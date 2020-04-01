 Ворог 13 разів порушив режим тиші на Донбасі, поранено двох воїнів ОС, - пресцентр

У повідомленні пресцентру Об'єднаних сил зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 10 обстрілів, передає Цензор.НЕТ.
"Вранці окупанти обстріляли з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів наших захисників поблизу Павлополя. До вечора обстріл із БМП-1 зафіксовано в районі Пісків. По околицях Мар'їнки ворог двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Позиції Об'єднаних сил біля Новомихайлівки впродовж дня тричі обстріляли російські найманці з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Після обіду ворог двічі влаштував провокацію із застосуванням стрілецької зброї поблизу Пісків і один раз - біля Миколаївки", - зазначають у пресцентрі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв із мінометів калібру 120 мм околиці Новотошківського, а з мінометів калібру 82 мм - позиції Об'єднаних сил неподалік Хутору Вільного і Новоолександрівки. По захисниках Хутору Вільного окупанти також застосували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
"Сьогодні, 1 квітня, внаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил, - інформують у пресцентрі. - евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставили у військово-медичні установи і надали належну медичну допомогу. Злочинні дії російських найманців не залишилися безкарними - військовослужбовці Збройних сил України дали жорстку відповідь із наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються. Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано".
Нагадаємо, 31 березня збройні формування РФ знову вдалися до порушень режиму припинення вогню. Противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під час ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранень. Один воїн зі складу Об'єднаних сил зазнав мінно-вибухової травми, підірвавшись на міні російського виробництва.
Мирної землі над головою кожному росціянину-"ихтамнэту",
хто ступив на українську землю з епідемією гусского "мира" .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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https://uaua.top/19808/
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https://www.youtube.com/watch?v=2LS_I5aKw4I
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-- обезательно к ПРОСМОТРУ !!
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36 мин. ·
Катастрофическая ситуация в оборонпроме - бездеятельность власти уничтожает государственные предприятия во время войны. Я не преувеличиваю, к сожалению.
Ситуация просто убийственная - на сегодня, 1 апреля, в государственный концерн "Укроборонпром" не поступил Государственный оборонный заказ 2020-го года.
Ни копейки денег, ни копейки, с самого начала года государственные предприятия не получили.
Государство не оплачивает уже поставленную продукцию - на сегодняшний день долги превысили 700 миллионов гривен. Как же выживать предприятиям?
Эй, как будет планировать свою деятельность концерн, если вы ему до сих пор не передали план производства? Что это за план будет?
Комитет по обороне согласовал Гособоронзаказ, но с замечаниями по 22 статьям. По этим статьям продолжается обсуждение.
Главный документ оборонного планирования по-прежнему не завершен. Само по себе это не катастрофа, если государство выделяет финансирование в расчете закрыть эти платежи по плану, но денег не дают ни копейки. Не работает взаимодействие вообще - предприятиям не дают ни денег ни гарантий выплат, и "Укроборонпром" не может взять кредиты в банках, чтобы перекрыть дефицит.
Более того, на сегодня государство запретило экспорт по контрактам с зарубежными покупателями, и уже выполненную технику не выпускают под разными предлогами заграницу. То есть даже те деньги, которыми можно было спастись от экспорта, государство оборонке не дает заработать.
Президент Владимир Зеленский просто самоустранился от управления подчиненными ему ведомствами, где он лично назначает руководителей.
Но за такое уничтожение уникальных предприятий, за увольнения немногих оставшихся специалистов, за эту бездеятельность и беспомощность ответственность будет - если не юридическая, то политическая и моральная.
1 год ·
Катастрофическая ситуация в оборонпроме - бездеятельность власти уничтожает государственные предприятия во время войны. Я не преувеличиваю, к сожалению.
Ситуация просто убийственная - на сегодня, 1 апреля, в государственный концерн "Укроборонпром" не поступил Государственный оборонный заказ 2020-го года.
Ни копейки денег, ни копейки, с самого начала года государственные предприятия не получили.
Государство не оплачивает уже поставленную продукцию - на сегодняшний день долги превысили 700 миллионов гривен. Как же выживать предприятиям?
Эй, как будет планировать свою деятельность концерн, если вы ему до сих пор не передали план производства? Что это за план будет?
Комитет по обороне согласовал Гособоронзаказ, но с замечаниями по 22 статьям. По этим статьям продолжается обсуждение.
Главный документ оборонного планирования по-прежнему не завершен. Само по себе это не катастрофа, если государство выделяет финансирование в расчете закрыть эти платежи по плану, но денег не дают ни копейки. Не работает взаимодействие вообще - предприятиям не дают ни денег ни гарантий выплат, и "Укроборонпром" не может взять кредиты в банках, чтобы перекрыть дефицит.
Более того, на сегодня государство запретило экспорт по контрактам с зарубежными покупателями, и уже выполненную технику не выпускают под разными предлогами заграницу. То есть даже те деньги, которыми можно было спастись от экспорта, государство оборонке не дает заработать.
Президент Владимир Зеленский просто самоустранился от управления подчиненными ему ведомствами, где он лично назначает руководителей.
Но за такое уничтожение уникальных предприятий, за увольнения немногих оставшихся специалистов, за эту бездеятельность и беспомощность ответственность будет - если не юридическая, то политическая и моральная.