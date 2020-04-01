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 Суспільство
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Все про:Шеремет (407) Кузьменко Юлія (67)

 Убивство Шеремета: Суд продовжив арешт Кузьменко до 30 травня

Печерський районний суд Києва до 30 травня продовжив арешт дитячому кардіохірургу Юлії Кузьменко, яка є однією з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає Цензор.НЕТ, засідання проходило в закритому форматі через карантин і транслювалося на сторінці в Facebook "Free Dr Kuzmenko".

"У задоволенні клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу відмовити, клопотання слідчого задовольнити - продовжити термін утримання під вартою підозрюваної до 30 травня включно", - зазначив слідчий суддя Олег Білоцерківець.

Як відомо, терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Читайте також: Поліція просить продовжити досудове слідство у справі про вбивство Шеремета до червня, - прокурор Зузак

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі експертизи в справі Шеремета були призначені ще до 12 лютого. Продовження досудового розслідування порушує розумні терміни, - Маслов

Убивство Шеремета: Суд продовжив арешт Кузьменко до 30 травня 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186073
 
 
 Топ коментарі
 
Шесть месяцв в СИЗО просто так.
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кривосудие в Украине должно подохнуть.
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Евфемізми.... **********...:
-Єслі би мой брат нє продал еті должності , то на ніх попалі би случайниє люді...- Єрмак...
-Єслі би ми нє захватілі Крим, то там ужє давно билі би солдати НАТО... - Путін
-Єй повєзло што імєнно я єйо ізнасіловал, іначє єто сдєлал би какой -нібудь подлєц... - підсудний гвалтівник
-Україна - братскій народ, но ми защіщаєм от нейо рускіх - Путін...
-Доказів у справі Шеремета недостатньо, але АТОвці мають "сидіти" -Ряба Шапка...
І не дивно, що евфемізми - хоча й дика, але "оборонна ініціатива" саме злочинців.... Як і те, що найбільше їх серед антиукраїнців...
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кривосудие в Украине должно подохнуть.
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Оно еще и нас переживет (запас прочности там - ого-го)...
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Просто методы його змінити використовувалися не ті. Якщо застосувати правильні методи, то успіху можна досягти.
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терь мы все почти в СИЗО. только в настоящем прогулка полагается всем. а во всеукраинском только владельцам собак... отака зебня, малята! Убийство Шеремета: Суд продлил арест Кузьменко до 30 мая - Цензор.НЕТ 5485
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А за чей счет ей будут выплачивать миллионные компенсации если она окажется невиновной?
Дело ясное, что особых перспектив у ментов нет.....
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За рахунок всіх нас.
Чи Ви вважаєте, що вони для цього продадуть свої «Мерси»?
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ВА-это безумие после вашей дебильной прессконференции-как отмываться будеТЕ? Убийство Шеремета: Суд продлил арест Кузьменко до 30 мая - Цензор.НЕТ 4732
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Дмитро Корчинський
1 год ·

На депутата Лєруса, який звинуватив Єрмака в капітулянстві й корупції вже тисне СБУ й ДБР. Проти нього порушена справа, викликають на допити.
Згадайте, як ви всі хотіли скасування депутатської недоторканості, хоча вона є важливим ігститутом демократії і необхідою умовою незалежності законодавчої влади від виконавчої.
Скасування депутатської недоторканості жодним чином не зашкодило жопоблоківцям чи депутатам з олігархічних груп впливу. Воно загрожує виключно патріотам і борцям з корупцією.
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да и я здесь голос сорвал объясняя....
НО нет - распните их! Распните...!
Тупой нарид хотел крови....
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Их цель в том, чтобы закопать дело от общественности. Так что единственное лечение постоянно помнить о нём.
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нет доказательств - нужно выпускать!!! никто ни в чём сознаваться не будет- выбивать самооговор - так сейчас не 1937 год. Мне Шеремет симпатичен, но подозреваемым убивать Шеремета нет мотива
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с эти м надо кончать это недогосударство. После 30 мая что то изменится
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У нас в СИЗО люди иногда пять лет сидят, так как доказать ничего не могут, а отпускать не хотят. СИЗО это пережиток СССР.
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Зміниться. Продовжать строк арешту ще на два місяця.
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Нужно постоянно напоминать, что Аваков это тот, кто сфальсифицировал дело, чтобы отчитаться перед Зеленским о собственной деятельности. У него нет совести. Он идет по трупам.
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еще чуть чуть и новый друг зе пэтя вытащит своих орлиц
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Та вже ясно, що Зю вирішив пресувати волонтерів та добровольців.
А також всіх незгодних з його злочинною політикою.
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Сейчас, в период карантина и болезней, детский кардиохирург актуален, как никогда. Можно только представить, а если судьям и мусорам, которые посадили Кузьменко, их детям понадобилась бы вдруг помощь Юли как врача? Интересно, что тогда будет? Вот например ленке...Ой, о чем это я , ленка то в Швеции, а дети быдла обойдутся.
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Пока таких судей не начнут вешать на столбах на Крещатике, порядка в стране не будет.
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Тепер черга за Антоненком. Жорна мелють людські душі без зупинки.
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НИКАКИЕ следственные действия не проводятся! Просто так держат в СИЗО без приговора. Верные зеленые наследники НКВД. Уверен, что обвинительный в суд никто передавать не будет, потому, что эта правовая маячня даже в Печерском суде "не пройдет"!
Будут просто держать не виновных людей в СИЗО для устрашения несогласных и с надеждой, что как -то само рассосется...
Ким-Чен-Зе?
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tZE inform

@tZEinform


Предлагаем защите Кузьменко, которой снова продлили срок содержания по стражей по техническим причинам (проведение экспертиз - это техническая причина и недоработка стороны обвинения), квалифицировать это как "пытки" и "психологическое давление" на обвиняемую и обратится в правозащитные организации. Далее - это уже вопрос продвижения вопроса в Европе и США Попробуйте. Это получится. Эффект будет.
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