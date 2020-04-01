 Ми купили 70 тис. захисних костюмів для лікарів, - Порошенко

Про це лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко повідомив під час екслюзивного інтерв’ю телеканалам "Прямий", "Еспресо" та "5 канал", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Медичний напрямок завжди був серед пріоритетів, це була і програма по клініці Охматдит, і будівництво лікарні в Кременчуці, і оснащення Інституту раку, яке зробили в тому числі і команда Рошену на чолі з керівником Рошену В’ячеславом Москалевським, і я хочу подякувати за ту величезну роботу, яка була зроблена, але сьогодні ми маємо працювати як де-факто швидка допомога", – зазначив Порошенко.

"Тоді, коли МОЗ нічого не робило, я хочу нагадати, що за останній місяць в Україні змінилося три міністра охорони здоров’я. І це яскраво демонструє, яка кадрова чехарда, безсистемність, надзвичайно коротка лава запасних, яка перетворюється вже з лави в табуретку. І в цих умовах, звичайно, підготовка до епідемії була провалена. Можна просто продемонструвати, яким чином це робила наша команда – і Рошена, і Фонду. Були закуплені, законтрактовані спочатку захисні костюми. Спочатку це було 10 тис, вже через два дні – 20, потім прийняли рішення збільшити до 30. Захисні костюми для лікарів. На сьогодні законтрактована цифра 70 тисяч костюмів", – повідомив Порошенко.

"Я хочу наголосити, що у нас на відміну від багатьох урядовців, які не знають кількість тих, хто зараз є, інфекціоністи, вірусологи, епідеміологи – складає приблизно 3 тисячі людей. В середньому з медичним персоналом це не більше 50- ти. І для них ми беремо 70 тисяч костюмів, для того, щоб закрити хоча б перші 2-3 тижні роботи, щоб люди відчували себе захищеними", – пояснив Порошенко.

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"Антивірусні окуляри, які не запотівають, також завозяться з Китайської Республіки. Там неймовірна черга, там все розкуплено лідируючими країнами світу- німцями, французами, італійцями. І дуже добре, що нам вдалося законтрактувати. Законтрактовано 800 тисяч масок, законтрактовані рентгенівські апарати, бо ми намагалися купити все, що було на ринку, ми викупили апарати ШВЛ. Апарат вентиляції легенів рятує життя того, хто знаходиться в критичній ситуації, а рентгенівські – це діагностика, можна надзвичайно швидко за відсутності тестів поставити діагноз і робити це. Я не буду входити в деталі. Зараз ми шукаємо лікарські субстанції, для того, щоб було чим лікувати", – зазначив Порошенко.

Він повідомив, що ця допомога розподіляється виключно через систему лікареньіз залученням органів місцевого самоврядування.

"Виключно на лікарні, де будуть концентровано приймати хворих на коронавірус, інфекційні лікарні, бо там в першу чергу потрібно захистити лікарів і середній медперсонал. В іншому випадку лікаря не відпустять з дому, бо він повернеться і позаражає всіх – дітей, людей похилого віку. Це перший пріоритет, бо залишити людей без медичної допомоги просто неможливо", – наголосив Порошенко.

"Ми викупили і розподілили все, починаючи від пульсоксиметрів і закінчуючи моніторами для того, щоб перевіряти рівень кисню в крові. Лікарі мають бути озброєні цим. Ви не уявляєте собі, наскільки зараз важко організувати транспортування з Китаю всіх цих вантажів літаками, бо обмежений повітряний простір. Хочу подякувати нашим азербайджанським партнерам, які вивезли першу партію, яка має приходити післязавтра. Хочу подякувати, до речі, і тим представникам влади, уряду і Офісу президента, які на урядовий літак взяли наші вантажі, і там – де є за що. Це було надзвичайно важко, але нам допомогли доставити захисні костюми, маски, вони також мають бути сьогодні розмитнені", – повідомив Порошенко.

"Ми робимо максимум важливого для того, щоб був "зелений коридор" через митницю. Ми поцікавилися, чому так довго, прискорити для того, щоб підписання закону, який ми прийняли вчора – і він також має бути підписаний негайно для того, щоб прискорити надходження в лікарні. До кожної районної лікарні, до лікарень Вінницької, Черкаської областей. В першу чергу там, де зараз епіцентр – Чернівецьку, Тернопільську області. Ми маємо забезпечити, щоб там, де більша кількість хворих, в першу чергу туди має надійти. Ця програма діє і працює по всій Україні", – наголосив Порошенко.