EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  3745  19
Все про:виплати (123) пенсіонери (273) Пенсійний фонд (158) пенсія (591)

 Доплати до 500 гривень отримуватимуть 1,5 мільйона пенсіонерів, - ПФ

1 квітня Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким пенсіонери старші за 80 років щомісяця отримуватимуть "компенсаційну виплату до пенсії" в розмірі до 500 гривень.

Як уточнюють у пресслужбі Пенсійного фонду, за квітень виплати отримають 1,5 мільйона пенсіонерів, інформує Цензор.НЕТ.

"Тим пенсіонерам, кому 80 років виповниться після 1 квітня 2020 року, щомісячна компенсація встановлюватиметься від дати досягнення такого віку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що постановою уряду доплата нараховуватиметься тим, хто отримує менше 9205 гривень на місяць.

"Крім того, якщо пенсіонер старший за 80 років має страховий стаж не менше 25 років чоловік або 20 років жінка, то після встановлення доплати розмір пенсії не може бути нижчим ніж 2600 гривень", - додають у ПФ.

Читайте також: З травня 8,6 млн пенсіонерів отримуватимуть проіндексовані пенсії, - Мінсоцполітики

Виплати надбавок почнуться з 7 квітня.

Решту виплат (зокрема 1000 гривень для пенсіонерів, які отримують менше 5000 на місяць) Пенсійний фонд готовий здійснити відразу після того, як Верховна Рада внесе зміни до бюджету на 2020 рік.

Доплати до 500 гривень отримуватимуть 1,5 мільйона пенсіонерів, - ПФ 01

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 1 квітня ухвалив постанову, яка передбачає щомісячну доплату для пенсіонерів, старших за 80 років, на 500 гривень. Також документ передбачає одноразову допомогу в розмірі 1 тис. гривень для українців, пенсії яких менше 5 тис. гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186103
 
 
 Топ коментарі
 
"не менее 25 лет человек или 20 лет женщинаИсточник:https://censor.net.ua/n3186103"
Женщіна нє чєловєк. Доведено Цензором. Доплаты до 500 гривен будут получать 1,5 миллиона пенсионеров, - ПФ - Цензор.НЕТ 7262
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"не менее 25 лет человек или 20 лет женщинаИсточник:https://censor.net.ua/n3186103"
Женщіна нє чєловєк. Доведено Цензором. Доплаты до 500 гривен будут получать 1,5 миллиона пенсионеров, - ПФ - Цензор.НЕТ 7262
 показати весь коментар
 
 
может и есть. они же по улицам с этикетками не ходят. многие вообще редко выходят...
 показати весь коментар
 
Что то я не понимаю.. ?.?.??
.
На росЦякии , на ФАШИССКОЙ..-
еще в 2002 г открыли рынок земли , с возможностью продажи сельско- хозяйственных угодий !
.
.ВПРОЧЕМ КАК В 90 % по всему миру..
.
А в Украине-- КАСАПЫ почему то 000чень " ЗАПЕРЕЖИВАЛИ " ??
,
.
.
. Можэт они ЛУКАВЯТ ??
,
???..
 показати весь коментар
 
Патамушта у них немає такого сусіда як у нас Унітазія.
 показати весь коментар
 
"... не менее 25 лет человек или 20 лет женщина..." Женщина не человек? Гуглом нужно пользоваться с умом. "чоловік"(укр.) - "мужчина"(рос.)
 показати весь коментар
 
Брати словяни питають в українця,- А як по вашому буде січень..?.
Українець- січень.. . а лютий ?. - Лютий..
і т д... .
А..- срака.. - Срака.. .
А на росії хочуть , щоб у нас була ЖОПА , , https://uploads.disquscdn.com/images/9115a7c8f75dd703be5cc88449bd2d4005e7a32979c18ae88b47cb6f07f5dd00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/69376ad06bca8cf75d0c1c8bd2deeff5d31976b356958f558827287cad74386f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e74da4df3ae29803d149eb1c2089aa7e68d63263d8a8313d4c7eebab62587361.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f9c4ba000094c626ef5d71edb04bf841b8bad823de03a48d928f5f0efdf46dd.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/be4f10dcebcc46f31414db4c3665ad662e4f50fdf007b811cea0077037b2a582.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d5d8b1479cf143f67cac2ec35b7309a75a37662dfbd0729d44023b2f9c7408f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c2a1c7c384ef4b76e5b59590621aae4d73aec49102a6abf562b413e5b0397882.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/013dbe7c04b496762d526a52cb566b49969fb8390f8a1afac63e147616c3cec9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/cce8bc25b03db47b5311ec16499fa4fb9df51e793aeb446bad322654e609b950.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/077*************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/26b0e580801c5898387c7d3317ecdb0d84f22e02df6084c8cd4524cd15ba0189.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/632a692bb949b7c5745688427c7adfe238f0ae960c7fdbfff5712f30a93d094d.jpg .ю.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
 показати весь коментар
 
Якісь вибори-перевибори намічаються??
 показати весь коментар
 
Он забрал все надбавки РОСТОМ ЦЕН, людей продолжают грабить ВСЕХ
 показати весь коментар
 
...ишь, сталкивают лбами 70-летних и 80-и более летних
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору