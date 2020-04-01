 Головлікар міськлікарні в Мелітополі і його заступник заразилися коронавірусом: 12 медиків пішли на самоізоляцію

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цю інформацію підтвердили "Укрінформу" в обласному лабораторному центрі МОЗ.
"Коронавірус діагностували у головлікаря КНП "ТМО "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги", ще 12 співробітників закладу перебувають на самоізоляції", - підтвердили в лабцентрі.
Крім того, хвора заступник головлікаря. У медзакладі на дзвінки не відповідають, на офіційному сайті ТМО відповідної інформації немає.
У Мелітопольській міськраді раніше повідомляли, що за минулу добу коронавірус лабораторно підтверджено у чотирьох мешканців Мелітополя.
"Двох госпіталізовано в інфекційний стаціонар, вони отримують відповідне лікування. Ще два пацієнти перебувають на самоізоляції, під наглядом сімейних лікарів та отримують лікування в домашніх умовах. Стан пацієнтів оцінюється як легкий і середнього ступеня тяжкості. Проведення штучної вентиляції легень ніхто не потребує", - йдеться у повідомленні.
Двоє з хворих (серед яких і головний лікар) - виїжджали за межі України (Єгипет, країни Європи). Ще двоє можливо спілкувалися із зараженими людьми, у яких не було клінічних проявів інфекції.
Наразі визначається коло контактних осіб, за якими встановлюється медичний нагляд.
Загалом в області коронавірус діагностовано у 18 осіб (9 - жителі Запоріжжя, 6 - Мелітополя, 2 - Мелітопольського району, 1 - Бердянська).
за доповіддю МОЗ у Запорізькій обл. (а не тільки Мелітополь) 13 хворих на коронавірус...
Общее количество зараженных медработников - 8 538 человек.По информации итальянской федерации докторов FNOMCEO, только за прошлые сутки 595 их коллег заразились вирусом Covid-19, а двое - доктор из Бергамо и гинеколог из Форли - скончались.
Таковы данные итальянской федерации врачей FNOMCEO, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ansa.
Отмечается, что в понедельник, 30 марта, стало известно о смерти еще двух врачей.
Всего же по состоянию на 30 марта в Италии коронавирусом заразились 8538 медицинских работников. Из них 595 заразились за последние сутки. Источник: https://censor.net.ua/n3185620
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
Детальніше: https://www.radiosvoboda.org/a/ukraine-rescues-soviet-era-ventilator-design-from-disused-factory-to-prepare-for-coronavirus-pandemic/30522311.html