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 Політика України
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Все про:Держприкордонслужба (2507) карантин (1775) Донбас (15662) Міністерство з питань окупованих територій (376) Резніков (26) Об'єднані сили (457) КПВВ (112) COVID-19 (2699) коронавірус (1306)

 Заблоковані через карантин на окупованих територіях українці можуть повернутися додому, – Резніков

Громадяни України, які після закриття КПВВ на карантин залишилися в окупованих районах, можуть повернутися додому на підконтрольну Україні територію.

Про це у коментарі Радіо Свобода сказав Олексій Резніков, віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

"Карантинні заходи важливі, і їх запроваджує не тільки український уряд, а уряди всіх країн, які потерпають – їх більш ніж 158. Але всі громадяни України сьогодні мають право повернутися в країну, це стосується всіх: як з-за кордону, так і з тимчасово окупованих територій. Їх зобов’язані пропустити без жодних сумнівів, Державна прикордонні служба і командування ООС це знають і пропускають їх", – сказав міністр.

Водночас Олексій Резніков нагадав, що після повернення на контрольовану територію ці люди мають пройти двотижневу обсервацію.

"Що стосується громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, вони так само мають право виходу з підконтрольної уряду території. Це знають прикордонники на КПВВ у Херсонській області та військові на КПВВ у Луганській та Донецьткій області", – зазначив Резніков.

Проте, додає міністр, окупаційні адміністрації блокують вихід людей із захоплених територій.

За інформацією "Радіо Донбас.Реалії", частина людей не може повернутися додому на підконтрольну Києву територію після відвідування родичів в ОРДЛО. Їм відмовляють у пропуску через донецьку та луганську реєстрацію в паспорті.

Крім того, у Станиці Луганській та Зайцевому залишилися громадяни, які рухалися додому на окуповану територію. Їх не пропустили, люди знімають житло у селах біля лінії розмежування.

У штабі ООС стверджують, що винятковий пропуск громадян через лінію дотику можливий тільки у критичних ситуаціях, таких як лікування чи смерть родича. Державна прикордонна служба, у свою чергу, не ухвалює рішень про екстрений пропуск взагалі, посилаючись на виняткове право командувача ООС.

Нагадаємо, раніше в пресцентрі Об'єднаних сил пояснили, що:

- Для осіб, які мають місцеву реєстрацію, на пересування в межах та між Донецькою та Луганською областями додаткових обмежень не вводиться. Ця категорія громадян також має право проїжджати на ці території зі сторони Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
При цьому мешканцям Донецької та Луганської областей рекомендується без вагомих причин не залишати райони постійного проживання.

- Не обмежується право на в’їзд на територію Донецької та Луганської областей громадян, які володіють нерухомістю в цих областях.

- До району проведення операції також пропускатимуть осіб, які слідують до місця праці при пред’явлені відповідної довідки від роботодавця.

- Підставою для пропуску громадян на вїзд-виїзд також може бути смерть близьких родичів та членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень через КПВВ на Донбасі на виїзд пропустили 120 осіб, але окупанти завертали людей, - пресцентр ОС

- Дозвіл на перетин меж областей надається громадянам для здійснення лікування в особливо важких випадках, вагітним жінкам та особам, які їх супроводжують.

- Приватним підприємцям, організаціям, підприємствам, які здійснюють забезпечення життєдіяльності регіону, дозволено вїзд/виїзд за пред’явлення відповідних документів.

- Окремі рішення можуть прийматися на пропуск осіб, які мають вагомі причини гуманітарного характеру або критичні життєві обставини при наявності підтверджуючих документів.

При цьому перетин меж областей здійснюється виключно лише через визначені командуванням Об’єднаних сил блок-пости з обов’язковим температурним скринінгом без винятку усіх громадян та посадових осіб з дотриманням визначених раніше процедур.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186133
 
 
 Топ коментарі
 
Ты идиот или притворяешся? Какие Украинцы там? Кто их заблокировал,они сами повезли туда деньги своим сепарам,помогая этим убивать наших солдат!
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Украинцы? Или 73% малоросы?
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ідіотізьм - із сусідніх областей ніззя, а с "іной планєти" мона
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Ты идиот или притворяешся? Какие Украинцы там? Кто их заблокировал,они сами повезли туда деньги своим сепарам,помогая этим убивать наших солдат!
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ваты туда-сюда много ездит, можно даже сказать большинство...., но есть и нормальные люди, поверьте.....
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Такое впечатление,что эту власть в лднрии выбирали.
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Вова Зе ватаном был с рождения. Причем не латентным, а открытым.
Так что тут все вполне логично
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Ця пліснява свора, яку мудрий нарід привів до влади, задовбала своєю турботою про сепарню та колоборантів. Навіть не думай, погань
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все? 2,5 млн крымчан и столько же в луг и дон областях? а нахера им с оккупированной территории выезжать на свободную?
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давайте так - карантин так карантин...точка..
а то начинаете хитромудрожопстовать... а из этого никогда ничего хорошего не бывает...
ибо каждое исключение из правил - это нарушение правил одинаковых для всех
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Шо это за украинцы, которые навещают родню в дыре и лыныре-или забрать родню из этой помойки или НЕ посещать родню или...оставаться(но уже НЕ украинцами) в донецко-луганской блевотине
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Спостерігаю таке б...во: влада така хороша в Україні ,всім,будь ласка,на словах,всі повертайтесь,всіх приймемо... Тільки ось ті,хто живе в Україні,виїжджав відпочивати тільки на річку або в кращому випадку Бердянськ чи Кирилівку, опинились і зараз в найгірших умовах:тепер вони ще й завезений коронавірус повинні вихаркати,бо влада ,повертаючи всіх додому через ж...у ,не забезпечила їхні права на охорону здоров"я. Ось така реальна картина....але що ж....у...Але що ж ...хай пвертаються
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Не понимаю я этого Резникова. Из статьи я понял, "если надо", то люди с обоих сторон могут ездить туда-сюда. Но зачем тогда понадобилось закрывать КПВВ? Я не за то, чтобы их полностью открыть, а за то, что они для того и создавались, чтобы кого-то пропускать, а кого-то нет. Наоборот, КППВ должны быть усилены ресурсами в этот сложный период, а не тупо закрыты. Патриоты должны иметь возможность вернутся в Украину, а любители русского мира должны иметь возможность освободить Украину от своего присутствия.
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а вот только не надо ляля.... объявлялось что пункты пропуска закрываюттся украинской стороной 28.03. 2020 .
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и второе - все претензии к сепарам ...день два тому на цензоре писали что люди с украинской территории хотели вернуться в лугандон . там одна беременая ехала к мужу, несколько человек на похороны, еще людиивозвращались домой от родни, однако если наши их пропустили то сепары завернули назад. так что не надо товарисч Джетро фейки писать !!!! все претензии к вашим любимым лугандоновцам. вы видать оттуда, раз так возмущаетесь? по мне так все закрыть и навсегда в т.ч. и коммуникации все обрезать! пусть вам царёк плешивый мацковский помогает предатели.
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и третье - патриоты в лугандон не ездят товарисч Джетро, разве что только нелегально и с другими целями.
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Идиотизм не излечим.
Доказано командой ЗЕ.
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жили же где то и живите , через месяц будете ехать.
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