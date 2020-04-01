 Без обов'язкової обсервації повернення в Україну з-за кордону буде неможливим, - Зеленський

Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити місця для обов'язкової обсервації громадян, які повертаються з-за кордону. Без неї повернення додому буде неможливим. А тим громадянам, які ламають двері аеропорту, я можу сказати тільки одне: держава не дозволить вам бути егоїстами", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточуючих, якщо комусь це байдуже, то саме держава захищатиме здоров'я мільйонів інших громадян.

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"Не вмовляннями і рекомендаціями, а жорсткими діями", - попередив президент.

Нагадаємо, 30 березня українців, які повернулися з Балі і Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси у супроводі автомобілів поліції доставили їх з аеропорту до місця обсервації. Пізніше українці почали самовільно залишати місце обсервації.

У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає недоцільною подальшу евакуацію з-за кордону українців, які не встигли повернутися на батьківщину до закриття кордонів 27 березня. Зараз евакуації в різних країнах світу очікують близько 11 тисяч українців.

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