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 Політика України
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Все про:НАБУ (2334) хабар (2955) депутат (1156) Правоохоронні органи (957) Слуга народу (768)

 НАБУ закрило кримінальне провадження про можливе одержання хабарів 11 депутатами від "Слуги народу"

НАБУ закрило кримінальне провадження про можливе одержання хабарів за "правильне" голосування 11 депутатів від "Слуги народу".

Про це повідомив адвокат Олександр Дульський, який представляв інтереси деяких із них, інформує Цензор.НЕТ.

"Детективи НАБУ так і не змогли довести їхню провину, тож днями закрили це кримінальне провадження", - зазначив він.

Нагадаємо, що скандал розгорівся восени минулого року, після того, як було оприлюднено інформацію про те, що 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тис. доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради.

САП відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) та доручила проведення розслідування НАБУ.

Деякі депутати, щоб довести свою невинність пройшли перевірку на поліграфі і виклали на своїх сторінках у соцмережі Фейсбук відео з коментарями поліграфологів.

"Восени 2019 року до НАБУ на допит почали викликати по черзі всіх депутатів зі "списку". Детективи намагалися з’ясувати, хто ініціював законопроект, як відбувалося голосування на комітеті, чи давав хтось певні рекомендації і тому подібне. Припускаю, що у такий спосіб детективи намагалися знайти якісь невідповідності. Навіть представляли деякі матеріали, добуті під час негласних слідчих дій, які буцімто доводять факт оплати за голосування", - пояснює адвокат Дульський.

На думку адвоката, народні депутати голосують відповідно до власного волевиявлення. Це їхнє право і вони не зобов’язані пояснювати, чому проголосували саме так.

"Народний обранець представляє інтереси своїх виборців, і якщо є питання до його діяльності – звертайтеся саме до них із запитанням, хто давав рекомендації щодо голосування. Власне, саме такої позиції дотримувалися депутати під час розслідування, - підкреслив адвокат. - Детективи нічого не робили, брали насправді ці письмові думки і мовчки долучали їх до матеріалів провадження, тому що нічого не могли "пред’явити". Зрештою, уся ця історія завершилася так, як і мала завершитися. Провину не доведено, фактів немає, справу закрили".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186107
 
 
 Топ коментарі
 
Подвійні стандарти - доказів немає - справа закрита. Проти звинувачуваних у вбивстві Шеремета - така ж картина, а термін утримання під вартою подовжили... НАБУ закрыло уголовное производство о возможном получении взяток 11 депутатами от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8426
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Ясна-панятна своїх не чіпають.
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Осталось непонятнім, кто из двоих нам врал - Арахамия или Дубинский.

Подсознательно я понимаю, что врали оба.
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Осталось непонятнім, кто из двоих нам врал - Арахамия или Дубинский.

Подсознательно я понимаю, что врали оба.
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Врало и врет прежде всего оно -- реинкарнация Пиноккио

НАБУ закрыло уголовное производство о возможном получении взяток 11 депутатами от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4181
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Карманные , продажные мрази подЗЕлупы
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Подвійні стандарти - доказів немає - справа закрита. Проти звинувачуваних у вбивстві Шеремета - така ж картина, а термін утримання під вартою подовжили... НАБУ закрыло уголовное производство о возможном получении взяток 11 депутатами от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8426
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сабаков обосрался но пытается держать фасон.
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Это как раз то, о чем так рьяно гундосил Зеленский в своей предвыборной программе.Только видать дела касались других чертей.
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ну не спомобны слуги на это ! оно и ослу понятно))
НАБУ закрыло уголовное производство о возможном получении взяток 11 депутатами от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6178
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ППЦ ЗЕЛЕНСКОМУ и его "мега-коалиции"!
Теперь кто угодно может смело перекупать "слуго-шестерок" в Верховной Раде.

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Сколько разных набу , бубу, коррупционный суд, куча органов жрущая миллиарды из бюджета ,куча нахлебников обслуживающие интересы олигархов получающие дополнительное бабло за открытие и закрытие уголовных дел ,такая себе прачечная по распилу государственных денег по закону, это все имитация работы государственных органов которые на самом деле ими не являются частные конторки власть имущих
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корупція просто розвалює Україну... ((
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Ну тепер Єрмака виправдати залишилося з брательніком і засудити Лероя!
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Народный избранник - это тот, о ком в народе говорят много бранных слов.
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Всі ці бутафорні Набу- ***- - просто розсадники корупції і политичної прокази! Приватні контори що фінансуються щедро з держбюджету але прислужують "власть предержащим! Ковід-19-нервно курит в сторонке !
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не понимаю зачем судьям десятки лет в юридических вузах учиться ??? получаешь деньгу на карту...заходишь в суд, берешь любое дело и перед описанием любого преступления ставишь частицу "якобы"
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а вот Слуги Народа в Британии..... рекомендую глянуть..., чтобы ощутить глубину дна....
https://www.youtube.com/watch?v=Wmhn4kK5jVc
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Вот это и есть "борьба с коррупцией"? Так чем тогда Зеленский отличается от Януковича, на осмеивании которого он,как артист,сделал миллионное состояние?
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Как так?!
Арахамия ж сказал, что есть свидетель, и его прячут по решению полиции!
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Отак.То ж не хабар,а зарплата. І з Єрмаками Зєлєнского так само закінчиться.Уляжеться,забудеться....
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Суд в советской Грузии. Судят Вано. Судья спрашивает у подсудимого:
- Вано, ты украл эти дэнгы?
- Нэт!
- Ну, на нэт и суда нэт! Вано, ты свабодэн.
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ну, как же могут слуги народа, взятки брать? канеш, нет! Господин, этих слуг, больной, на всю голову, и сам несет бабло, своим слугам.
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Не, ну новые лица, новые веяния! Не слышу хор семидесятипятницкого с арией - "мыемуверимунивовсёпалучиццаонвеличайшийпалитиквсехврименинародав".
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