 У пологовому будинку Івано-Франківська, де померла породілля з COVID-19, захворіло 4 лікарі і є пацієнтки з температурою

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив керівник Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинський.

Двох медиків одразу відсторонили від роботи і відправили на самоізоляцію, один на той час був у відпустці, ще один - на курсах.

За словами Павлушинського, в пологовому будинку є чотири пацієнтки з температурою. Жінок перевели в окремі палати. Експрес-тести на коронавірус показали негативний результат. Аналізи направили в лабораторію на дослідження, очікують результатів.

Оскільки з обласним пологовим будинком в одній будівлі розташований і міський, то влада Івано-Франківська вирішила протестувати на COVID-19 усіх медиків, породіль, а також дітей.

Нагадаємо, 30 березня в Івано-Франківську в обласному пологовому будинку померла породілля з підозрою на коронавірус.

1 квітня у померлої в Івано-Франківську породіллі підтвердили діагноз коронавірус.

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