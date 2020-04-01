 Ми допомагатимемо Україні і Грузії протистояти Росії, - посол США при НАТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це він сказала під час пресконференції.
"Ми прихильні до всіх тих країн, які в майбутньому стануть членами НАТО. Ми хочемо всіх їх. І Грузію, і Україну. Ми хочемо, щоб їхні реформи йшли вперед, щоб вони могли взяти гору над російською дезінформацією та фактичним захопленням частини цих країн, Грузії та України. Росія має дозволити цим країнам мати суверенне управління, суверенну територію, кордони. І ми маємо наміри допомагати Грузії та Україні відповідати на російську агресію", – сказала Гатчісон.
Вона підкреслила, що НАТО не буде відмовлятися від своїх зусиль.
"Ми маємо відкриті двері. Я думаю, про це говорить прийняття Північної Македонії [до НАТО]. І ми допомагаємо нашим партнерам, Грузії та Україні", – зазначила представниця США.
Українець- січень.. . а лютий ?. - Лютий..
і т д... .
А..- срака.. - Срака.. .
А на росії хочуть , щоб у нас була ЖОПА , , https://uploads.disquscdn.com/images/9115a7c8f75dd703be5cc88449bd2d4005e7a32979c18ae88b47cb6f07f5dd00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/69376ad06bca8cf75d0c1c8bd2deeff5d31976b356958f558827287cad74386f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e74da4df3ae29803d149eb1c2089aa7e68d63263d8a8313d4c7eebab62587361.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f9c4ba000094c626ef5d71edb04bf841b8bad823de03a48d928f5f0efdf46dd.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/be4f10dcebcc46f31414db4c3665ad662e4f50fdf007b811cea0077037b2a582.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d5d8b1479cf143f67cac2ec35b7309a75a37662dfbd0729d44023b2f9c7408f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c2a1c7c384ef4b76e5b59590621aae4d73aec49102a6abf562b413e5b0397882.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/013dbe7c04b496762d526a52cb566b49969fb8390f8a1afac63e147616c3cec9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/cce8bc25b03db47b5311ec16499fa4fb9df51e793aeb446bad322654e609b950.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/077*************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/26b0e580801c5898387c7d3317ecdb0d84f22e02df6084c8cd4524cd15ba0189.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/632a692bb949b7c5745688427c7adfe238f0ae960c7fdbfff5712f30a93d094d.jpg .ю.
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Як же вони пнуться з жил, щоб розсварити Україну, з її стратегічним союзником, США.
God bless USA!
Слава Україні !
Сюрреалізм якийсь.
Теперь ватникам втирают что они спасают Америку
"Дебилы б.дь" (с)
Коронавирус косит русскую солдатню в #Сирии. Они взывает о помощи:
...Нас убивает коронавирус. Трупы сжигают. Полтыщи солдат на карантине. Двухсотых сотни... ‼ https://sendvid.com/3qpm34k6
ПреЗЕдент від влади усунутий цим ОПГ і країною не управляє. Регулярно знімає якісь ролики для ТБ у стилі квартал 95 і називає це зверненням до народу, народ в цей час плює на екрани. Це не діє і зараз він вдається до зовсім дешевого піару, роздає пенсам а біднякам по 1000 грн, Так як бідняків при його владі стало дуже багато, думає вони його врятують.
Пані посол, ви там скажіть пану Трампу, що шмарклі пара ніс начистити, бо задовбав