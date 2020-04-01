 Убивство Шеремета: Суд продовжив арешт Кузьменко до 30 травня

Як передає Цензор.НЕТ, засідання проходило в закритому форматі через карантин і транслювалося на сторінці в Facebook "Free Dr Kuzmenko".
"У задоволенні клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу відмовити, клопотання слідчого задовольнити - продовжити термін утримання під вартою підозрюваної до 30 травня включно", - зазначив слідчий суддя Олег Білоцерківець.
Як відомо, терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.
-Єслі би мой брат нє продал еті должності , то на ніх попалі би случайниє люді...- Єрмак...
-Єслі би ми нє захватілі Крим, то там ужє давно билі би солдати НАТО... - Путін
-Єй повєзло што імєнно я єйо ізнасіловал, іначє єто сдєлал би какой -нібудь подлєц... - підсудний гвалтівник
-Україна - братскій народ, но ми защіщаєм от нейо рускіх - Путін...
-Доказів у справі Шеремета недостатньо, але АТОвці мають "сидіти" -Ряба Шапка...
І не дивно, що евфемізми - хоча й дика, але "оборонна ініціатива" саме злочинців.... Як і те, що найбільше їх серед антиукраїнців...
Дело ясное, что особых перспектив у ментов нет.....
Чи Ви вважаєте, що вони для цього продадуть свої «Мерси»?
1 год ·
На депутата Лєруса, який звинуватив Єрмака в капітулянстві й корупції вже тисне СБУ й ДБР. Проти нього порушена справа, викликають на допити.
Згадайте, як ви всі хотіли скасування депутатської недоторканості, хоча вона є важливим ігститутом демократії і необхідою умовою незалежності законодавчої влади від виконавчої.
Скасування депутатської недоторканості жодним чином не зашкодило жопоблоківцям чи депутатам з олігархічних груп впливу. Воно загрожує виключно патріотам і борцям з корупцією.
НО нет - распните их! Распните...!
Тупой нарид хотел крови....
А також всіх незгодних з його злочинною політикою.
Будут просто держать не виновных людей в СИЗО для устрашения несогласных и с надеждой, что как -то само рассосется...
Ким-Чен-Зе?
tZE inform
@tZEinform
Предлагаем защите Кузьменко, которой снова продлили срок содержания по стражей по техническим причинам (проведение экспертиз - это техническая причина и недоработка стороны обвинения), квалифицировать это как "пытки" и "психологическое давление" на обвиняемую и обратится в правозащитные организации. Далее - это уже вопрос продвижения вопроса в Европе и США Попробуйте. Это получится. Эффект будет.