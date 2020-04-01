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 Fiat зіткнувся з КамАЗом на Миколаївщині, загинув водій легковика, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На трасі "Одеса-Миколаїв" сталася ДТП за участю легковика та вантажного автомобіля. Водій легкового автомобіля загинув на місці події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

1 квітня о 12:58 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на трасі М-14 "Одеса-Миколаїв" біля с. Червоне Березанського району Миколаївської області за участю легкового автомобіля Fiat Doblo і вантажного КамАЗа.

Внаслідок ДТП від отриманих травм на місці загинув водій легковика, водія вантажівки затиснуло конструктивними елементами транспортного засобу.

Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували чоловіка і передали бригаді швидкої медичної допомоги. Обставини з'ясовують співробітники правоохоронних органів.

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Fiat зіткнувся з КамАЗом на Миколаївщині, загинув водій легковика, - ДСНС 01

Fiat зіткнувся з КамАЗом на Миколаївщині, загинув водій легковика, - ДСНС 02
Fiat зіткнувся з КамАЗом на Миколаївщині, загинув водій легковика, - ДСНС 03
Fiat зіткнувся з КамАЗом на Миколаївщині, загинув водій легковика, - ДСНС 04
Fiat зіткнувся з КамАЗом на Миколаївщині, загинув водій легковика, - ДСНС 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186082
 
 
 Топ коментарі
 
Интересная ситуация,при карантине почти одна машина на один километр да и то найдутся идиоты ухитрившиеся попасть в аварию.
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Це з якою швидкістю той фіатик летів? І чому на такій малій висоті?
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Fiat столкнулся с КамАЗом на Николаевщине, погиб водитель легковушки, - ГСЧС

Это была бы новость, если бы погиб водитель КамАЗа.
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Це з якою швидкістю той фіатик летів? І чому на такій малій висоті?
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Интересная ситуация,при карантине почти одна машина на один километр да и то найдутся идиоты ухитрившиеся попасть в аварию.
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Fiat столкнулся с КамАЗом на Николаевщине, погиб водитель легковушки, - ГСЧС

Это была бы новость, если бы погиб водитель КамАЗа.
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при участии легкового автомобиля Fiat Doblo и грузового КамАЗа.

...
К созалению, добло в этот лаз не победило зло. Не фудьба.
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Нічого не поробиш: коронавірус бешкетує на дорогах!
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Было бы странно если бы погиб водитель камаза
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учитывая в каком положении лежат останки камаза то это просто чудо шо водитель выжил.кстати кабина у грузовиков чисто защита от дождя и ветра.
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