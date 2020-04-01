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 Політика України, За кордоном
  2017  35
Все про:НАТО (2329) США (6387)

 Ми допомагатимемо Україні і Грузії протистояти Росії, - посол США при НАТО

Постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила, що Північноатлантичний альянс буде допомагати Україні і Грузії в протистоянні Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це він сказала під час пресконференції.

"Ми прихильні до всіх тих країн, які в майбутньому стануть членами НАТО. Ми хочемо всіх їх. І Грузію, і Україну. Ми хочемо, щоб їхні реформи йшли вперед, щоб вони могли взяти гору над російською дезінформацією та фактичним захопленням частини цих країн, Грузії та України. Росія має дозволити цим країнам мати суверенне управління, суверенну територію, кордони. І ми маємо наміри допомагати Грузії та Україні відповідати на російську агресію", – сказала Гатчісон.

Вона підкреслила, що НАТО не буде відмовлятися від своїх зусиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО завтра схвалить новий пакет допомоги Україні та Грузії, - Столтенберг

"Ми маємо відкриті двері. Я думаю, про це говорить прийняття Північної Македонії [до НАТО]. І ми допомагаємо нашим партнерам, Грузії та Україні", – зазначила представниця США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186084
 
   
 Топ коментарі
 
Шо-то пока от вашей помощи толку маловато ...маловато, это мягко говоря .
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Ану, зараз подивимось, на работніков Лахти. Про «пєндосов, амєрікосов», послушаєм.
Як же вони пнуться з жил, щоб розсварити Україну, з її стратегічним союзником, США.
God bless USA!
Слава Україні !
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ага, вместе с кубой и северной кореей помогают Мы будем помогать Украине и Грузии противостоять России, - посол США при НАТО - Цензор.НЕТ 8856
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Шо-то пока от вашей помощи толку маловато ...маловато, это мягко говоря .
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Брати словяни питають в українця,- А як по вашому буде січень..?.
Українець- січень.. . а лютий ?. - Лютий..
і т д... .
А..- срака.. - Срака.. .
А на росії хочуть , щоб у нас була ЖОПА , , https://uploads.disquscdn.com/images/9115a7c8f75dd703be5cc88449bd2d4005e7a32979c18ae88b47cb6f07f5dd00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/69376ad06bca8cf75d0c1c8bd2deeff5d31976b356958f558827287cad74386f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e74da4df3ae29803d149eb1c2089aa7e68d63263d8a8313d4c7eebab62587361.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f9c4ba000094c626ef5d71edb04bf841b8bad823de03a48d928f5f0efdf46dd.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/be4f10dcebcc46f31414db4c3665ad662e4f50fdf007b811cea0077037b2a582.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d5d8b1479cf143f67cac2ec35b7309a75a37662dfbd0729d44023b2f9c7408f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c2a1c7c384ef4b76e5b59590621aae4d73aec49102a6abf562b413e5b0397882.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/013dbe7c04b496762d526a52cb566b49969fb8390f8a1afac63e147616c3cec9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/cce8bc25b03db47b5311ec16499fa4fb9df51e793aeb446bad322654e609b950.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/077*************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/26b0e580801c5898387c7d3317ecdb0d84f22e02df6084c8cd4524cd15ba0189.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/632a692bb949b7c5745688427c7adfe238f0ae960c7fdbfff5712f30a93d094d.jpg .ю.
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ВОВА и ЛЕНА , а вы с этим согласны? Или Ермаку в верности поклялись, или ***** прямиком?
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Так не прячьте Джавелины во Львове. Отправьте на передовую и будет помощь от НАТО.
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Ану, зараз подивимось, на работніков Лахти. Про «пєндосов, амєрікосов», послушаєм.
Як же вони пнуться з жил, щоб розсварити Україну, з її стратегічним союзником, США.
God bless USA!
Слава Україні !
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А в цей час Росія допомагає США боротись з вірусом.
Сюрреалізм якийсь.
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ага, вместе с кубой и северной кореей помогают Мы будем помогать Украине и Грузии противостоять России, - посол США при НАТО - Цензор.НЕТ 8856
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Ага, фуйло-ампиратор отобрал у своего стада маски и отправил в штаты один груз.
Теперь ватникам втирают что они спасают Америку
"Дебилы б.дь" (с)
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И короновирус помогает Украине и Грузии противостоят России

Коронавирус косит русскую солдатню в #Сирии. Они взывает о помощи:

...Нас убивает коронавирус. Трупы сжигают. Полтыщи солдат на карантине. Двухсотых сотни... ‼ https://sendvid.com/3qpm34k6
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Спасибо за радостное известие. Да передохнет всё путинское войско! Аминь!
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Как можно верить в этот бред.? Хотя, первое апреля))))
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Ливия. Сегодня турецкие #дроны уничтожили более 100 наемников #Хафтара и членов банды #Вагнера, 5 единиц бронированной техники и 2 самолета Су-22 на одной из авиабаз Хафтара
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Спасибо за благую весть. Да передохнет всё путинское войско. А путин пусть сдохнет медленно и мучительно. Аминь!
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Зараз саме сприятлива ситуація розвалити країну російських свиней.
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Американцы снова перехватили русский военный конвой в #Хасаке, "сбросили" его в грязь, заставив вернуться обратно на свою базу #сирия
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Сколько патекопытных жертв? Тысяча? Сто тысяч? Пусть путинская армия захлебнётся 200-тыми... Похоронки в каждый мокшанский дом! Аминь!
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А у нас особо то и нет противостояния,за 6 лет войны увеличилась торговля с лднрией в том числе,а один алегарх-барыга мы все его хорошо знаем из милионера превратился в милиардера, во время войны что интересно
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Это как? Крепитесь, заграница вам поможет? Так на это можно ответить цитатой из известного советского мультика: "Держаться больше нету сил".
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Благое дело. Этих тварей надо вбить в каменный век
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Отлично, как раз народ подтянулся с грядок. Вместе будем бороться против рашки для вас братья.
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Украине нужно НАТО, а от нашей власти я что то сомневаюсь.
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Решил. Вот Зеля продаст мне мою землю - отдам её под базу НАТО !
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Дякуємо, пані посол, але на жаль на сьогодні в Україні склалась така ситуація, що при владу прокацапський ставленик мертвячка-хуйла дЕрмак, якому тема НАТО, ЕС дуже далека. Вони зібрались тягнути країну в огидні кацапські лапи, домовлятись з терористами і т.д.
ПреЗЕдент від влади усунутий цим ОПГ і країною не управляє. Регулярно знімає якісь ролики для ТБ у стилі квартал 95 і називає це зверненням до народу, народ в цей час плює на екрани. Це не діє і зараз він вдається до зовсім дешевого піару, роздає пенсам а біднякам по 1000 грн, Так як бідняків при його владі стало дуже багато, думає вони його врятують.
Пані посол, ви там скажіть пану Трампу, що шмарклі пара ніс начистити, бо задовбав
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