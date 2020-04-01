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 Політика України
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 Кабмін ухвалив рішення про підтримку пенсіонерів, тепер депутати мають проголосувати за зміни до держбюджету, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив про заходи, які вживає влада для боротьби з поширенням коронавірусу і негативним впливом вимушеного карантину на українську економіку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"До Києва прибув черговий вантаж із Китаю - це кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тис. експрес-тестів, а також 40 тис. пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою в Україну вже прибуло 100 тис. ПЛР-тестів. Підкреслю, що ці і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються і відправляються кожному регіону України.

Також сьогодні відбулося засідання уряду, на якому прийнято кілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату в розмірі 500 гривень людям старшим за 80 років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше.

Читайте також: Доплати до 500 гривень отримуватимуть 1,5 мільйона пенсіонерів, - ПФ

Крім того, хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці 1 000 гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5 000, а також певним вразливим категоріям населення. Важлива і запланована на 1 травня 2020 р. індексація пенсій", - повідомив президент.

Зеленський зазначив, що всі ці ініціативи вимагають ухвалення змін до Державного бюджету України.

"Впевнений, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни і не віднімуть у людей таку важливу підтримку", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186112
 
   
 Топ коментарі
 
Опять выползло хриплое мурло. Зебил, что там твой СвиноЕрмак? Прокомментируешь наконец-то?
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Спасибо Пороху и партии ЕС за то что подали закон о поддержке пенсионеров

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Нове відео,щоб попіаритись.Кинуть кістку,а більшість розграбують.І українці це все продовжують слухати і просять добавки.
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грабувати вже нічого.....все просрали молоді рехформатори... он, останні маски і ті з країни всі випродали
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Яка кістка? Порівняно зі зростанням ці це ніщо.
Ці мародеры заробляють на горі, більше нічого не можуть.
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один каже, що після 65 років - це трупи..... інший цим трупам додаткові виплати призначає Кабмин принял решение о поддержке пенсионеров, теперь депутаты должны проголосовать за изменения в госбюджет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 782
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Вовка, осталось тебе два пути - ну после того, как ты в своей киношке посла МВФ нахер, а потом Порох тебе помогает вернут его в настоящей жизни - или свалить или стать патриотом Украины и подключить к ее спасению всех уважаемых людей и главное опытных ( ну считай всех, кого тебя Беня научил обсирать, а Ермак- пресовать)
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Опять выползло хриплое мурло. Зебил, что там твой СвиноЕрмак? Прокомментируешь наконец-то?
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если прокомментирует, Ермак больше делиться не захочет.
а деньги, как известно, не пахнут...
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Ідіот зелений ти вже допоміг пенсам запустивши в Україну коронавірус. Тепер їх смерті на твоїй зеленій тупій совісті.
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Порох дает большое интервью трем каналам

так вот - о масках и костюмах из Китая. Оказывается Рошен и порох лично купили около 70000 костюмов и примерно столько масок. А летели они в Украину самолетам "президента"
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Отлично, значит Зеля наконец-то понял что с Порохом нужно не бороться, а советоваться и не мешать ему спасать страну от зебилов
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"зелупа" и "понял" есть вещи несовместные.
там нет мозгов - сплошная кость.
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А мог бы и 7000000 купить, но по жлобился как всегда.
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Вова посмотри на карту!
Николаевская область зараженных ноль!

Копишь?
Если бы я был президентом, я бы срочно легализовал марихуану!
Не благодари.Кабмин принял решение о поддержке пенсионеров, теперь депутаты должны проголосовать за изменения в госбюджет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2008
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мальчик, иди нах...й и больше не приходи.
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Задним числом по 1000 грн начислят при Гройсмане так делали когда пенсию за январь в декабре выплатили а бюджет то разный был
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Может оно и к лучшему....Под заботу о ветеранах опять собрать шалман имени каламойского, поменять бюджет и отклонить юлькину мульку. Ежели случится ,то выкарапкаемся.
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Порошенко Президент України, все інше то шобло!
Бо для чого городить дурню, розповідати які зелебенські герої, як вони хворіють за пенсів, коли треба було просто по-тихому провести інбексацію пенсій, а не гавкать потім про надбавки, добавки і прибавки!!!
ПРОСТО ВИКОНАТЬ ЗАКОН ПРО ІНДЕКСАЦІЮ ПЕНСІЙ!!!
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Народ к Вове: "Вернись, я все прощу!" https://www.youtube.com/watch?v=MZnDzG5lRx0

Вова, народ просит тебя вернуться: "Назначь Пороха спикером ВР на внеочередной ее сессии и уйди в отставку."
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Зе я не смотрю и не слушаю, потому что, все его слова и обещания - сплошное враньё, а оно надо мне???
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Что то я не понимаю.. ?.?.??
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На росЦякии , на ФАШИССКОЙ..-
еще в 2002 г открыли рынок земли , с возможностью продажи сельско- хозяйственных угодий !
.
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ВПРОЧЕМ КАК В 90 % по всему миру..
.
А в Украине-- КАСАПЫ почему то 000чень " ЗАПЕРЕЖИВАЛИ " ??
,
.
.
. Можэт они ЛУКАВЯТ ??
,
???
,

.
.ю.
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Першоквітневий прикол від пріЗєдєнта . А ви, зєлохи, про що подумали? 😕
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Здоровым запрещают работать и оставили без денег. Пенсионерам, выплатам которым короновирус никак не помешал, увеличили выплаты. Здоровым нельзя выходить на улицы, зараженным можно ходить в аптеку и разносить вирус. Здесь даже психиатр не разберется.
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Гнать з кварталу того сценариста,що порадив Вовці пєнсам тищу підкинуть. Рейтингу це йому додасть 0 цілих,0 десятих.
Юлина,Вітіна і Петіна тисячі давалися при більш-менш благополучних бюджетах,працюючій економіці і співробітництві з МВФ. А коли в тебе епідемія ,економіка летить в прірву,вирізаються величезні витратні статті і скандал на скандалові,що аж трон хитається....що воно творе ????
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Это будет так же как с масками : мы будем наказывать только не знает кого .Сегодня в Харькове маска стоит уже 50 грн штука. Ну что Зелебобики получили ?
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ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ это повышение цен, больше чем эта подачка?

Поддержка ВСЕХ граждан в тотально росте цен?
Это насмешка не поддержка.

АМКУ не работает!!!

ПС даже цены удержать не могут, ограничение продажи земли в 100 га будет так же работать.

Напкрсточники и мародеры, только зарабатывать умеют на горе.
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так виходить, що гроші є у пенсіонерів, а купити за них нічого і ніяк: автобуси не їздять, усього, що треба, у місцевх магазинах немає. та ще і власник магазину приїхав Єгипту і не сидить на карантині 14 днів, а бігає у той же магазин.
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Брати словяни питають в українця,- А як по вашому буде січень..?.
Українець- січень.. . а лютий ?. - Лютий..
і т д... .
А..- срака.. - Срака.. .
А на росії хочуть , щоб у нас була ЖОПА , , https://uploads.disquscdn.com/images/9115a7c8f75dd703be5cc88449bd2d4005e7a32979c18ae88b47cb6f07f5dd00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/69376ad06bca8cf75d0c1c8bd2deeff5d31976b356958f558827287cad74386f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e74da4df3ae29803d149eb1c2089aa7e68d63263d8a8313d4c7eebab62587361.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f9c4ba000094c626ef5d71edb04bf841b8bad823de03a48d928f5f0efdf46dd.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/be4f10dcebcc46f31414db4c3665ad662e4f50fdf007b811cea0077037b2a582.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d5d8b1479cf143f67cac2ec35b7309a75a37662dfbd0729d44023b2f9c7408f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c2a1c7c384ef4b76e5b59590621aae4d73aec49102a6abf562b413e5b0397882.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/013dbe7c04b496762d526a52cb566b49969fb8390f8a1afac63e147616c3cec9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/cce8bc25b03db47b5311ec16499fa4fb9df51e793aeb446bad322654e609b950.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/077*************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/26b0e580801c5898387c7d3317ecdb0d84f22e02df6084c8cd4524cd15ba0189.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/632a692bb949b7c5745688427c7adfe238f0ae960c7fdbfff5712f30a93d094d.jpg .ю.
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Спочатку дай відповідь куда ділись гроші на "стройку віку"?При умовах,що зима була тепла і країна з економола на газу,плюс на карантині з економили ел.енергію на ел.поїздах та трамваях.
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Баба юля давала тисячу, яник давав тисячу,тепер шут хоче дати також тисячу. Де була юля, де зараз яник, думаю,що там буде і весь 95 квартал.
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Василёк, шота ты панамского пропустил. По Фрейду или платят хорошо?
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У меня уже зрительная аллергия. да, тошнить начинает от некоторых видео.
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Юрий Бутусов
1 год ·

Катастрофическая ситуация в оборонпроме - бездеятельность власти уничтожает государственные предприятия во время войны. Я не преувеличиваю, к сожалению.
Ситуация просто убийственная - на сегодня, 1 апреля, в государственный концерн "Укроборонпром" не поступил Государственный оборонный заказ 2020-го года.
Ни копейки денег, ни копейки, с самого начала года государственные предприятия не получили.

Государство не оплачивает уже поставленную продукцию - на сегодняшний день долги превысили 700 миллионов гривен. Как же выживать предприятиям?
Эй, как будет планировать свою деятельность концерн, если вы ему до сих пор не передали план производства? Что это за план будет?
Комитет по обороне согласовал Гособоронзаказ, но с замечаниями по 22 статьям. По этим статьям продолжается обсуждение.
Главный документ оборонного планирования по-прежнему не завершен. Само по себе это не катастрофа, если государство выделяет финансирование в расчете закрыть эти платежи по плану, но денег не дают ни копейки. Не работает взаимодействие вообще - предприятиям не дают ни денег ни гарантий выплат, и "Укроборонпром" не может взять кредиты в банках, чтобы перекрыть дефицит.
Более того, на сегодня государство запретило экспорт по контрактам с зарубежными покупателями, и уже выполненную технику не выпускают под разными предлогами заграницу. То есть даже те деньги, которыми можно было спастись от экспорта, государство оборонке не дает заработать.
Президент Владимир Зеленский просто самоустранился от управления подчиненными ему ведомствами, где он лично назначает руководителей.
Но за такое уничтожение уникальных предприятий, за увольнения немногих оставшихся специалистов, за эту бездеятельность и беспомощность ответственность будет - если не юридическая, то политическая и моральная.
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Дешевые понты зебильного клоуна.
Пускай лучше объяснит - зачем запустил тысячи людей в страну без карантина.
Мозгов не хватило?
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А у меня ещё добавилась и аллергия на запахи - очень уж воняет от экрана телика.
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Какими учереждениями зебил? Все твои китайские цацки на проме уже вечером будут.
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