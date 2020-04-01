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 На Івано-Франківщині встановлено 65 випадків захворювання COVID-19, 5 осіб із коронавірусом померли, - ОДА

В Івано-Франківській області станом на 1 квітня зафіксовано 65 випадків захворювання COVID-19, 5 осіб із коронавірусом померли, двоє з яких перебували в перинатальному центрі.

Про це повідомив на брифінгу т.в.о. голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, інформує Цензор.НЕТ.

На сьогодні, зі 127 результатів випадків захворювання, лабораторно підтверджено COVID-19 у 65 осіб. 5 людей померло, з яких двоє перебували в обласному перинатальному центрі.

У свою чергу керівник Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинський повідомив, що зараз у пологовому будинку є чотири пацієнтки з температурою. Їх перевели в окремі палати і провели експрес-тести на коронавірус, результати яких негативні. Аналізи направили в лабораторію на дослідження, завтра очікуються результати.

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За словами головного санітарного лікаря області Руслана Савчука, тестів і реагентів вистачає. Також найближчим часом додатково буде отримано ПЛР-тести корейського виробництва для виявлення коронавірусу, за допомогою яких зможуть швидше отримати результати зразків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186105
 
 
 Топ коментарі
 
У січні 2020 року від грипу та пневмонії в Україні померла 621 особа, що майже на 30% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.
Джерело: Укрінформ із посиланням на інформацію, отриману в Державній службі статистики
Деталі: За даними Держстату, у січні 2019 року від цих хвороб в Україні померли 908 осіб.

Нас разводят, с этим вирусом, как последних лохов.
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а в беларуси меры безопасности доводят так...

На Ивано-Франковщине установлены 65 случаев заболевая COVID-19, 5 человек с коронавирусом умерли, - ОГА - Цензор.НЕТ 4617
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А в Україні пік епідемії планується на 25.
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Что то я не понимаю.. ?.?.?? . На росЦякии , на ФАШИССКОЙ..- еще в 2002 г открыли рынок земли , с возможностью продажи сельско- хозяйственных угодий ! . . ВПРОЧЕМ КАК В 90 % по всему миру.. . А в Украине-- КАСАПЫ почему то 000чень " ЗАПЕРЕЖИВАЛИ " ?? , . . . Можэт они ЛУКАВЯТ ?? , ??? ,. https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg



.
*-*-.
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Дефолт, гроші від МВФ, пандемія коронавірусу: велике інтерв'ю з Петром Порошенком

01.04.2020 18:41

Дивіться 1 квітня, о 19:00
Загроза дефолту, гроші від Міжнародного валютного фонду, пандемія коронавірусу - як Україна опинилася в оточенні загроз та як їм правильно протистояти? Про це та багато чого ще - у інтерв'ю з п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком!
Дивіться одразу на трьох телеканалах - "5 каналі", "Прямому" та "Еспресо" у середу, 1 квітня, о 19:00.
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а в беларуси меры безопасности доводят так...

На Ивано-Франковщине установлены 65 случаев заболевая COVID-19, 5 человек с коронавирусом умерли, - ОГА - Цензор.НЕТ 4617
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або так...

Как сообщает Telegram-канал NEXTA, в Витебске за минувшую неделю зарегистрировано как минимум 22 смерти от «пневмонии», а количество заболевших превысило отметку в 1000 человек. Тела усопших выносят ночью, родственники не сразу могут их забрать.
Больницы переполнены. На данный момент неперепрофилированной осталась только областная лечебница. Из районных учреждений здравоохранения в срочном порядке направлены в Витебск все доступные в наличии аппараты ИВЛ.
Блогер сообщает, что врачи находятся под подписками о неразглашении, а у некоторых даже стали временно блокировать их аккаунты в «Вайбере» без объяснения причин.
NEXTA пишет, что в его распоряжении имеются подтверждающие как минимум несколько смертей документы, однако в целях обеспечения анонимности источников, публиковаться они не будут.
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а це "охвіційна" реакція па бєларуску...

Вчера от коронавируса умер 75-летний актер Витебского театра имени Якуба Коласа, заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич.
Супруга артиста также переболела воспалением легких. Еще пять актеров Витебского театра имени Якуба Коласа были госпитализированы с пневмонией и подозрением на коронавирус. Спектакли и репетиции в Витебском театре Министерство культуры отменило только после смерти Виктора Дашкевича.
Комментируя ситуацию со смертью от коронавируса известного человека, факт которой не удалось скрыть властям, Лукашенко допустил хамское высказывание в адрес умершего.
«Мы подозреваем, что в Витебске этот актер умер, и у него также был к пневмонии и прочему еще и этот вирус. Ну мы же просили, ему завтра 80 лет будет… Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь? Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал», - заявил диктатор на встрече с главой так называемого «совета республики» Натальей Кочановой.
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Сегодня, в докладах японских врачей лечивших группу из 19 больных короновирусом отмечено, между другими наблюдениями, что они применяли очень частое увлажнение носоглотки даже обычной водой, каждые 15 мин. И по их мнению, это приводило к смыванию в пищевод вирусных масс из носоглотки, вместе со слюной и мокротой. Врачи особо подчёркивают, что в дальнейшем вирус смывается в желудок и там уничтожается кислотным желудочным соком. Эти сведения подтверждают врачи Медицинского Центра Университета Стенфорд, США.
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И что? Как это мешает вирусу плодиться в лёгких?
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У січні 2020 року від грипу та пневмонії в Україні померла 621 особа, що майже на 30% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.
Джерело: Укрінформ із посиланням на інформацію, отриману в Державній службі статистики
Деталі: За даними Держстату, у січні 2019 року від цих хвороб в Україні померли 908 осіб.

Нас разводят, с этим вирусом, как последних лохов.
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Да конечно разводят, иди шашлыки пожарь в парке если тебе больше 50
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нормальным людям это давно понятно, я как то давно уже писал что в Украине 90% дебилов проживает.
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Ну в таком случае нам Порох, действительно, не поможет с его демократиями.
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Посвежее.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook во вторник.
Согласно сообщению, с 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260,871 тыс. чел., из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95,364 тыс. чел., 76,8% из них - дети.
С 1 октября 2019 года зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа. Вакцинировались от гриппа 236,343 тыс. чел.
В течении предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12- дети до 17 лет.https://interfax.com.ua/news/pharmacy/640620.html
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Это очевидный факт. Так как эти тесты дают стопроцентно позитивный результат у всех с вирусной пневмонией, то количество умерших якобы от Ковида будет идти вверх вечно. Обычный сезонный вирус коих очевидно десятки в год, заразил вирусом шизофрении всю Планету.
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за місяць 13 тисяч померлих в Італії - як вам такий "розводняк"?
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