 Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Twitter Маск повідомив, що готовий безкоштовно розіслати в лікарні світу апарати ШВЛ для порятунку тих, у кого важка форма перебігу хвороби COVID-19.

"У нас є додаткові схвалені FDA апарати. Доставимо в лікарні по всьому світу в регіони доставки Тесла. Пристрої і доставка - безкоштовно. Єдина вимога - щоб обладнання надійшло до пацієнтів негайно, а не зберігалося на складі. Будь ласка, дайте знати мені або Tesla", - написав він.

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У коментарі до "твіту" Маска звернулася Уляна Супрун.

"Мене звуть Уляна Супрун. Я - колишня глава МОЗ України. Україна потребує апаратів ШВЛ. Ми маємо їх лише 3500 на 37 млн осіб".