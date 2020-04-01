 Київ готовий за найгіршого сценарію переобладнати в госпіталі виставкові центри, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу мер заявив, що в даний час в інфекційних відділеннях підготовлено близько 500 ліжок. "Ми готові розмістити, якщо буде необхідність, до 7 тисяч осіб у наших лікарнях", - сказав міський голова.

Він підкреслив: "Також ми розглядаємо різні можливості, зокрема і шлях, яким пішли в Австрії, коли виставковий центр перетворився на великий госпіталь".

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