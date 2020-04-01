 Кабмін ухвалив рішення про підтримку пенсіонерів, тепер депутати мають проголосувати за зміни до держбюджету, - Зеленський. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"До Києва прибув черговий вантаж із Китаю - це кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тис. експрес-тестів, а також 40 тис. пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою в Україну вже прибуло 100 тис. ПЛР-тестів. Підкреслю, що ці і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються і відправляються кожному регіону України.
Також сьогодні відбулося засідання уряду, на якому прийнято кілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату в розмірі 500 гривень людям старшим за 80 років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше.
Крім того, хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці 1 000 гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5 000, а також певним вразливим категоріям населення. Важлива і запланована на 1 травня 2020 р. індексація пенсій", - повідомив президент.
Зеленський зазначив, що всі ці ініціативи вимагають ухвалення змін до Державного бюджету України.
"Впевнений, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни і не віднімуть у людей таку важливу підтримку", - підкреслив він.
Ці мародеры заробляють на горі, більше нічого не можуть.
а деньги, как известно, не пахнут...
так вот - о масках и костюмах из Китая. Оказывается Рошен и порох лично купили около 70000 костюмов и примерно столько масок. А летели они в Украину самолетам "президента"
там нет мозгов - сплошная кость.
Николаевская область зараженных ноль!
Копишь?
Если бы я был президентом, я бы срочно легализовал марихуану!
Не благодари.
Бо для чого городить дурню, розповідати які зелебенські герої, як вони хворіють за пенсів, коли треба було просто по-тихому провести інбексацію пенсій, а не гавкать потім про надбавки, добавки і прибавки!!!
ПРОСТО ВИКОНАТЬ ЗАКОН ПРО ІНДЕКСАЦІЮ ПЕНСІЙ!!!
Вова, народ просит тебя вернуться: "Назначь Пороха спикером ВР на внеочередной ее сессии и уйди в отставку."
Что то я не понимаю.. ?.?.??
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На росЦякии , на ФАШИССКОЙ..-
еще в 2002 г открыли рынок земли , с возможностью продажи сельско- хозяйственных угодий !
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ВПРОЧЕМ КАК В 90 % по всему миру..
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А в Украине-- КАСАПЫ почему то 000чень " ЗАПЕРЕЖИВАЛИ " ??
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. Можэт они ЛУКАВЯТ ??
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???
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.ю.
Юлина,Вітіна і Петіна тисячі давалися при більш-менш благополучних бюджетах,працюючій економіці і співробітництві з МВФ. А коли в тебе епідемія ,економіка летить в прірву,вирізаються величезні витратні статті і скандал на скандалові,що аж трон хитається....що воно творе ????
Поддержка ВСЕХ граждан в тотально росте цен?
Это насмешка не поддержка.
АМКУ не работает!!!
ПС даже цены удержать не могут, ограничение продажи земли в 100 га будет так же работать.
Напкрсточники и мародеры, только зарабатывать умеют на горе.
Українець- січень.. . а лютий ?. - Лютий..
і т д... .
А..- срака.. - Срака.. .
А на росії хочуть , щоб у нас була ЖОПА , , https://uploads.disquscdn.com/images/9115a7c8f75dd703be5cc88449bd2d4005e7a32979c18ae88b47cb6f07f5dd00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/69376ad06bca8cf75d0c1c8bd2deeff5d31976b356958f558827287cad74386f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e74da4df3ae29803d149eb1c2089aa7e68d63263d8a8313d4c7eebab62587361.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f9c4ba000094c626ef5d71edb04bf841b8bad823de03a48d928f5f0efdf46dd.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/be4f10dcebcc46f31414db4c3665ad662e4f50fdf007b811cea0077037b2a582.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d5d8b1479cf143f67cac2ec35b7309a75a37662dfbd0729d44023b2f9c7408f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c2a1c7c384ef4b76e5b59590621aae4d73aec49102a6abf562b413e5b0397882.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/013dbe7c04b496762d526a52cb566b49969fb8390f8a1afac63e147616c3cec9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/cce8bc25b03db47b5311ec16499fa4fb9df51e793aeb446bad322654e609b950.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/077*************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/26b0e580801c5898387c7d3317ecdb0d84f22e02df6084c8cd4524cd15ba0189.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/632a692bb949b7c5745688427c7adfe238f0ae960c7fdbfff5712f30a93d094d.jpg .ю.
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1 год ·
Катастрофическая ситуация в оборонпроме - бездеятельность власти уничтожает государственные предприятия во время войны. Я не преувеличиваю, к сожалению.
Ситуация просто убийственная - на сегодня, 1 апреля, в государственный концерн "Укроборонпром" не поступил Государственный оборонный заказ 2020-го года.
Ни копейки денег, ни копейки, с самого начала года государственные предприятия не получили.
Государство не оплачивает уже поставленную продукцию - на сегодняшний день долги превысили 700 миллионов гривен. Как же выживать предприятиям?
Эй, как будет планировать свою деятельность концерн, если вы ему до сих пор не передали план производства? Что это за план будет?
Комитет по обороне согласовал Гособоронзаказ, но с замечаниями по 22 статьям. По этим статьям продолжается обсуждение.
Главный документ оборонного планирования по-прежнему не завершен. Само по себе это не катастрофа, если государство выделяет финансирование в расчете закрыть эти платежи по плану, но денег не дают ни копейки. Не работает взаимодействие вообще - предприятиям не дают ни денег ни гарантий выплат, и "Укроборонпром" не может взять кредиты в банках, чтобы перекрыть дефицит.
Более того, на сегодня государство запретило экспорт по контрактам с зарубежными покупателями, и уже выполненную технику не выпускают под разными предлогами заграницу. То есть даже те деньги, которыми можно было спастись от экспорта, государство оборонке не дает заработать.
Президент Владимир Зеленский просто самоустранился от управления подчиненными ему ведомствами, где он лично назначает руководителей.
Но за такое уничтожение уникальных предприятий, за увольнения немногих оставшихся специалистов, за эту бездеятельность и беспомощность ответственность будет - если не юридическая, то политическая и моральная.
Пускай лучше объяснит - зачем запустил тысячи людей в страну без карантина.
Мозгов не хватило?