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 Головлікар міськлікарні в Мелітополі і його заступник заразилися коронавірусом: 12 медиків пішли на самоізоляцію

Головлікар мелітопольської міськлікарні і його заступник заразилися коронавірусом COVID-19, ще 12 медиків перебувають на самоізоляції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цю інформацію підтвердили "Укрінформу" в обласному лабораторному центрі МОЗ.

"Коронавірус діагностували у головлікаря КНП "ТМО "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги", ще 12 співробітників закладу перебувають на самоізоляції", - підтвердили в лабцентрі.

Крім того, хвора заступник головлікаря. У медзакладі на дзвінки не відповідають, на офіційному сайті ТМО відповідної інформації немає.

У Мелітопольській міськраді раніше повідомляли, що за минулу добу коронавірус лабораторно підтверджено у чотирьох мешканців Мелітополя.

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"Двох госпіталізовано в інфекційний стаціонар, вони отримують відповідне лікування. Ще два пацієнти перебувають на самоізоляції, під наглядом сімейних лікарів та отримують лікування в домашніх умовах. Стан пацієнтів оцінюється як легкий і середнього ступеня тяжкості. Проведення штучної вентиляції легень ніхто не потребує", - йдеться у повідомленні.

Двоє з хворих (серед яких і головний лікар) - виїжджали за межі України (Єгипет, країни Європи). Ще двоє можливо спілкувалися із зараженими людьми, у яких не було клінічних проявів інфекції.

Наразі визначається коло контактних осіб, за якими встановлюється медичний нагляд.

Загалом в області коронавірус діагностовано у 18 осіб (9 - жителі Запоріжжя, 6 - Мелітополя, 2 - Мелітопольського району, 1 - Бердянська).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186092
 
 
 Топ коментарі
 
Посыпались медпрацівники. Мелітополь - не Київ. Районна лікарня - не Олександрівська. І захисного одягу тут тупо нема. Буде лише тепер, коли в одне місце перо залетіло. Те ж було у Монастириськах. Яка районна лікарня наступна? Тепер розумієте, чому медики звільняються? У мене не відкриється рот сказати про них щось погане.
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Вначале зелёная власть заразит половину медиков. Параллельно вторая половина разбежится. Потом отправят народ на пожизненный карантин, с постоянным усилением строгости тюремного режима. 73%! Вы сделали это вместе. Поздравляю, сегодня ваш праздник! Главврач горбольницы в Мелитополе и его зам заразились коронавирусом: 12 медиков ушли на самоизоляцию - Цензор.НЕТ 9416
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У Вас, деточка, очень плохо как с логикой, так и с воспитанием. Власть зелёного карлика не обеспечила элементарного при этом было заявлено, что всё сделано. Помните, али у Вас память девичья? А заражение медиков где-то там далеко к вопросу просто ни при чём.
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Не може бути....
за доповіддю МОЗ у Запорізькій обл. (а не тільки Мелітополь) 13 хворих на коронавірус...
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Виталий Игоревич также добавил, что за границей он не был. Даже сказать правду не умеет(((
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Желаю удачи в *подсиживании* недостойного начальника ...
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он мне такой начальник как пятое колесо к брычке, просто новость на риа мелик без права комментария)
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а может они просто боятся работать, так как СМИ их запугало до смерти
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Посыпались медпрацівники. Мелітополь - не Київ. Районна лікарня - не Олександрівська. І захисного одягу тут тупо нема. Буде лише тепер, коли в одне місце перо залетіло. Те ж було у Монастириськах. Яка районна лікарня наступна? Тепер розумієте, чому медики звільняються? У мене не відкриється рот сказати про них щось погане.
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Так скоро и лечить некому будет, а пик заболеваемости еще впереди.
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Вначале зелёная власть заразит половину медиков. Параллельно вторая половина разбежится. Потом отправят народ на пожизненный карантин, с постоянным усилением строгости тюремного режима. 73%! Вы сделали это вместе. Поздравляю, сегодня ваш праздник! Главврач горбольницы в Мелитополе и его зам заразились коронавирусом: 12 медиков ушли на самоизоляцию - Цензор.НЕТ 9416
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Не неси чушь, в европейских странах больны тысячи медиков но там никто не винит в этом власть.
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У Вас, деточка, очень плохо как с логикой, так и с воспитанием. Власть зелёного карлика не обеспечила элементарного при этом было заявлено, что всё сделано. Помните, али у Вас память девичья? А заражение медиков где-то там далеко к вопросу просто ни при чём.
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Плохо с логикой у вас, главрач и его зам заразились на отдыхе за бугром, так при чем здесь Зеля а тем более 73% избирателей.
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Нужно объяснять причём презедент к тем, кто его выбрал? Эта власть, повторюсь, не обеспечила медиков элементарными средствами защиты. Ибо шоумены, бестолковые в гос. делах. Заразились эти двое на работе или нет, ничего принципиально не меняет. Факт остаётся фактом: власть бросила медиков, они массово увольняются.
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на счет тысяч медиков чмо зеленое ты преувеличиваешь, в Италии 39 ! И там у врачей есть защита!
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В настоящее время в Италии скончались от коронавирусной инфекции 63 врача.

Общее количество зараженных медработников - 8 538 человек.По информации итальянской федерации докторов FNOMCEO, только за прошлые сутки 595 их коллег заразились вирусом Covid-19, а двое - доктор из Бергамо и гинеколог из Форли - скончались.
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Ви щось наплутали, количество умерших от коронавируса в Италии среди врачей увеличилось до 63.
Таковы данные итальянской федерации врачей FNOMCEO, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ansa.
Отмечается, что в понедельник, 30 марта, стало известно о смерти еще двух врачей.
Всего же по состоянию на 30 марта в Италии коронавирусом заразились 8538 медицинских работников. Из них 595 заразились за последние сутки. Источник: https://censor.net.ua/n3185620
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Это ты несешь чушь. В разных странах власть действовала по-разному ,и в тех, где она действовала недостаточно эффективно, ее винят очень многие - от рядовых граждан до журналистов и оппозиции. Но зеленая власть вместо того, чтобы действовать на упреждение, продавала миллионы масок заграницу.
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Ватный длбб,в европейских странах не сравнить уровень финансирования медицины и врачи там не нищие
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Лечить будет скоро некому, власть недоумков
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главврач и начмед - не велики потери Главврач горбольницы в Мелитополе и его зам заразились коронавирусом: 12 медиков ушли на самоизоляцию - Цензор.НЕТ 7051
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Это уже не первый случай, почему то верхушка именно болеет, надеюсь они не симулируют что бы избежать реального заражения.
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Отличная возможность отдохнуть не бесплатно! Как платят так и работают!
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вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
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Руководство больниц и глав врачи... могут симулировать что заболели коронавирусом, что бы работать удалённо в безопасности, поверьте найдутся такие хитрецы.
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С такой защитой какую власть слепила медикам из того что было по всей стране , не пройдя пол пути мы весь персонал больничек положим на поле боя ,это уже видно....
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_Когда в начале февраля я окончательно убедился, что мы накануне пандемии со сборищем неадекватов и дегенератов у руля... короче спать херово стал. Всё тяжёлые мысли в голове ворочались.
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Нет просто глав.врачи все ворюги и коррупционеры .Некоторые ,типа амосовой долларовые,поэтому они все по заграницам на каждый праздник, У них там дома и дети.Эти двое не исключение.
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все обитатели больницы в зоне риска и пошло и поехало по спирали, которая раскручивается.
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Покинутий завод «Буревісник» у Києві. Тут у нас виробляли апарати штучної вентиляції легенів для військових цілей. Тепер став нікому непотрібний((

Детальніше: https://www.radiosvoboda.org/a/ukraine-rescues-soviet-era-ventilator-design-from-disused-factory-to-prepare-for-coronavirus-pandemic/30522311.html
Головлікар міськлікарні в Мелітополі і його заступник заразилися коронавірусом: 12 медиків пішли на самоізоляцію - Цензор.НЕТ 1028

Головлікар міськлікарні в Мелітополі і його заступник заразилися коронавірусом: 12 медиків пішли на самоізоляцію - Цензор.НЕТ 9831
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