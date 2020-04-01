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 Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України

Колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун попросила американського винахідника і мільярдера, главу компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска передати Україні апарати для штучної вентиляції легенів.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Twitter  Маск повідомив, що готовий безкоштовно розіслати в лікарні світу апарати ШВЛ для порятунку тих, у кого важка форма перебігу хвороби COVID-19.

"У нас є додаткові схвалені FDA апарати. Доставимо в лікарні по всьому світу в регіони доставки Тесла. Пристрої і доставка - безкоштовно. Єдина вимога - щоб обладнання надійшло до пацієнтів негайно, а не зберігалося на складі. Будь ласка, дайте знати мені або Tesla", - написав він.

Також читайте: Ілон Маск готовий безкоштовно розіслати по світу апарати штучної вентиляції легень

У коментарі до "твіту" Маска звернулася Уляна Супрун.

"Мене звуть Уляна Супрун. Я - колишня глава МОЗ України. Україна потребує апаратів ШВЛ. Ми маємо їх лише 3500 на 37 млн осіб".

Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186070
 
   
 Топ коментарі
 
Шо, апять барыги Украину спасают!?
Клаваны, а вы шо?...
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Уляна красава, хоть что-то делает человек в отличие от шайки зебилов, которые в борьбу с коронавирусом вложили аж ноль хрен целых, ноль хрен десятых!!!! Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины - Цензор.НЕТ 1572
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Ну хоть кто-то вменяемый и с именем в этой стране есть. Но 73% дебилов этого не признают.
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Видно, что, Уляна, настоящая патриотка и она реально переживает за Украину и украинцев, людей. Ее беспокоит судьба людей. Даже несмотря на то, что уже пол года как она не в.о. министра, она продолжает бороться за Украину. Таких, которые "настоящие" люди, среди верхушки наших управленцев единицы. Браво Уляна, спасибо за то, что ты в этот темный период с Украиной, с людьми!
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доречно, бо вирішили пустити по білоруському сценарію

Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины - Цензор.НЕТ 7654
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Ну дик закон про землю прийняли, більше карантин і не треба...
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А що там Скалєцкая? Презервативи недарма за держ. кошт купували, чи таки дві смужки?
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За все треба платити. Хай відпрацьовує. Закриття лікарень в містечках і скорочення медперсоналу - її рук справа.
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Уляна Страпон попросила у Илона маску
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собі попроси, щоб коронавірус в ротяку не влетів.
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А за меня не волнуйтесь. Я в отличии от дебилов даже в собственной машине в противогазе и перчатках езжу. Так что жить я собираюсь подольше вас.
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Кто видел встречу Ули и Макса? Кто читал письменное обращение Ули? Та же лапша, те же обещания, та же лажа! А у местных воротил Уля не просила? Слабо?
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А чо их просить? Ларек покрасить? Кроме шокобарыги всем срать, а вы зебилы и дальше голлсуйте за ретрушек олигархов
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Типа Илону не по фигу? Типа ты не зебил? 73% голосовало, а 90% теперь отнекиваются....
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Весь инет уже читал, кроме вас, ватных дебилов
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пусть уже спутники сразу в нагрузку... Ну, шоб везде Инет был.
Кто-то еще эту кашолку слушает?
Для обывателей - рехворма ее продолжается. С сегодняшнего дня обывателей лечат бесплатно.
Кто верит - лайк Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины - Цензор.НЕТ 7247
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Ой, я уже и понимаю. правильно ли я сделала, что поставила Вам лайк. если учесть тот момент, что меня выше обо...ли с десяток человек за один вопрос!! Они меня зебилом обзывают за то, что я спросила про Уляну. И я их попросила о том, чтобы они для таких, как я, тоже придумали прозвище. ПротивоУлянские.
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хе-хе... Тут все свято думают, что это настоящая рехворма. При этом ничего и нигде к этому не то, что не готово, но даже и не начиналось Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України - Цензор.НЕТ 131
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Наблюдаем взрывной рост в UK, USA. Спасибо Борису и Дональду.

Италия и Испания проходят пик на этой неделе.
Ho, Пик означает лишь уменьшение ускорения (!) ежедневной прибавки в инфицированных. Т.е. прибавка не ускоряется. Но инфицированные будут увеличиваться еще 4 недели там.
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Маєте доступ до лабораторії Вектора, так гарно все розписали?
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Нет не имею, просто учился в Киеве в университете.

Самая полная картина видна в Бельгии. Эти тоже пик будут проходить в течении ближайшей недели. И смертность 5-6%.
Они показывают в госпиталях лежит примерно 40% от всех зараженных . НО oт всех госпитализированных только 20% в реанимационных. Для них должно хватить.

BelgiumСупрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України - Цензор.НЕТ 6999
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Блин, молодец Супрун ! Нормальные люди не приживаются в нашей стране, потому что на общем фоне выглядят неестественно и чувствуют себя не комфортно.
Вдвойне заслуживает уважения что не смотря ни на что, продолжает просвещать и бороться за Украину и здоровье украинцев.
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они пытаются убедить нас, что поддержка Зеленского велика как никогда, все снова проголосуют за него и всё хорошо. А на самом деле: поддержка на текущий момент Зеленского 14%, его не поддерживает даже собственная фракция из-за коррупции и кумовства, МВФ не дает денег, что чревато невыплатой пенсий и полным п******м
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Петро не привіз скільки потрібно,тому ніхто не спізнився
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Мне вот интересно - если он их подприт - их продадут в италию или еще куда, как маски ?
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Пусть заодно и врачей попросит, которые умеют ими пользоваться. Закрыла кучу больниц и довольна. Особенно сельских. А вы ей и дальше аплодируйте, идиоты.
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Вот и доктор смерть решила пропиарится на горе
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Впервые Супрун подумала не о врачах, а о пациентах - это позитив однако.
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Если Маск по ее просьбе даст аппараты ИВЛ, то зеленые барыгозавры со своей "диджитализацией" будут выглядеть как последние чмыри!
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Хай би зелений клоун все компенсовував зі своєї кишені. Заподіяв шкоду країні, то хай виправляє власним коштом недоумок малорасєйський. Але зовсім нічого не чути щоб він хоча б щось пожертвував на боротьбу з коронавірусом
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Ульяна, только огромная просьба и предостережение - ни в коем случае нельзя, чтобы эти аппараты, коли они будут нам высланы, попали в руки "слугам народа" - они, как минимум, будут делать на них бизнес, воровать, перепродавать (не факт, что в Украине) и пиариться.
Надо, чтобы проверенные войной волонтеры развезли их лично по больницам и ещё проконтролировали, что эти аппараты там взяты на баланс.
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Уляна - справжня Українка !!
Хто там ще гавкає на цю людину!?
Гавкайте краще на ємців та інших злиднів при владі !!
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Хто санітарно- епідеміологічну службу ліквідував у 2017 і позакривав туберкульозні диспанцери?
Мовчки би сиділи ви з вашою диверсанткою.
Її треба судити трибуналом за злочини проти людяності, а вас- зобов'язати ходити на всі засідання.
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А богатирьову та іншу ригівську наволоч, яка обікрала медичні заклади до липки не потрібно судити?
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потрібно!
але тут вилізла дика шайка агітаторів за шкідницю-супруншу, то я їм відповів.

Будете прославляти богатирьову, зеленського чи вальцмана- і вам відповім.
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У тій службі за 500$ можна було відкупитися навіть гівном торгуючи.
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"Уляна - справжня Українка !! " Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України - Цензор.НЕТ 1730 Это точно, хроническая попрошайка. Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України - Цензор.НЕТ 1730 Вы бы хоть поинтересовались, что это такое "FDA-approved ventilators". Эти аппараты сейчас не делает в мире только ленивый. Это одноразовые аппараты, собираются на основе подручных средств. Все что надо для их изготовления 3D принтер с размером платы больше чем 20 на 20 сантиметров. Хватит уже скулить и попрошайничать, начните уже хоть что то делать сами. Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України - Цензор.НЕТ 3692
Это один из вариантов Аахенского технического университета. https://www.youtube.com/watch?v=X8FwXDQqe1M Вся конструкция и программы выложены на их сайте уже две недели.
Это модель разработана итальянцами, она даже не требует интубации пациентов. https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Schnorchelmasken-sollen-in-Italien-Leben-retten-article21681040.html.

На сайте команды формулы 1 Мерседес можно найти более сложный, не одноразовый аппарат ИВЛ, разработанный двигателистами команды в сотрудничестве с лондонскими медиками по заказу правительства Великобритании, всего за 100 часов.
Есть 3D модели и их программы для производства защитных лицевых экранов для медиков. Это аргентинская разработка.
И только украинцы скулят и попрошайничают.
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скацапщені малороси "неіствовствоют" що Супрун не володіє язьіком. Прийняли б "на ура" і повне одобрямс будь вона російськомовна.
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А зебилы в ответ-повестки развозят с СБУ-шниками.Шах и мат,порохоботы!
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А Маск прислал ей презервативы и попросил супрун больше не размножаться.
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А козломордой лахте-пора валежник ползти собирать.
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А ещё,дЕрмак братан,за бабло и от коронавируса излечивает.Шах и мат!
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Илон Маск не дасть ей ни тестов ни маск
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Так что-ж это получается, господа хорошие? Зеленский что ли мудак?
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Спасибо Вам, Уляна ! Тяжелые времена в Украине. К нам пришел Вова "вирок".
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А у Бубочки уровня его английского не хватило ?
Дякую, дуже дякую. (с)
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И неудивительно будет, если Маск поставит оборудование в Украину!
А главный янелох оманский думает, как спасти барыгу ермака, а не Украину!
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а эта санитарка какого черта путается. Корь грипп корона не ее ли рук дело этой чумовой
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тюрьма или карма ( скорее всего) уже присматриваются к нему
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Илон Маск:Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Тесла.Источник: https://censor.net.ua/n3186070
В Украину Тесла официально не поставляется. Тесла которую Богдан дал покататься Зеле - голимый бэушный левак, практически бляха
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Уляна Супрун Очень интересная статья на ее фейсбуке.
28 марта в 04:06 ·

Китай часто наводять як найбільш успішний кейс боротьби з коронавірусом. Це хибна та небезпечна думка. Саме брехня і тиск на свободу слова китайської влади стали причиною такого масштабного поширення COVID-19 та таких тяжких наслідків для всього світу.
З такими об'ємами надходження новин стосовно пандемії ми ледь встигаємо обробляти інформацію. Тому сьогодні вже мало хто згадає, як часто та як довго Китай заперечував, що коронавірус передається від людини до людини.


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А шо ж Емэць не попросил ? Или Радуцкий там , или новый министр .!? Или тратить деньги на трупы не обязательно .? Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України - Цензор.НЕТ 2405 .

Одна лишь " доктор смерть " и думает , про то как спасать украинцев . Дожили . Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України - Цензор.НЕТ 7592 .
Спасибо Вам , пани Ульяна . Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України - Цензор.НЕТ 4826 .
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думаєте вона там мішки з петиціями тягала? та ні, сернула у фб і всьо дєлов.
а от зруйнувати САНІТАРНО- ЕПІДЕМІЧНУ СИСТЕМУ у 2017- коло цеї реформи вона попрацювала...
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Ну да , шо то никто из всей зе влады не " сернул у фб і всьо дєлов,",, догадалась лишь она . !! У зелебобиков ума не хватило . Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України - Цензор.НЕТ 7447 .

А шо там про санитарную службу , а ну ка поподробней , какое отношение реформа Супрун , имеет к ликвидации СЭС Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України - Цензор.НЕТ 7326 . . ? Очень интересно послушать . Или это ты написал - для приколу ( 1 апреля всё же ) ??
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На 37 миллионов (а по статистике 42 без учёта оккупированных территорий . . .)
По ходу, экс-министр знает больше, чем Госстат готов нам сообщить.
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чому лише Порох, його команда та ми, порохоботи, б'ємося за Україну?!
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Я так понимаю, что данное объявление Маск дал 4 часа назад... Ну и каким боком к нему Емец ...и все остальные? А чего новый министр их не попросил вчера? - спросите вы))
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А самое главное 63 лайка Уляна Красава, и 55 - Молодца....
Ребята, вы про Маска не забыли? Вот , что значит перекошенный взгляд на вещи) По вашей логике, если Маск с аппаратами бортанёт, то Уляна - гавно... Так?)
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а ну ка, зебобики - ФАС!
где ваш мыныстр, НЕ смерть?!
буквально сегодня здесь завывали и плевались говном зрадофилы зебобы/мертветчуки, обвиняя "супруниху" во всех грехах - которые она нагрешила ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД!!....
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