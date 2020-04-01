 Загиблого на Донбасі воїна 57-ї ОМП Володимира Мовчанюка поховають 2 квітня на Вінниччині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Володимир Мовчанюк, 1983 року народження, молодший сержант, військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 30 березня в районі селища Невельське Ясинуватського району Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Сьогодні ввечері, близько 21.00, тіло загиблого військовослужбовця мають привезти на Вінницьку область. Маршрут руху траурного кортежу пролягатиме через села Старостинці, Гопчиця, Погребище (завод, вул.Вишнева, вул.Б.Хмельницького, вул.Коцюбинського, Привокзальна), Плиска.

Жителів району закликають вийти і віддати останню шану Герою, дотримуючись правил карантину".

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