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 У пологовому будинку Івано-Франківська, де померла породілля з COVID-19, захворіло 4 лікарі і є пацієнтки з температурою

В обласному перинатальному центрі Івано-Франківська, де померла породілля, хвора на коронавірус, інфіковано чотирьох лікарів, є пацієнтки з температурою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив керівник Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинський.

Двох медиків одразу відсторонили від роботи і відправили на самоізоляцію, один на той час був у відпустці, ще один - на курсах.

За словами Павлушинського, в пологовому будинку є чотири пацієнтки з температурою. Жінок перевели в окремі палати. Експрес-тести на коронавірус показали негативний результат. Аналізи направили в лабораторію на дослідження, очікують результатів.

Оскільки з обласним пологовим будинком в одній будівлі розташований і міський, то влада Івано-Франківська вирішила протестувати на COVID-19 усіх медиків, породіль, а також дітей.

Нагадаємо, 30 березня в Івано-Франківську в обласному пологовому будинку померла породілля з підозрою на коронавірус.

1 квітня у померлої в Івано-Франківську породіллі підтвердили діагноз коронавірус.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186093
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля планує відправити партію в Італію.
А хто рятуватиме українців його не хвилює.
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более того - этот "кто-то" на корню зарубает все местные (украинские) инициативы про производству своих (недорогих) экспресс-тестов не говоря уже о средствах защиты для медиков - нашим швейным фабрикам это пошить - фигня - только нужен материал
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Ляшко, скотиняка, ты об этом ложном чувстве безопасности ? Тестируй медиков, или сам пойдешь роды у баб принимать.
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вообще-то медики могут и обязаньі сами за собой следить. если они жтого не могут, то куда им до пациентов.
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Так. Я замовив за свої кошти 8 антивірусних масок 3 ступеню захисту по 450 грн. кожна (3600 грн.) Це на 4 добових чергування, але розтягну на 8. Після цього звертайтеся за допомогою безпосередньо до чергового міністра охорони здоров'я та до тимчасового президента. Лікар.
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Еще немного и у нас "закончатся" врачи - что-то надо уже делать ...
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Зеля планує відправити партію в Італію.
А хто рятуватиме українців його не хвилює.
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Ну почему? Призовет кацапов ввести, как беглый Легитимный.
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А сопля собрался в Италию отправить часть нашего медперсонала...
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Сопля и сама собирается туда, судя по всему.
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слуги на недельные курсы поедут учиться и приедут все врачами.
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Здоров'я всіх українців під питанням. Тому не треба звертати увагу на ніби то вибірковість за віком. Хворіють всі. Помирають також.
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А все потому, что кто-то не позаботился о тестах и средствах защиты. Пока все цивилизованные страны готовились к эпидемии, наши можновладцi ковыряли в носу, плевали в потолок, наблюдали за полетом мух - занимались своей обычной деятельностью. В результате трупы.
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Катались на самокаті по калідорам Кабміну.
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более того - этот "кто-то" на корню зарубает все местные (украинские) инициативы про производству своих (недорогих) экспресс-тестов не говоря уже о средствах защиты для медиков - нашим швейным фабрикам это пошить - фигня - только нужен материал
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Судя по трупам в цивилизованных странах хреново там готовились.
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У всьому цивілізованому світі люди за кордон їздять частіше чим ми в сусідній район.
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Лучше-бы они в носу ковырялись , а не продавали то , чего и так было мало .
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Это та ****, которая скрыла что была за границей?!
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Нічого дивного не сталось. Медицина в сраці вже 26 років. У медиків нема засобів захисту, тому вони автоматично заражаються і вже самі інфікують пацієнтів. І не треба розказувати що Зе за рік сплюндрував всю медицину. Вона в такому стані вже давно. Для влади головне - кормити своїх цепних псів: поліцію, суддів, прокурорів.
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Зельбльоди, кто теперь "твари", "животные" и "звери"? Люди из Новых Санжар, которые не хотели пускать чуму в дом, или вы, которые перед ней открыли дверь настежь?
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// дуже шокує!
Смерть від COVID-19 1 квітня зареєстурвали в Івано-Франківському перинатальному центрі. Це другий впродовж трьох днів випадок смерті породіллі від коронавірусу.
Сьогодні вранці медики підтвердили, що жінка, яка померла 30 березня, була інфікована, а по обіді мер міста Руслан Марцінків розповів, що в перинатальному центрі загинула внаслідок COVID-19 ще одна породілля.
На жаль, маємо два смертельні випадки в Івано-Франківському перинатальному центрі. Хоча це не жителі Івано-Франківська, але це велика трагедія для нас, - повідомив Марцинків у відеозверненні.
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заболело 4 врача и есть пациентки с температурой

так питання від чого вони захворіли? протупили і типу захворіли? а одного типу в відпуск зіслали..типу як Насіров захворіли?
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Там какой-то стремный центр, несколько смертей за последние годы.
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Та я живу можна сказати недалеко від постраждалої..тай у Франику жив 5 років..не один раз там люди загиналися від родів..людина від початку березня лежала на стаціонарі..як вона нахрен могла підхватити корону? За кордоном була якщо не помиляюся ше у вересні..до чого тут взагалі відмазки лікарів про те що вона із за кордорну вернулася
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Все є в мережі, та не всі шукають: і після пологів, і після операцій - багатенько так смертей.
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Та всяке стається..Але що тут причепний коронавірус я чогось не вірю. Знаю точно що ніхто тебе не візьметься лікувати поки не даш на лапу..навіть у лікарню у палату не поступиш поки не даш на лапу..Знаю що будуть робити тобі кесарево замість звичайних родів..щоб з тебе побільше бабла витянути а потім дадуть тобі на листочку, які лікарства купити іменно в тій аптеці, що належить тим же ж самим акушерам. Це типу в них така нова (впринципі вже і не нова) норма відмивання грошей..на лапу не беру..але ти маєш купити в тій аптеці шо я тобі сказав..Та багато чого.І я їх не виню..Винні люди які дають на лапу і не тільки лікарям..Впринципі з Франківької області хто може собі позволити їдуть робити операції або інше у Львівську область..у Львів..там більш компетентні лікарі
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А обов`язкове ПЦР тестування ВСІХ, хто поступає в стаціонар, або, хоча б, в родильне відділення, кардіологію і ендокринологію? Ну хіба це так тяжко, пілять? Там, де люди з групи ризику, де найбільша небезпека летального? Суки зебільні, ну хоч таке елементарне ви здатні зробити?
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Як таке назвати! Я називаю -злочином! У знайомих помер син, 28 років, пневмонія- не положили в лікарню, бо готовлять її для хворих на коронавірус!
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Дєрьмака і всіх хто відповідає за систему охорони здоров'я потрібно засудити за те що медики не мають засобів індивідуального захисту!!! Хто людей лікувати буде і вас кондомів владних у тому числі??
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