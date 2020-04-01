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 Без обов'язкової обсервації повернення в Україну з-за кордону буде неможливим, - Зеленський

Громадяни України, які повертаються з-за кордону, повинні проходити процедуру обов'язкової обсервації для недопущення можливого зараження інших людей коронавірусом.

Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити місця для обов'язкової обсервації громадян, які повертаються з-за кордону. Без неї повернення додому буде неможливим. А тим громадянам, які ламають двері аеропорту, я можу сказати тільки одне: держава не дозволить вам бути егоїстами", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточуючих, якщо комусь це байдуже, то саме держава захищатиме здоров'я мільйонів інших громадян.

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"Не вмовляннями і рекомендаціями, а жорсткими діями", - попередив президент.

Нагадаємо, 30 березня українців, які повернулися з Балі і Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси у супроводі автомобілів поліції доставили їх з аеропорту до місця обсервації. Пізніше українці почали самовільно залишати місце обсервації.

У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає недоцільною подальшу евакуацію з-за кордону українців, які не встигли повернутися на батьківщину до закриття кордонів 27 березня. Зараз евакуації в різних країнах світу очікують близько 11 тисяч українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям на обсервації робитимуть ПЛР-тести на 5-6-й день: у разі негативного результату відправлятимуть на самоізоляцію додому, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186119
 
   
 Топ коментарі
 
Ну опоздал на недели 2 парень, что за это его винить? Он не виноват, что тупой, виноваты те кто его выбрали
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Есть от зели видосы, где он пафосно и с регулярным постоянством, гордостью за себя и свои действия, возвращал каждый день из-за границы без обсервации и проведения тестов тысячи граждан из очагов вирусной инфекции.
Как шуфрич в свое время, министр полного цикла, сам создает черезвычайную ситуацию, сам решает, только зеля ничего толком решить не может, в прочем как и шуфрич.
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Ця паскуда вже запустила до України більше 100 тисяч потенційно інфікованих, без тестування, без обсервації. Бо його квартальські блазні розпродали все. Навмисне нищать українців, щоб земельку прибрати до рук, і щоб нІкому було протестувати. Мерзотник.
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А он не хочет со своей Зе-командой на минуточку пересечь границу в обе стороны и обсервироваться?
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