 Головлікар міськлікарні в Мелітополі і його заступник заразилися коронавірусом: 12 медиків пішли на самоізоляцію

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цю інформацію підтвердили "Укрінформу" в обласному лабораторному центрі МОЗ.

"Коронавірус діагностували у головлікаря КНП "ТМО "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги", ще 12 співробітників закладу перебувають на самоізоляції", - підтвердили в лабцентрі.

Крім того, хвора заступник головлікаря. У медзакладі на дзвінки не відповідають, на офіційному сайті ТМО відповідної інформації немає.

У Мелітопольській міськраді раніше повідомляли, що за минулу добу коронавірус лабораторно підтверджено у чотирьох мешканців Мелітополя.

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"Двох госпіталізовано в інфекційний стаціонар, вони отримують відповідне лікування. Ще два пацієнти перебувають на самоізоляції, під наглядом сімейних лікарів та отримують лікування в домашніх умовах. Стан пацієнтів оцінюється як легкий і середнього ступеня тяжкості. Проведення штучної вентиляції легень ніхто не потребує", - йдеться у повідомленні.

Двоє з хворих (серед яких і головний лікар) - виїжджали за межі України (Єгипет, країни Європи). Ще двоє можливо спілкувалися із зараженими людьми, у яких не було клінічних проявів інфекції.

Наразі визначається коло контактних осіб, за якими встановлюється медичний нагляд.

Загалом в області коронавірус діагностовано у 18 осіб (9 - жителі Запоріжжя, 6 - Мелітополя, 2 - Мелітопольського району, 1 - Бердянська).