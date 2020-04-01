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 За добу 31 березня в Італії від коронавірусу померло 727 осіб

В Італії кількість летальних випадків, пов'язаних із коронавірусом, збільшилася до 13 155, кількість інфікованих перевищила 110 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише La Stampa.

За останні 24 години від наслідків коронавірусу померло 727 осіб. Вчора цей показник становив 837.

Порівняно з вчорашнім днем, кількість жертв вірусу в країні зменшилася на 110 осіб.

Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Італії зросла до 110 574 (на 4 782 більше, ніж вчора), з яких 13 155 померло і 16 847 вже вилікувалися.

Наразі 80 572 особи інфіковано коронавірусом, що на 2 937 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільше померло у північних регіонах Італії - Ломбардії (7593 особи), Емілії-Романьї (1732 осіб) і П'ємонті (886 осіб).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186132
 
 
 Топ коментарі
 
коли по Італії вже почнуть подавати дані в форматі "в живих залишилося ще....."?
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Так, для справки:
Щороку в Україні помирає майже 600 тисяч людей. Це майже усе населення Кривого Рогу. Або трохи більше ніж усе населення таких міст як Миколаїв чи Маріуполь.©

А тепер розділіть цю цихверку на 365...
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коли по Італії вже почнуть подавати дані в форматі "в живих залишилося ще....."?
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для кацапських партнерів я дуже добрий За сутки 31 марта в Италии от коронавируса умерло 727 человек - Цензор.НЕТ 4216
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вирус есть. суперпроблемы нет. её сделали. теперь есть психиатрическая пандемия.
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Тільки от сьогодні виписали з лікарні мого родича, який мав ще там бути. Йому прийшлося тікати, бо привезли короновірусних.
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угу... истерика в Украине убила уже больше людей, чем вирус...
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может где и есть, но я не видел... это мои глазомерные оценки.
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Тоді скажу, що психічно здорових не існує. Якщо вам треба по блату діагноз психа, то можна організувати. Прискипливе обстеження і все знайдуть. Головне не пручайтеся санітарам.
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я не о том. я о смертях из-за отложенных операций, например.
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Це мабуть є, бо я побачив сам заборону операцій.
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и стресс тоже собирает свой урожай смертей. хождение в наморднике снижает реакцию и уменьшает обзор. этот карантин совсем не то, про что можно сказать "хорошего слишком много не бывает" он оччень дорого обходится и эту цену можно посчитать в человеческих жизнях. да просто богатые дольше живут!
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Как всегда, правда где-то посередине. САМАЯ БОЛЬШАЯ АФЕРА 2020 года.
Смерти пожилых людей. Отвратительное администрирование страны. Афера года.
Италия. Операция "Коронавирус ". Мнение итальянского вирусолога.
Уже писал, что в 2020 году несколько тысяч компаний в Италии (и в Европе тоже) сменили своих владельцев (чаще всего на китайцев. Кто был в Милане подтвердит, там уже сотни компаний легкой промышленности - китайские, сфера обслуживания и питания - китайские!).
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передивився це відео.... навіть, якщо б вона не сказала, що вона кацапка - це чітко прослідковується....багато руссопропаганди і жодних наукових висновків
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Китай начал мировую экономическую войну, теперь всё стало на свои места
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Среди сотен тысяч китайских туристов в Европе были и сотни агентов, представителей инвесторов и других "специалистов". В Европе скуплены тысячи объектов коммерческой и жилой недвижимости, инвестиционные компании, банки, торговые сети.
Теперь к-вирусный шум, операция прикрытия. Дурьи башки европейских политиканов отвлекаются на что угодно, кроме как на китайскую оккупацию. Единственная страна - Германия, где на законодательном уровне запретили отчуждение акций крупных бюджетообразующих транснациональных компаний.
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То есть люди сдыхают умирают от психиатрии..
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и от последствий истерии в том числе. но эти смерти не попадают в заголовки новостей.
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Як не попадають? А 73 відсотка на виборах?
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Число 73 стало в Україні сакральним і незмінним, а носії щезають щоденно, як роса на сонці, переорієнтовуються(переістеричуються), біомаса, карочє
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как можно умереть от истерии? стекла нажрались?
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в песочнике, мальчик, будешь играть со своими ровесниками. когда детские площадки откроют. с дядей нужно говорить серьёзно и уважительно. попробуй перечитать, что я написал. может что и поймёшь.
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На поздравление со своим днем напрашиваешься?
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Вмирають, як адекватні люди(перестають бути нормальними). Що тут незрозумілого?
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Зараз приїдуть українські лікарі, які нам в Україні непотрібні та почнуть лікувати італійців.
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Под камеры рашистов? Пусть едут и не возвращаются. И взятки пусть не стесняются брать, по советско-рашистской методике.
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Так і не повернуться, бо Зе це організовує. А Зе не помиляється навіть тоді, коли робить геть неправильно.
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"А Зе не помиляється..."

Верю, что это будет последний президент "на 5 лет". Надеюсь и желаю ему и его приближенным кончить очень плохо и как можно скорей. С самого апреля 2019.
Если появится следующий президент тоже на 5 лет - желаю плохо кончить и его избирателям, тут, увы, совпадение с желанием расисянского х*йла, но делать нечего, заслужили.
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З вами все нормально? Бо по суті ви пропонуєте ліквідувати Україну.
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"...Бо по суті ви пропонуєте ліквідувати Україну..."
Боюсь, это произошло гораздо раньше моих пожеланий, ну не хочет нарид Украины, это он подтверждает на выборах еще времен кучмы.
Надо признать, старый уголовник кучма позволял себе массовые фальсификации, но посмотрите, как голосуют после этого урода!
Я просто предлагаю признать факт = поставить хотя бы диагноз.
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Порівняльна таблиця. Ми йдемо шляхом Іспанії.
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Іспанців та італійців підводить ментальність з обніманнями та поцілунками при кожній зустрічі, а в Україні - повне розгільдяйство, починаючи з влади, закінчуючи тими придурками, які недавно повернулися з Балі
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Не только. Там выгодно списывать смерть застрахованных стариков на к-вирус. Форс-мажор. Выплаты отменяются. "Неподкупные" итальянские патологоанатомы впишут любой нужный диагноз.
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не факт, але не виключено, що страхові компанії рятуються від банкротства.... За добу 31 березня в Італії від коронавірусу померло 727 осіб - Цензор.НЕТ 7804
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В таблице не хватает столбиков смертности, но, все равно, очень наглядно.
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в таблице так же нет на какой отрезок времени бьіла фиксация количества. можно утром в 8:00 записать, а можно и в обед и после.
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Ну та логічно..Чим більше тестів почали робити тим більше хворих..А були б нормальні тести..тоді не потрібно було б людину із насморком пхати у лікарню до людей де є корона.
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Коронавирус сбавил темп: статистика в мире и Украине на 1 апреля.
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Украина - отдельная история. не у всех есть тестьі, не всем их делают. и смело можно всех, кто умер с диагнозом воспаление легких, считать умершими от вируса. а они в статистику не попадут.
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Так, для справки:
Щороку в Україні помирає майже 600 тисяч людей. Це майже усе населення Кривого Рогу. Або трохи більше ніж усе населення таких міст як Миколаїв чи Маріуполь.©

А тепер розділіть цю цихверку на 365...
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а мені цікаво чому не подається статистика народжуваності .а лишень йде залякування бидла смертністю в чужій країні??? Ви про епідеміологічний поріг чули дауни????
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В Італіії криза народжуваності - десь 1400 в день.
А помирає майже 1700.
І вірус тут ні до чого.
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погодьтеся. що ці два показники разом. повністю нівелюють психологічний ефект травми "засуткіумірло1700"...
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В мире (последние данные)

Подтвержденные случаи

912307

Летальные исходы

45541

Выздоровевшие люди

191826
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тебе реально интересньі єти даньіе? что там где-то, не у тебя под носом?
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