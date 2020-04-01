 НАБУ закрило кримінальне провадження про можливе одержання хабарів 11 депутатами від "Слуги народу"

Про це повідомив адвокат Олександр Дульський, який представляв інтереси деяких із них, інформує Цензор.НЕТ.

"Детективи НАБУ так і не змогли довести їхню провину, тож днями закрили це кримінальне провадження", - зазначив він.

Нагадаємо, що скандал розгорівся восени минулого року, після того, як було оприлюднено інформацію про те, що 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тис. доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради.

САП відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) та доручила проведення розслідування НАБУ.

Деякі депутати, щоб довести свою невинність пройшли перевірку на поліграфі і виклали на своїх сторінках у соцмережі Фейсбук відео з коментарями поліграфологів.

"Восени 2019 року до НАБУ на допит почали викликати по черзі всіх депутатів зі "списку". Детективи намагалися з’ясувати, хто ініціював законопроект, як відбувалося голосування на комітеті, чи давав хтось певні рекомендації і тому подібне. Припускаю, що у такий спосіб детективи намагалися знайти якісь невідповідності. Навіть представляли деякі матеріали, добуті під час негласних слідчих дій, які буцімто доводять факт оплати за голосування", - пояснює адвокат Дульський.

На думку адвоката, народні депутати голосують відповідно до власного волевиявлення. Це їхнє право і вони не зобов’язані пояснювати, чому проголосували саме так.

"Народний обранець представляє інтереси своїх виборців, і якщо є питання до його діяльності – звертайтеся саме до них із запитанням, хто давав рекомендації щодо голосування. Власне, саме такої позиції дотримувалися депутати під час розслідування, - підкреслив адвокат. - Детективи нічого не робили, брали насправді ці письмові думки і мовчки долучали їх до матеріалів провадження, тому що нічого не могли "пред’явити". Зрештою, уся ця історія завершилася так, як і мала завершитися. Провину не доведено, фактів немає, справу закрили".