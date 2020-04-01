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 Київ готовий за найгіршого сценарію переобладнати в госпіталі виставкові центри, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що в разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу в столиці під госпіталі будуть переобладнані виставкові центри.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу мер заявив, що в даний час в інфекційних відділеннях підготовлено близько 500 ліжок. "Ми готові розмістити, якщо буде необхідність, до 7 тисяч осіб у наших лікарнях", - сказав міський голова.

Він підкреслив: "Також ми розглядаємо різні можливості, зокрема і шлях, яким пішли в Австрії, коли виставковий центр перетворився на великий госпіталь".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186114
 
 
 Топ коментарі
 
толку з цих виставкових центрів, якщо лікувати нікому і нічим..... просто прийти, щоб здохнути не у власній хаті
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Две вселенные Украина и Южная Корея
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.

4 ч. ·

Будка для тестирования всех желающих на коронавирус в Южной Корее.Київ готовий за найгіршого сценарію переобладнати в госпіталі виставкові центри, - Кличко - Цензор.НЕТ 3850
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а еще можно пустить под госпитали маетки можновладцев
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Виталькины и остальных провокации. Зачем - не пойму.
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психиатрическая пандемия затягивает. у человека в состоянии паники существенно отключаются логика и здравый смысл. его дерзают многочисленные "а вдруг?"
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Немає медперсоналу щоб в лікарнях лікувати хворих, більшість лікарів, медсестер та санітарок мають пенсійний вік і будуть звільнятись щоб не померти від коронавірусу! Хто буде лікувати хворих в цих виставкових центрах? Як забезпечити лікарів та хворих на території виставкового центру необхідним медичним обладнанням, електрикою, водою, каналізацією, вентиляцією? Клічко мабуть не розуміє що технічний рівень цих виставкових центрів Києва - критично низький і не зможе забезпечити шпиталі на своїй території ані гарантованою електрикою, ані системами життєзабезпечення пацієнтів! МВЦ в Києві це велика конюшня де навіть Інтернет не працює під час виставки, тобто рівень інфраструктури навіть в МВЦ просто ніякий! В МВЦ навіть організувати коворкінговий центр для віддаленої роботи співробітників різних офісів неможливо, бо там повний бардак - вентиляції не вистачає, електрика розкидана просто по підлозі, освітлення слабке, Інтернет зроблений примітивно і падає кожні 5 хвилин! А що вже говорити про розміщення в МВЦ шпиталю! Хлопці, Вам потрібно навчитись працювати і будувати за европейськими нормами щоб ваші говнобудови можна було хоч під щось використовувати!
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думаю, частично от чистого, частично - не очень (распильчики там всякие...)
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кх-кх-кха-кха-а-а-а......
не сцыте...., я пошутил.......
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Осталось на Земле только 2 разумных человека: Ким Чен Ын и Лукашенко. Только они не поддались макароновирусный фэйк.
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Когда кто-то говорит, что мир удивителен, я соглашаюсь и не перестаю удивляться тому, что существует много людей, которые после 1 миллиона доказательств не верят, что существует, например, коронавирус, но без единого доказательства верят, например в то, что вирусы лечатся травками.
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а дело в том, что Объективная действительность не соответствует их Внутреннему описанию Мира, а так как принять они ее не могут, поэтому начинают отрицать.... В нашем примере, это смерть от короновируса.... "как так??? я не могу умереть!", и начинают искать "удобную" причину, по которой они не могут умереть..... ну..., как-то так....
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ты б лучше к земле готовился. мы тебе эти упреждающие меры не простим и не надейся, существо с отбитыми мозгами. Киев готов при худшем сценарии переоборудовать в госпитали выставочные центры, - Кличко - Цензор.НЕТ 3974
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Кирпичев

Осталось на Земле только 2 разумных человека: Ким Чен Ын и Лукашенко. Только они не поддались макароновирусный фэйк.
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толку з цих виставкових центрів, якщо лікувати нікому і нічим..... просто прийти, щоб здохнути не у власній хаті
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Кому війна, кому мать родна. До цього лозунгу попередньої влади, нинішня влада додала ще один. Кому чума, кому мать родна. В цієї влади аж дві матері - і війна, і чума.
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Две вселенные Украина и Южная Корея
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.

4 ч. ·

Будка для тестирования всех желающих на коронавирус в Южной Корее.Київ готовий за найгіршого сценарію переобладнати в госпіталі виставкові центри, - Кличко - Цензор.НЕТ 3850
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Добре, що літо скоро, а то був я у виставковому центрі якось у лютому. Можна жарознижуюче не вживати, дубарь страх.
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Як я Вас розумію! Виставковий центр взимку - це ще не саме страшне для відвідувачів, які зайшли туди на годину. У нас на роботі (мало рухів) бути 8,5 годин при температурі 15 градусів - це знущання над арендаторами приміщень, бо власники "економлять". І нема на них суду, бо "ринок". Звичайно, можна сказати, что договір аренди треба і можна переглянути, але це не просто. Чим більше приміщення, чим вищі вікна, тим холодніше у приміщенні - це вже стало правилом у світі дикого капіталізму.
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Еще есть есть выствочные залы продаж авто Эти тоже переоборудуете?)
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Це не в гіршому сценарію. Це в кращому сценарію. І це треба робити вже зараз
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а еще можно пустить под госпитали маетки можновладцев
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Это уже хоть по делу. Вообще правильная подготовка.
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Удивительное дело!
Кличко говорит и делает то, что должны говорить и делать Премьер-министр и министр здравоохранения.
Тем не менее, вся критика идет на Кличко, а про министров никто и не вспомнил.
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Город парализован - а где же макароновирус?
Вы реально верите в этот фэйк?
Через пол года все будут со смехом вспоминать, что как стадо идиотов ходили в масках, мыли руки спиртом и сидели по домам доедая последние закрома.
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Ты с вероятностью 100% кацапский провокатор.
Конечно, для вас шакалов будет идеальным вариантом, если в Украине произойдет то же что и в Италии и Испании.
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Ща поробую побыть им. Евросоюза развалится из-за макароновируса. Экономика не выдержит, народы будут страдать, зачем пустили столько арабов, правительство нужно менят, Евросоюз себя не оправдал, санкции только вредят Евросоюзу и США, американской сланцевой нефти - смерть из-за цен, а паРаша выжит на валежнике ...
Ну как похож? Бу-га-га.
Очередной петя раст обосрался.
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... ми посміємось. Не треба перетворюватися на бидлостадо.
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Нахер тот госпиталь, где тебя будут жрать вирус с тараканами. Лучше дома, чем там, если разница только в тараканах.
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А лечить кто там будет? Думаешь поставишь койки как казармах и все?
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МВЦ НЕ Очень приспособлен - там нет обогрева , там покрытие пола как в цеху( что плохо обрабатывать, БОЛЬШАЯ ВЫСОТА, что плохо обогреть , туалеты в подвале
А вот торговые центры( новые постройки) хорошо подготовлены - полы покрыты плиткой , туалеты на каждом этаже , высота потолков ниже: обогрев есть , хорошие паркинги
Так что пусть ВЛАДЕЛЬЦЫ торговых центров не жмутся
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А у нас 5 ферма освободилась, могу дать адрес.
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Уважаемый Виталий Владимирович-как вы допустили ,как мэр столицы, что в Киев прибыли самолетами- поездами200тыс. туристов из очагов заражения и их отпустили без обсервации-кто за это ответит?кто нажился на этих перелетах? Вследствии этого -такие цифры заражения в столице и по Украине-это геноцид народа!
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А Виталий знает какая температура в выставочных центрах Австрии и в украинских. Это чтоб люди умерли от холода?
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это очередная глупость властей! -если переоборудовать -так только развлекательные центры -а не добить людей в казармах...
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в конче заспе любой дворец можно пускать под госпиталь
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Бл...! Пропозиція не нова: віддайте кілька своїх маєтків у Конча-Заспі. Тимчасово. Підараси, без кольору партії...
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