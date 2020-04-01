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 Два нові випадки COVID-19 виявлено на Одещині, громадяни повернулися з Франції і Туреччини, - ОДА

В Одеській області лабораторно підтверджено ще два нові випадки захворювання коронавірусом у громадян, які повернулися з-за кордону.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

"Лабораторний центр МОЗ в Одесі отримав позитивні аналізи на чоловіка 1975 р.н. з міста Подільськ і на дівчину 2002 р.н. з міста Южне. Чоловік повернувся в Україну з Франції, де йому призначили жарознижувальні препарати. Уже в Подільському він звернувся в інфекційне відділення місцевої опорної лікарні", - написав Куций.

Дівчина повернулася з Туреччини і відчула, що занедужала. До цього діагноз COVID-19 було підтверджено у її батька. "Перебуває в стаціонарі Одеської міської інфекційної лікарні", - повідомив чиновник.

Читайте також: Ще двох інфікованих COVID-19 виявили на Одещині, обидва за кордон не виїжджали і з хворими не контактували, - голова ОДА Куций

На даний момент в Одеській області зареєстровано 14 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19.

Два нові випадки COVID-19 виявлено на Одещині, громадяни повернулися з Франції і Туреччини, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186134
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля по всьому світіт коронавірус позбирав і дбайливо доправив в країну.
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Нихра вы не справитесь с эпидемией если дЫбилы-вредители каждый день всыпают через границу 5-7 тысяч новой заразы в виде заробитчан. А вы изолируйтесь здоровые а шайка бродячих фуценов будет шляться по Украине и разносить эту нечесть
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Зеля по всьому світіт коронавірус позбирав і дбайливо доправив в країну.
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А с вчерашнего дня всех отправляют на 2х недельный карантин. Уже не смешно. Неужели нельзя это было сделать месяц назад. Де*илы у власти.
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Нихра вы не справитесь с эпидемией если дЫбилы-вредители каждый день всыпают через границу 5-7 тысяч новой заразы в виде заробитчан. А вы изолируйтесь здоровые а шайка бродячих фуценов будет шляться по Украине и разносить эту нечесть
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Хорошо хоть ты к нам не приехал, фуцен,а то б точно не справились
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Новости специально подаются таким способом, чтобы складывалось впечатление, что все заболевшие заболели не у нас, хотя они всего лишь смогли добиться, чтобы их протестировали. А люди поскромнее молча занимаются самолечением и мрут от "пневмонии", "оторвашегося тромба", "естественных причин" и других никак не связанных диагнозов. В лучшем случае молча лежат в общей палате в пульмонологии со свободным посещением и лечатся от пневмонии антибиотиками. Не зря статистика заболевших и умерших по возрастам в Украине кардинально отличается от таковой в других странах
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Что вы рассказываете здесь? И где все эти 'умершие'?
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Та небыли эта девушка в турции. Это папа её слетал туда и назад по делам на свою голову.Сейчас в больнице. Дома жена с маленькой девочкой в шоке. Люди сволочи.
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Ее папе голову надо было раньше лечить. А теперь уже отвинтить ее надо.
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А потім ця хвороба повернеться до тих, хто її привіз. Це закон циркулювання лайна в природі.
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