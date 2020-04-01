 Ми купили 70 тис. захисних костюмів для лікарів, - Порошенко

Про це лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко повідомив під час екслюзивного інтерв’ю телеканалам "Прямий", "Еспресо" та "5 канал", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Медичний напрямок завжди був серед пріоритетів, це була і програма по клініці Охматдит, і будівництво лікарні в Кременчуці, і оснащення Інституту раку, яке зробили в тому числі і команда Рошену на чолі з керівником Рошену В’ячеславом Москалевським, і я хочу подякувати за ту величезну роботу, яка була зроблена, але сьогодні ми маємо працювати як де-факто швидка допомога", – зазначив Порошенко.
"Тоді, коли МОЗ нічого не робило, я хочу нагадати, що за останній місяць в Україні змінилося три міністра охорони здоров’я. І це яскраво демонструє, яка кадрова чехарда, безсистемність, надзвичайно коротка лава запасних, яка перетворюється вже з лави в табуретку. І в цих умовах, звичайно, підготовка до епідемії була провалена. Можна просто продемонструвати, яким чином це робила наша команда – і Рошена, і Фонду. Були закуплені, законтрактовані спочатку захисні костюми. Спочатку це було 10 тис, вже через два дні – 20, потім прийняли рішення збільшити до 30. Захисні костюми для лікарів. На сьогодні законтрактована цифра 70 тисяч костюмів", – повідомив Порошенко.
"Я хочу наголосити, що у нас на відміну від багатьох урядовців, які не знають кількість тих, хто зараз є, інфекціоністи, вірусологи, епідеміологи – складає приблизно 3 тисячі людей. В середньому з медичним персоналом це не більше 50- ти. І для них ми беремо 70 тисяч костюмів, для того, щоб закрити хоча б перші 2-3 тижні роботи, щоб люди відчували себе захищеними", – пояснив Порошенко.
"Антивірусні окуляри, які не запотівають, також завозяться з Китайської Республіки. Там неймовірна черга, там все розкуплено лідируючими країнами світу- німцями, французами, італійцями. І дуже добре, що нам вдалося законтрактувати. Законтрактовано 800 тисяч масок, законтрактовані рентгенівські апарати, бо ми намагалися купити все, що було на ринку, ми викупили апарати ШВЛ. Апарат вентиляції легенів рятує життя того, хто знаходиться в критичній ситуації, а рентгенівські – це діагностика, можна надзвичайно швидко за відсутності тестів поставити діагноз і робити це. Я не буду входити в деталі. Зараз ми шукаємо лікарські субстанції, для того, щоб було чим лікувати", – зазначив Порошенко.
Він повідомив, що ця допомога розподіляється виключно через систему лікареньіз залученням органів місцевого самоврядування.
"Виключно на лікарні, де будуть концентровано приймати хворих на коронавірус, інфекційні лікарні, бо там в першу чергу потрібно захистити лікарів і середній медперсонал. В іншому випадку лікаря не відпустять з дому, бо він повернеться і позаражає всіх – дітей, людей похилого віку. Це перший пріоритет, бо залишити людей без медичної допомоги просто неможливо", – наголосив Порошенко.
"Ми викупили і розподілили все, починаючи від пульсоксиметрів і закінчуючи моніторами для того, щоб перевіряти рівень кисню в крові. Лікарі мають бути озброєні цим. Ви не уявляєте собі, наскільки зараз важко організувати транспортування з Китаю всіх цих вантажів літаками, бо обмежений повітряний простір. Хочу подякувати нашим азербайджанським партнерам, які вивезли першу партію, яка має приходити післязавтра. Хочу подякувати, до речі, і тим представникам влади, уряду і Офісу президента, які на урядовий літак взяли наші вантажі, і там – де є за що. Це було надзвичайно важко, але нам допомогли доставити захисні костюми, маски, вони також мають бути сьогодні розмитнені", – повідомив Порошенко.
"Ми робимо максимум важливого для того, щоб був "зелений коридор" через митницю. Ми поцікавилися, чому так довго, прискорити для того, щоб підписання закону, який ми прийняли вчора – і він також має бути підписаний негайно для того, щоб прискорити надходження в лікарні. До кожної районної лікарні, до лікарень Вінницької, Черкаської областей. В першу чергу там, де зараз епіцентр – Чернівецьку, Тернопільську області. Ми маємо забезпечити, щоб там, де більша кількість хворих, в першу чергу туди має надійти. Ця програма діє і працює по всій Україні", – наголосив Порошенко.
Спеціально
P.S. Доларовий еквівалент упав тоді в усіх сусідів по совдєпу, включно з Московією
При Порошенко: МВД - 519% от 2013, Минздрав 207% от 2013. Зеленый конечно никак не лучше. Но не стоило б так Порошенко лгать, что медицина у него была всегда в приоритете-
"Я переконаний, що базові угоди щодо ЧФ РФ - це мистецтво компромісу."
Також він високо оцінив відновлення відносин між Україною і Китаєм.
"Підсумок візиту президента Віктора Януковича в Китай - фантастичний."- підкреслив Порошенко.
Це за те гроши , шо Свынарчуки украли из бюджета ?
Европейские страны отзывают тысячи китайских защитных масок и тестов на коронавирус, которые оказались некачественными.
Как пишет Vice, Нидерланды отозвали из больниц 600 тысяч респираторов .
Еще 700 тысяч масок из той же партии не будут распределять по медицинским учреждениям, сообщает NOS. В итоге больницам в Нидерландах не хватает защитных масок, поэтому они вынуждены использовать их повторно после стерилизации.
А, може, побачиш, що ті маски - українського виробництва?
Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко сказав журналістам у "Великому інтерв'ю", трансляцію ввів "Прямий".
Україна потребує фінансової підтримки. ВР ухвалила "антиколомойський" закон. Було багато критиків такої співпраці з МВФ. Багато є пропозицій, як інакше кошти можна залучати в Україну. І натякали, що нібито Україна стає заручницею міжнародних фінансових організацій. Що б ви відповіли таким критикам?
"Я попросив би подивитися досвід нашої команди 14-15 років, коли Україна була банкрутом, коли падіння ВВП була 15%, коли ситуація була гірша, ніж зараз. Бо була активна фаза агресії Росії проти нас на сході, коли був не переналаштований і закритий ринок Росії, коли безробіття загрожувало половині країни і коли виплати коштів із золотовалютних резервів країни не покривали навіть 3-4-місячного графіку виплат. І тоді були проведені блискучі переговори по двох напрямкам. Напрямок перший - це є реструктуризація боргу. Напрямок другий - це є залучення коштів МВФ", - сказав Порошенко.
П'ятий президент підкреслив, що коли Україна була банкрутом, їм вдалося досягти економічного зростання.
"По декілька разів на день я вів переговори з Крістін Лагард, з Девідом Ліптоном, з президентом Кімом, президентом Світового банку, з віцепрезидентом і президентом США, канцлером ФРН Меркель, президентом Франції Олландом. Це була щоденна робота для того, щоб залучити кошти, які тоді врятували країну від дефолту. Тоді ми розвернули тренд і перевели на швидке економічне зростання, яке тривало 49 місяців. До останнього мого місяця при владі тривало економічне зростання", - сказав він.
Порошенко наголосив, що Україна наразі знаходиться в таких умовах, коли стоїть питання не просто розвитку, а виживання країни.
"І на сьогоднішній день, альтернативи цьому не існує. Ви подивіться зараз котування українських цінних паперів на європейських ринках. Дохідність по ним вже складає 11, 12, 16%. Квазісуверенні і корпоративні бонди мають дохідність до 20%. Хто буде залучати під 20% річних? Кошти МВФ нам надаються за лічені відсотки - 1, 2, 3. Друге. Ніхто сьогодні Україні коштів не дасть в умовах, коли з України тікають усі інвестори. А у нас стоїть питання не просто розвитку, а виживання країни…" - додав політик.
https://prm.ua/koli-********-bula-bankrutom-mi-dosyagli-ekonomichnogo-zrostannya-poroshenko/
Про це в інтерв'ю "Прямому" заявив п'ятий президент України Петро Порошенко, коментуючи відсутність нормального харчування у Збройних силах України.
"Абсолютно це повністю в логіці дій нової влади, влади "нових облич" - некомпетентність і дилетантство. Після того, як ми збудували армію, запустили в більшій половині бойових бригад нову систему харчування, некомпетентні люди фізично просто - уявіть собі - не оголосили тендери, не уклали контракти, не запровадили необхідні штатні одиниці, не забезпечили необхідні харчові позиції. І зараз намагаються навантажити постачальників, які були ще за часів нашої команди, для того, щоб вони продовжили виконувати свої обов'язки. Ліквідувавши тендери, ліквідувавши процедури закупівель, і ще й фізично не вистачало грошей…", - сказав Порошенко.
Він наголосив, що й уявити собі такого не міг рік тому.
"Добре, не запускаєте нових реформ, але зірвати програму харчування українських воїнів, та ще й запропонувати принизливе: друзі, хто що зможе, може, ви передасте на безкоштовній основі, щоб годувати армію? Хто не годує свою армію, гарантовано буде годувати чужу", - додав Порошенко.
https://prm.ua/hto-ne-goduye-svoyu-armiyu-bude-goduvati-chuzhu-poroshenko-pro-vidsutnist-normalnogo-harchuvannya-v-zsu/
Про це в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.
"Сьогодні ми маємо працювати де-факто, як швидка допомога. Я хочу нагадати, що за останній місяць в Україні змінилось 3 міністра охорони здоров'я. Це яскраво демонструє, яка кадрова чехарда, безсистемність, надзвичайна коротка лава запасних, яка перетворюється вже з лави на табуретку", - зазначив Порошенко.
Порошенко також наголосив, що саме в цих умовах підготовка до пандемії коронавірусу була провалена.
https://espreso.tv/news/2020/04/01/uryadova_lava_zapasnykh_peretvoryuyetsya_na_taburetku_poroshenko
Про це п'ятий президент України Петро Порошенко розповів в інтерв'ю Еспресо.TV, Прямому та 5 каналу.
Порошенко відповів на питання про підтримку так званого антиколомойського законопроекту та взаємодію з МВФ.
"Я хочу наголосити, що президент Володимир Зеленський опинився перед дуже непростим вибором: обрати або Україну, або Коломойського. На щастя, зараз вибір був зроблений на користь України. Як буде далі, я не знаю. Бо замість того, щоб прийняти закон про банки в цілому, він був прийнятий у першому читанні. Чого? В які ігри ми намагаємося грати, щоб зараз накидали поправок, затягнули і зруйнували таким чином напрямок співпраці з міжнародними фінансовими організаціями", - сказав Порошенко.
За його словами, вибір зараз дуже простий, або депутати працюють на Росію, бо відсутність співпраці з МВФ означає дефолт України і російський наступ. Або нардепи працюють над порятунком держави. Бо сьогодні йдеться вже не про розвиток, а про порятунок держави.
https://espreso.tv/news/2020/04/01/*********************************************************************************
"...елементарний арифметичний розрахунок показує, що голоси для прийняття закону про землю були і без голосів "Європейської Солідарності". Разом з тим, ще тоді, коли діюча влада і не думала про участь в політиці, принциповою позицією моєю як політичного лідера було абсолютна необхідність запуску ринку землі в Україні. Я ще раз хотів підкреслити: не продажу землі, а запуску ринку. Чому це так відрізняється? Тому що саме ультиматум "Європейської солідарності" заборонив продаж землі. 11 мільйонів гектарів української землі, які належать Українській державі, українському народу, заборонені до продажу цим законом, відповідно до пропозицій "Європейської Солідарності", - підкреслив Порошенко.
"...велика кількість землі, яка належить комунальній власності, суб'єктам місцевого самоврядування, також заборонена до продажу. В цих умовах українську землю продавати не можна. Але власник землі, який отримав її у власність більше 20 років тому, - це має бути не папірець, а реальний власник, який вкладає у свою землю. І якщо ти не маєш права запускати ринок землі, розпоряджатися власною землею, яка не є державною, яка є фермерською, яка належить сьогодні тим, хто живе на цій землі і обробляє її, то, безумовно, що це було обдурювання людей", - додав Порошенко.
Крім того, запуск ринку потрібний для розв'язання правової проблеми, наголосив він. "Це забезпечення вирішення правової колізії, коли земля надана фермеру в постійне землекористування - і заборона права власності на неї. Вирішені проблеми фермерам до 100 гектарів. Заборона продажу іноземцям без референдуму. Ви десь це почули в критиці цього закону? Ні. Бо вони кажуть, що вони вимагали референдум. Так там і є референдум. Іноземцям - тільки через референдум. Юридичним - запуск відтерміновано до середини 21 року", - нагадав п'ятий президент.
Він підкреслив, що закон про ринок землі пов'язаний з отриманням фінансової підтримки з боку західних партнерів України загальною сумою 8 мільярдів доларів.
"Без цього Україна буде зруйнована. Зруйнована як держава. І тому, виходячи з інтересів держави, державницьких інтересів, ми виставили свої ультиматуми, свої умови, за яких ми проголосуємо. Проти наших умов довго боролися. В останній тиждень вони їх нарешті прийняли, ми виписали юридично їх формулювання. Вам це підтвердить будь-хто: і голова комітету, і прем'єр-міністр. І лише тоді, коли наші умови були прийняті, закон був проголосований", - сказав Порошенко.
https://prm.ua/uhvalennya-zakonu-pro-vidkrittya-rinku-zemli-zabezpechit-dopomogu-********-z-boku-mvf-poroshenko/
Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко сказав журналістам у "Великому інтерв'ю", трансляцію ввів "Прямий".
"Друзі, нам треба знову об'єднати державу. І загрози, де Україна воює на трьох фронтах: фронту відсічі російській агресії, фронту захисту від пандемії і фронту захисту від руйнівних наслідків, які спричинили економіці. І ми сьогодні точно повинні мати стратегію. І тут я ще раз хочу сказати - ми сперечаємося з Матвієм, чи підставляти плече, чи ні, - підставити плече державі. Тому що досвід, зв'язки, рішучість мають бути точно використані для того, щоб мінімізувати надзвичайно жахливі наслідки, які чекають Україну, і зберегти віру в нашу перемогу: і на фронті, і з пандемією, і в любові до України", - сказав Порошенко.
https://prm.ua/mi-povinni-pidstaviti-pleche-derzhavi-shhob-minimizuvati-nadzvichayno-zhahlivi-naslidki-poroshenko/
Про це в інтерв'ю "Прямому" заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.
"По-перше, ми не будемо робити, а ми вже робимо. І моя міжнародна діяльність є надзвичайно активна. І попри те, що влада докладала зусиль для того, щоб спробувати не пустити мене в Давос, перешкоджати моїй участі в Мюнхенській безпековій конференції, в Парламентській асамблеї НАТО, в Брюсселі, ми робимо все для того, щоб зберегти світову коаліцію підтримки України, яка була збудована за часи моєї каденції, яка зараз ще зберігається на тій інерції, яка була започаткована тоді", - сказав Порошенко.
Він нагадав, що він та його команда брали участь в акції "Ні капітуляції" і "Ні перетину червоних ліній" при підготовці Паризького саміту.
"Я можу наголосити на тому, що і зараз я думки не допускаю, щоб хтось наважився, особливо зараз в ці часи, перейти до будь-яких прямих переговорів з представниками окупантів. Бо це має на меті лише одне: це не мир, а це виведення Росії зі статусу агресора і чіткої відповідальності керівництва Російської Федерації за окупацію, за вбивства десятка тисяч українців до статусу посередника, до того, що ти хочеш в його очах мир побачити. І безумовно, що ми цього не допустимо", - додав Порошенко.
Він зазначив, що ефективні спільні дії вже призвели до того, що влада заявила про те, що вона вже не бачить можливості вести прямих переговорів.
"Друзі, це ваша спільна робота разом з нами. Це означає, що наші спільні дії ефективні, що коли ми об'єднаємося, ми можемо досягати результату і на зовнішньому фронті, і всередині країни. Отже, країна як ніколи потребує нашого об'єднання. І ми точно переможемо. Ми - українці", - завершив Порошенко.
https://prm.ua/mi-robimo-vse-dlya-togo-shhob-zberegti-svitovu-koalitsiyu-pidtrimki-********-poroshenko/
Про це лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко розповів в інтерв'ю трьом українським каналам, яке транслював "Прямий".
"Я твердо переконаний, що після того, як із-за абсолютно руйнівних і непрофесійних дій влади, які почалися ще до коронавірусу… бо падіння економіка, падіння промислового виробництва, падіння ВВП почалося до коронавірусу. Ви маєте це знати. Ще в грудні, ще в листопаді економіка вже почала важко хворіти", - підкреслив Порошенко.
Він зазначив, що економіка країни здатна зробити відскок, але дня цього потрібна ефективна стратегія владної команди.
"Що треба зробити зараз? Я наголошую: треба вас захистити. Хто першими потребує захисту? Лікарі. Костюми, маски, окуляри, ліки - ми маємо захистити лікарів", - наголосив Порошенко.
Друге, що необхідно - турбуватись про власних сусідів похилого віку. "Це має бути загальноукраїнська акція солідарності. Вони це запам'ятають, вони будуть дуже вдячні. Вони пишаються такою допомогою. Це дуже легко зробити. З одного боку, просто перерахувати 200 гривень, а з іншого боку - вийти і зробити волонтерські кроки", - сказав він.
"І третє. До суб'єктів господарювання, до власників підприємств - дайте можливість зберегти робочі місця. Вірте в те, що через два-три місяці нам вдасться це подолати", - закликав Порошенко.
https://prm.ua/padinnya-ekonomiki-pochalosya-cherez-ruynivni-diyi-vladi-zadovgo-do-pandemiyi-koronavirusu-poroshenko/
Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв'ю телеканалам "Прямий", "Еспресо" та "5 канал".
"У нас стоїть питання не просто розвитку, а виживання країни. Хочу наголосити, що кошти, які будуть залучені, йдуть на покриття дефіциту бюджету - вони йдуть на виплату пенсій, бо Пенсійний фонд має дефіцит. Пенсії немає чим виплачувати. Треба чесно розмовляти з власним народом. Фонди боротьби з безробіттям не покриватимуть виплат по безробіттю людей, яких зараз примусово звільняють з роботи у зв'язку із зупинкою підприємств, у зв'язку з карантином. Люди похилого віку, самозайняті, ФОПи, які працювали в ресторанах, на ринках, - зараз все це закрито. Люди залишилися без коштів для існування, і залишилося в них на два тижні, на місяць грошей", - зазначив Петро Порошенко.
"Подивіться, яка коаліція склалася проти прийняття цього закону - це є ОПЗЖ з Медведчуком, група Коломойського, Тимошенко з "Батьківщиною". Яку таку нелюбов до України в собі знайшли - до українського народу, до пенсіонерів, до всіх, що поставили інтереси олігарха Коломойського вище за інтереси України?", - наголосив Порошенко.
"Я хочу наголосити, що Зеленський залишився перед дуже непростим вибором: обрати або Україну, або Коломойського. На щастя, зараз вибір був зроблений на користь України. Як буде далі - я не знаю. Бо замість того, аби прийняти закон про банки в цілому, він був прийнятий в першому читанні. В які ігри ми намагаємося грати? Щоб зараз накидали поправок, затягнули і зруйнували таким чином напрямок співпраці з міжнародними фінансовими організаціями", - застерігає Порошенко. "Тому вибір простий: або депутати працюють на Росію, бо відсутність МВФ означає дефолт країни. А дефолт означає російський наступ. Або ми працюємо над порятунком держави, бо сьогодні мова йде не про розвиток, а про порятунок держави. І тут треба чесно говорити з народом. І тому ніхто навіть сумніву не мав, що "Європейська Солідарність" буде лідером цього процесу", - наголосив лідер партії.
https://espreso.tv/news/2020/04/01/vidsutnist_spivpraci_z_mvf_oznachaye_defolt_a_defolt_oznachaye_nastup_rosiyi_poroshenko