 Fiat зіткнувся з КамАЗом на Миколаївщині, загинув водій легковика, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

1 квітня о 12:58 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на трасі М-14 "Одеса-Миколаїв" біля с. Червоне Березанського району Миколаївської області за участю легкового автомобіля Fiat Doblo і вантажного КамАЗа.

Внаслідок ДТП від отриманих травм на місці загинув водій легковика, водія вантажівки затиснуло конструктивними елементами транспортного засобу.

Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували чоловіка і передали бригаді швидкої медичної допомоги. Обставини з'ясовують співробітники правоохоронних органів.

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