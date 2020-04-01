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Все про:ДТП (2827) Львівщина (1089)

 Три особи загинуло, двох травмовано в ДТП на Львівщині, - Нацполіція

Три особи загинули, ще двоє постраждали і були госпіталізовані внаслідок ДТП біля міста Червоноград.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася близько 13:40 середи в селі Бендюга біля Червонограда.

"Зіткнулися мікроавтобус "Мердесес Віто" і "Рено кенго", в результаті зіткнення три пасажирки "Рено" віком 18, 40 і 60 років від отриманих травм померли на місці", - сказано в повідомленні.

Крім того, медики госпіталізували 21-річного водія "Рено" і його 42-річного пасажира. Всі загиблі і постраждалі - жителі Радехівського району.

Поліція попередньо встановила, що водій "Мерседеса", виїжджаючи на перехрестя, не дав перевагу "Рено", що і призвело до зіткнення.

Водія мікроавтобуса, 25-річного жителя Дрогобицького району, затримано в порядку статті 208 КПК України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186096
 
 
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А если у них найдут коронавирус? то в статистику по коронавирусу попадут или нет? Три человека погибли, двое травмированы в ДТП на Львовщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 638
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На короновирус проверьте и запишите в жертвы, как в Италии.
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Автоуроды неистребимы.В городе скорость не должна превышать 50 км.Когда введут письма счастья со штрафами от 700 долларов? Жизнь лидей бесценна.Украина вымрет от автоуродов.
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