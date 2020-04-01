 Два нові випадки COVID-19 виявлено на Одещині, громадяни повернулися з Франції і Туреччини, - ОДА

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

"Лабораторний центр МОЗ в Одесі отримав позитивні аналізи на чоловіка 1975 р.н. з міста Подільськ і на дівчину 2002 р.н. з міста Южне. Чоловік повернувся в Україну з Франції, де йому призначили жарознижувальні препарати. Уже в Подільському він звернувся в інфекційне відділення місцевої опорної лікарні", - написав Куций.

Дівчина повернулася з Туреччини і відчула, що занедужала. До цього діагноз COVID-19 було підтверджено у її батька. "Перебуває в стаціонарі Одеської міської інфекційної лікарні", - повідомив чиновник.

Читайте також: Ще двох інфікованих COVID-19 виявили на Одещині, обидва за кордон не виїжджали і з хворими не контактували, - голова ОДА Куций

На даний момент в Одеській області зареєстровано 14 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19.