 За добу 31 березня в Італії від коронавірусу померло 727 осіб

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише La Stampa.

За останні 24 години від наслідків коронавірусу померло 727 осіб. Вчора цей показник становив 837.

Порівняно з вчорашнім днем, кількість жертв вірусу в країні зменшилася на 110 осіб.

Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Італії зросла до 110 574 (на 4 782 більше, ніж вчора), з яких 13 155 померло і 16 847 вже вилікувалися.

Наразі 80 572 особи інфіковано коронавірусом, що на 2 937 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільше померло у північних регіонах Італії - Ломбардії (7593 особи), Емілії-Романьї (1732 осіб) і П'ємонті (886 осіб).

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