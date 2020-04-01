 Заблоковані через карантин на окупованих територіях українці можуть повернутися додому, – Резніков

Про це у коментарі Радіо Свобода сказав Олексій Резніков, віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

"Карантинні заходи важливі, і їх запроваджує не тільки український уряд, а уряди всіх країн, які потерпають – їх більш ніж 158. Але всі громадяни України сьогодні мають право повернутися в країну, це стосується всіх: як з-за кордону, так і з тимчасово окупованих територій. Їх зобов’язані пропустити без жодних сумнівів, Державна прикордонні служба і командування ООС це знають і пропускають їх", – сказав міністр.

Водночас Олексій Резніков нагадав, що після повернення на контрольовану територію ці люди мають пройти двотижневу обсервацію.

"Що стосується громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, вони так само мають право виходу з підконтрольної уряду території. Це знають прикордонники на КПВВ у Херсонській області та військові на КПВВ у Луганській та Донецьткій області", – зазначив Резніков.

Проте, додає міністр, окупаційні адміністрації блокують вихід людей із захоплених територій.

За інформацією "Радіо Донбас.Реалії", частина людей не може повернутися додому на підконтрольну Києву територію після відвідування родичів в ОРДЛО. Їм відмовляють у пропуску через донецьку та луганську реєстрацію в паспорті.

Крім того, у Станиці Луганській та Зайцевому залишилися громадяни, які рухалися додому на окуповану територію. Їх не пропустили, люди знімають житло у селах біля лінії розмежування.

У штабі ООС стверджують, що винятковий пропуск громадян через лінію дотику можливий тільки у критичних ситуаціях, таких як лікування чи смерть родича. Державна прикордонна служба, у свою чергу, не ухвалює рішень про екстрений пропуск взагалі, посилаючись на виняткове право командувача ООС.

Нагадаємо, раніше в пресцентрі Об'єднаних сил пояснили, що:

- Для осіб, які мають місцеву реєстрацію, на пересування в межах та між Донецькою та Луганською областями додаткових обмежень не вводиться. Ця категорія громадян також має право проїжджати на ці території зі сторони Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

При цьому мешканцям Донецької та Луганської областей рекомендується без вагомих причин не залишати райони постійного проживання.



- Не обмежується право на в’їзд на територію Донецької та Луганської областей громадян, які володіють нерухомістю в цих областях.



- До району проведення операції також пропускатимуть осіб, які слідують до місця праці при пред’явлені відповідної довідки від роботодавця.



- Підставою для пропуску громадян на вїзд-виїзд також може бути смерть близьких родичів та членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень через КПВВ на Донбасі на виїзд пропустили 120 осіб, але окупанти завертали людей, - пресцентр ОС

- Дозвіл на перетин меж областей надається громадянам для здійснення лікування в особливо важких випадках, вагітним жінкам та особам, які їх супроводжують.



- Приватним підприємцям, організаціям, підприємствам, які здійснюють забезпечення життєдіяльності регіону, дозволено вїзд/виїзд за пред’явлення відповідних документів.



- Окремі рішення можуть прийматися на пропуск осіб, які мають вагомі причини гуманітарного характеру або критичні життєві обставини при наявності підтверджуючих документів.



При цьому перетин меж областей здійснюється виключно лише через визначені командуванням Об’єднаних сил блок-пости з обов’язковим температурним скринінгом без винятку усіх громадян та посадових осіб з дотриманням визначених раніше процедур.