 Київ готовий за найгіршого сценарію переобладнати в госпіталі виставкові центри, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу мер заявив, що в даний час в інфекційних відділеннях підготовлено близько 500 ліжок. "Ми готові розмістити, якщо буде необхідність, до 7 тисяч осіб у наших лікарнях", - сказав міський голова.
Він підкреслив: "Також ми розглядаємо різні можливості, зокрема і шлях, яким пішли в Австрії, коли виставковий центр перетворився на великий госпіталь".
не сцыте...., я пошутил.......
Осталось на Земле только 2 разумных человека: Ким Чен Ын и Лукашенко. Только они не поддались макароновирусный фэйк.
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
4 ч. ·
Будка для тестирования всех желающих на коронавирус в Южной Корее.
Кличко говорит и делает то, что должны говорить и делать Премьер-министр и министр здравоохранения.
Тем не менее, вся критика идет на Кличко, а про министров никто и не вспомнил.
Вы реально верите в этот фэйк?
Через пол года все будут со смехом вспоминать, что как стадо идиотов ходили в масках, мыли руки спиртом и сидели по домам доедая последние закрома.
Конечно, для вас шакалов будет идеальным вариантом, если в Украине произойдет то же что и в Италии и Испании.
Ну как похож? Бу-га-га.
Очередной петя раст обосрался.
А вот торговые центры( новые постройки) хорошо подготовлены - полы покрыты плиткой , туалеты на каждом этаже , высота потолков ниже: обогрев есть , хорошие паркинги
Так что пусть ВЛАДЕЛЬЦЫ торговых центров не жмутся