чи дообладнання контрольних пунктів в’їзду-виїзду.

Зазначимо, що загрозу для фахівців-піротехніків в районі операції Об’єднаних сил несуть не лише численні вибухонебезпечні предмети, а й безпосередня причина їх появи на Донбасі – збройні формування Російської Федерації. З нещодавніх прикладів – днями окупаційна влада надала СММ ОБСЄ письмові гарантії дотримання режиму припинення вогню в районі населених пунктів Золоте та Катеринівка на період до 05 квітня для проведення робіт з розмінування та вилучення вибухонебезпечних предметів на цвинтарях. Проте, уже 30 березня окупанти відкрили вогонь з мінометів та гранатометів по околицях Золотого. Під час обстрілу отримав поранення військовослужбовець ЗС України, який у складі підрозділу тримав оборону на зазначеній ділянці".

"Такі випадки, як зазначає Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, скоріше правило, ніж поодинокі випади, яке вкотре підтверджує підступність поведінки ворога на окупованих територіях".

Читайте також: Розмінуванням Донбасу займаються 584 сапери від урядових і неурядових організацій, - Міноборни





