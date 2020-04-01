 Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Twitter Маск повідомив, що готовий безкоштовно розіслати в лікарні світу апарати ШВЛ для порятунку тих, у кого важка форма перебігу хвороби COVID-19.
"У нас є додаткові схвалені FDA апарати. Доставимо в лікарні по всьому світу в регіони доставки Тесла. Пристрої і доставка - безкоштовно. Єдина вимога - щоб обладнання надійшло до пацієнтів негайно, а не зберігалося на складі. Будь ласка, дайте знати мені або Tesla", - написав він.
У коментарі до "твіту" Маска звернулася Уляна Супрун.
"Мене звуть Уляна Супрун. Я - колишня глава МОЗ України. Україна потребує апаратів ШВЛ. Ми маємо їх лише 3500 на 37 млн осіб".
Кто-то еще эту кашолку слушает?
Для обывателей - рехворма ее продолжается. С сегодняшнего дня обывателей лечат бесплатно.
Кто верит - лайк
Италия и Испания проходят пик на этой неделе.
Ho, Пик означает лишь уменьшение ускорения (!) ежедневной прибавки в инфицированных. Т.е. прибавка не ускоряется. Но инфицированные будут увеличиваться еще 4 недели там.
Самая полная картина видна в Бельгии. Эти тоже пик будут проходить в течении ближайшей недели. И смертность 5-6%.
Они показывают в госпиталях лежит примерно 40% от всех зараженных . НО oт всех госпитализированных только 20% в реанимационных. Для них должно хватить.
Belgium
Вдвойне заслуживает уважения что не смотря ни на что, продолжает просвещать и бороться за Украину и здоровье украинцев.
Надо, чтобы проверенные войной волонтеры развезли их лично по больницам и ещё проконтролировали, что эти аппараты там взяты на баланс.
Хто там ще гавкає на цю людину!?
Гавкайте краще на ємців та інших злиднів при владі !!
Мовчки би сиділи ви з вашою диверсанткою.
Її треба судити трибуналом за злочини проти людяності, а вас- зобов'язати ходити на всі засідання.
але тут вилізла дика шайка агітаторів за шкідницю-супруншу, то я їм відповів.
Будете прославляти богатирьову, зеленського чи вальцмана- і вам відповім.
Это один из вариантов Аахенского технического университета. https://www.youtube.com/watch?v=X8FwXDQqe1M Вся конструкция и программы выложены на их сайте уже две недели.
Это модель разработана итальянцами, она даже не требует интубации пациентов. https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Schnorchelmasken-sollen-in-Italien-Leben-retten-article21681040.html.
На сайте команды формулы 1 Мерседес можно найти более сложный, не одноразовый аппарат ИВЛ, разработанный двигателистами команды в сотрудничестве с лондонскими медиками по заказу правительства Великобритании, всего за 100 часов.
Есть 3D модели и их программы для производства защитных лицевых экранов для медиков. Это аргентинская разработка.
И только украинцы скулят и попрошайничают.
Дякую, дуже дякую. (с)
А главный янелох оманский думает, как спасти барыгу ермака, а не Украину!
В Украину Тесла официально не поставляется. Тесла которую Богдан дал покататься Зеле - голимый бэушный левак, практически бляха
28 марта в 04:06 ·
Китай часто наводять як найбільш успішний кейс боротьби з коронавірусом. Це хибна та небезпечна думка. Саме брехня і тиск на свободу слова китайської влади стали причиною такого масштабного поширення COVID-19 та таких тяжких наслідків для всього світу.
З такими об'ємами надходження новин стосовно пандемії ми ледь встигаємо обробляти інформацію. Тому сьогодні вже мало хто згадає, як часто та як довго Китай заперечував, що коронавірус передається від людини до людини.
Одна лишь " доктор смерть " и думает , про то как спасать украинцев . Дожили . .
Спасибо Вам , пани Ульяна . .
а от зруйнувати САНІТАРНО- ЕПІДЕМІЧНУ СИСТЕМУ у 2017- коло цеї реформи вона попрацювала...
А шо там про санитарную службу , а ну ка поподробней , какое отношение реформа Супрун , имеет к ликвидации СЭС . . ? Очень интересно послушать . Или это ты написал - для приколу ( 1 апреля всё же ) ??
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-2017-%D0%BF
і іще:
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2756956-suprun-vislovilasa-proti-ponovlenna-sistemi-ses.html
По ходу, экс-министр знает больше, чем Госстат готов нам сообщить.
Ребята, вы про Маска не забыли? Вот , что значит перекошенный взгляд на вещи) По вашей логике, если Маск с аппаратами бортанёт, то Уляна - гавно... Так?)
где ваш мыныстр, НЕ смерть?!
буквально сегодня здесь завывали и плевались говном
зрадофилызебобы/мертветчуки, обвиняя "супруниху" во всех грехах - которые она нагрешила ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД!!....