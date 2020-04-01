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 Суспільство, Здоров'я
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 Очільник МОЗ Степанов: "Ми втричі збільшили оклад медпрацівникам, які борються з COVID-19"

Вже за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці МОЗ.

У повідомленні зазначається: "Наказом, який підписав Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, визначено перелік посад медичних працівників, яким з березня 2020 року здійснюється доплата:

- екстрений медичний технік;
- лікар-пульмонолог;
- лікар-інфекціоніст;
- лікар-патологоанатом;
- лікар-епідеміолог;
- лікар-лаборант;
- лікар-анестезіолог;
- лікар-радіолог;
- лікар-бактеріолог;
- лікар-рентгенолог;
- лікар-вірусолог;
- лікар загальної практики - сімейний лікар;
- лікар-терапевт;
- лікар-педіатр;
- лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;
- сестра медична;
- молодша медична сестра (всіх найменувань);
- реєстратор медичний;
- сестра-господиня;
- водій.

Доплати здійснюватимуться у період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збільшення оплати праці медиків почнеться з квітня, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186106
 
 
 Топ коментарі
 
Поверніть Супрун недоумки зелені!
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А людям без грошей,вони пропонують сидіти дома.
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Это надо было сделать полтора месяца назад, а не маски продавать, и рапортовать что министерство готово.
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А на сколько Супрун увеличила оклад стационарным медикам?
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Чудове рішення! Тепер, окрім коронавіруса ніяких діагнозів не буде. Навіть, якщо впилявся у стовп, або зіскочив з балкона.
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Степанов - кретин. Они просто выполнили то, что им предписано законом. Увеличить оплату на 300% тем, кто борется с эпидемией.
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Дефолт, гроші від МВФ, пандемія коронавірусу: велике інтерв'ю з Петром Порошенком

01.04.2020 18:41

Дивіться 1 квітня, о 19:00
Загроза дефолту, гроші від Міжнародного валютного фонду, пандемія коронавірусу - як Україна опинилася в оточенні загроз та як їм правильно протистояти? Про це та багато чого ще - у інтерв'ю з п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком!
Дивіться одразу на трьох телеканалах - "5 каналі", "Прямому" та "Еспресо" у середу, 1 квітня, о 19:00.
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Оригинально Петро поздравляет свой лекторат с днем дурня, хвалю.
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а на это в бюджете дырявом денюжка есть?
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А тем кто перевозит этих медработников ?
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а тем, кто их в магазине обслуживает ?
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Чукча не читач, - чукча писач. Водії - внизу списка ( останній пункт )!
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Это надо было сделать полтора месяца назад, а не маски продавать, и рапортовать что министерство готово.
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А людям без грошей,вони пропонують сидіти дома.
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и гулять имеет право только собака и 1 её сопровождающий!
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А тим медробітникам що вже померли або не працюють бо на самоізоляциї???
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Придурки, а інші лікары не ризикують??? Та зараз лікарня це саме небезпечне місце! Вимагаю всім лікарям підняти зарплату! Можна для цих потреб використати гроші награбовані нашими олігархами, депутатами, прокурорами і суддямиі!!!
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Шановний пане Стєпанов! Приймаючи роди в породілі, зашиваючи кровоточиву рану в травм. пункті, проводячи невідкладні операції НЕ ОБСТЕЖЕНИМ НА КОРОНАВІРУС ХВОРИМ!!! лікарі відносяться до тих, які по-вашому "боряться з коронавірусом", чи ні?! Чи для того, що причислити себе до тих, хто "не бореться", перед тим, як зашити рану, потрібно затребувати щойно пройдений негативний тест у пацієнта? Чим взагалі думають в міністерстві?! Невже не розуміють, що ВСІ ЛІКАРІ (ТА МОЛОДШИЙ МЕД, ПЕРСОНАЛ) ЯКІ ЗАДІЯНІ В НАДАВАННІ ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ потенційно контактують з вірусоносіями!!!!!
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умереть за 3200 на руки медсестре или Лещенко с Найемом без образования по 350 тысяч получают и депутаны по 100 тысяч
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V Litve take podnimut 2 raza zarplati takim vraciam.Ranse vrac polucal 2500 evro,teper budet 5000 evro,a medsetriosty teper polucit 2500 evro v mesiac,ranse 1300 polucali
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Це той,що будучі губернатором Одеської області,затримував пенсіонерам доплату.Це бидло хуже короновірусу.
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