 За добу 31 березня в Італії від коронавірусу померло 727 осіб

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише La Stampa.
За останні 24 години від наслідків коронавірусу померло 727 осіб. Вчора цей показник становив 837.
Порівняно з вчорашнім днем, кількість жертв вірусу в країні зменшилася на 110 осіб.
Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Італії зросла до 110 574 (на 4 782 більше, ніж вчора), з яких 13 155 померло і 16 847 вже вилікувалися.
Наразі 80 572 особи інфіковано коронавірусом, що на 2 937 більше, ніж днем раніше.
Найбільше померло у північних регіонах Італії - Ломбардії (7593 особи), Емілії-Романьї (1732 осіб) і П'ємонті (886 осіб).
Смерти пожилых людей. Отвратительное администрирование страны. Афера года.
Италия. Операция "Коронавирус ". Мнение итальянского вирусолога.
Уже писал, что в 2020 году несколько тысяч компаний в Италии (и в Европе тоже) сменили своих владельцев (чаще всего на китайцев. Кто был в Милане подтвердит, там уже сотни компаний легкой промышленности - китайские, сфера обслуживания и питания - китайские!).
Теперь к-вирусный шум, операция прикрытия. Дурьи башки европейских политиканов отвлекаются на что угодно, кроме как на китайскую оккупацию. Единственная страна - Германия, где на законодательном уровне запретили отчуждение акций крупных бюджетообразующих транснациональных компаний.
сдыхаютумирают от психиатрии..
Верю, что это будет последний президент "на 5 лет". Надеюсь и желаю ему и его приближенным кончить очень плохо и как можно скорей. С самого апреля 2019.
Если появится следующий президент тоже на 5 лет - желаю плохо кончить и его избирателям, тут, увы, совпадение с желанием расисянского х*йла, но делать нечего, заслужили.
Боюсь, это произошло гораздо раньше моих пожеланий, ну не хочет нарид Украины, это он подтверждает на выборах еще времен кучмы.
Надо признать, старый уголовник кучма позволял себе массовые фальсификации, но посмотрите, как голосуют после этого урода!
Я просто предлагаю признать факт = поставить хотя бы диагноз.
Щороку в Україні помирає майже 600 тисяч людей. Це майже усе населення Кривого Рогу. Або трохи більше ніж усе населення таких міст як Миколаїв чи Маріуполь.©
А тепер розділіть цю цихверку на 365...
А помирає майже 1700.
І вірус тут ні до чого.
Подтвержденные случаи
912307
Летальные исходы
45541
Выздоровевшие люди
191826