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 Політика України
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Все про:пенсіонери (273) пенсія (591) Міністерство соціальної політики (396) Лазебна Марина (8)

 З травня 8,6 млн пенсіонерів отримуватимуть проіндексовані пенсії, - Мінсоцполітики

Кабмін ухвалив постанову про підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення в 2020 році. Відповідне рішення, розроблене Міністерством соціальної політики, було ухвалено 1 квітня на засіданні уряду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Постановою, зокрема, передбачено індексацію пенсій у травні 2020 року 6,9 млн пенсіонерів на 11%.

За словами Міністра соціальної політики Марини Лазебної, вказана індексація не охопить всіх пенсіонерів, фактично підвищення пенсії в середньому на 260 гривень отримають 6,9 млн пенсіонерів.

"Тому пенсіонерам, стаж роботи яких становить 30 років у жінок та 35 років у чоловіків, буде підвищено мінімальну пенсійну виплату до 2 100 гривень. З урахуванням цього, загалом підвищення у травні отримають 8,5 мільйонів пенсіонерів", - заявила Міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсіонерам почали виплачувати по 1 тис. грн допомоги, - Мінсоцполітики

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186083
 
 
 Топ коментарі
 
С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики

Спасибо, кормилец. У меня ощущение, что от индексирования пенсий и зарплат выигрывают только супермаркеты, которые мгновенно подтягивают цены.
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По словам министра социальной политики Марины Лазебной, указанная индексация не охватит всех пенсионеров, фактически повышение пенсии в среднем на 260 гривен получат 6,9 млн пенсионеров. Источник: https://censor.net.ua/n3186083
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С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики

Спасибо, кормилец. У меня ощущение, что от индексирования пенсий и зарплат выигрывают только супермаркеты, которые мгновенно подтягивают цены.
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Под такими новостями обычно мало комментов. С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1423
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поздравляю пенсов, цены выросли на 100 грн, а добавят 10 грн) Зе-лупа
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Да ,теперь пенсионеры смогут купить чесночка по полкило .. и лимончиков пару штук ...а может и не смогут ... С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 901
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І це як що до тієї пенсії доживуть... С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 6654
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в первую очередь скупают лохторат дешёвый и, очень желательно. начинающий выживать из ума. о молодых начинают думать когда лохтората не хватаИт
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ну как , ну ка... на сколько облагоденствовали... гривен на 100 ?
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в среднем 100 - одному на тишшу, а дєсяті - шиш
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печатайте, печатайте гривны и разбрасывайте их с вертолета...только не забывайте, что вы не США...
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Интересно! Это что значит, что минималка повысилась? Опять всех уравняли?
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а как это сочетается с тем что бюджет недополучил в марте 10 млрд грн?
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на 260 гривен

Это победа над эпохой бедности?
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Якісь копійки.Дехто каже платіть більші податки,але до податків присмокталися олігархі і їхні ставленники.Половинна податків не йде в бюджет.а може й більше.
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Началась бела полоса для Украины, пенсионеры богатеют, МВФ протянул руку помощи, Порошенко и Зеленский забыли прошлые обиды, люди наконец стали хозяевами земли и продав её станут богатыми. Да, чёрт возьми, так прёт, что может и Рашка развалится.
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индексуй не индексуй, всеравно получишь х.й.....
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постановление, постановление...

вы суки, когда будете выполнять закон об индексации доходов?

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для того чтобы получали более менее нормальную пенсию надо в формуле расчета или перерасчета пенсий пересмотреть такой показатель как коэффициент стажа. если вы проработали к примеру 30 лет то средняя зарплата к примеру 3000грн умножается - на коэффициент стажа -0,3 и получаем 900. чтобы заиметь Кстажа -1 надо прожить минимум120 лет.формулу ввели кажется при тимошенко
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