 На Івано-Франківщині встановлено 65 випадків захворювання COVID-19, 5 осіб із коронавірусом померли, - ОДА

Про це повідомив на брифінгу т.в.о. голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, інформує Цензор.НЕТ.
На сьогодні, зі 127 результатів випадків захворювання, лабораторно підтверджено COVID-19 у 65 осіб. 5 людей померло, з яких двоє перебували в обласному перинатальному центрі.
У свою чергу керівник Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинський повідомив, що зараз у пологовому будинку є чотири пацієнтки з температурою. Їх перевели в окремі палати і провели експрес-тести на коронавірус, результати яких негативні. Аналізи направили в лабораторію на дослідження, завтра очікуються результати.
За словами головного санітарного лікаря області Руслана Савчука, тестів і реагентів вистачає. Також найближчим часом додатково буде отримано ПЛР-тести корейського виробництва для виявлення коронавірусу, за допомогою яких зможуть швидше отримати результати зразків.
.
*-*-.
01.04.2020 18:41
Дивіться 1 квітня, о 19:00
Загроза дефолту, гроші від Міжнародного валютного фонду, пандемія коронавірусу - як Україна опинилася в оточенні загроз та як їм правильно протистояти? Про це та багато чого ще - у інтерв'ю з п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком!
Дивіться одразу на трьох телеканалах - "5 каналі", "Прямому" та "Еспресо" у середу, 1 квітня, о 19:00.
Как сообщает Telegram-канал NEXTA, в Витебске за минувшую неделю зарегистрировано как минимум 22 смерти от «пневмонии», а количество заболевших превысило отметку в 1000 человек. Тела усопших выносят ночью, родственники не сразу могут их забрать.
Больницы переполнены. На данный момент неперепрофилированной осталась только областная лечебница. Из районных учреждений здравоохранения в срочном порядке направлены в Витебск все доступные в наличии аппараты ИВЛ.
Блогер сообщает, что врачи находятся под подписками о неразглашении, а у некоторых даже стали временно блокировать их аккаунты в «Вайбере» без объяснения причин.
NEXTA пишет, что в его распоряжении имеются подтверждающие как минимум несколько смертей документы, однако в целях обеспечения анонимности источников, публиковаться они не будут.
Вчера от коронавируса умер 75-летний актер Витебского театра имени Якуба Коласа, заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич.
Супруга артиста также переболела воспалением легких. Еще пять актеров Витебского театра имени Якуба Коласа были госпитализированы с пневмонией и подозрением на коронавирус. Спектакли и репетиции в Витебском театре Министерство культуры отменило только после смерти Виктора Дашкевича.
Комментируя ситуацию со смертью от коронавируса известного человека, факт которой не удалось скрыть властям, Лукашенко допустил хамское высказывание в адрес умершего.
«Мы подозреваем, что в Витебске этот актер умер, и у него также был к пневмонии и прочему еще и этот вирус. Ну мы же просили, ему завтра 80 лет будет… Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь? Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал», - заявил диктатор на встрече с главой так называемого «совета республики» Натальей Кочановой.
Джерело: Укрінформ із посиланням на інформацію, отриману в Державній службі статистики
Деталі: За даними Держстату, у січні 2019 року від цих хвороб в Україні померли 908 осіб.
Нас разводят, с этим вирусом, как последних лохов.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook во вторник.
Согласно сообщению, с 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260,871 тыс. чел., из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95,364 тыс. чел., 76,8% из них - дети.
С 1 октября 2019 года зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа. Вакцинировались от гриппа 236,343 тыс. чел.
В течении предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12- дети до 17 лет.https://interfax.com.ua/news/pharmacy/640620.html