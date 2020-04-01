 Шепетівський ремонтний завод передав ЗСУ 5 відремонтованих САУ "Гвоздика", - "Укроборонпром"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
За словами директора Шепетівського ремонтного заводу Олега Туринського, в умовах карантину Шепетівський ремонтний завод був змушений вийти на простій, але частина працівників, задіяних у виконанні ДОЗ, вправно виконувала свою роботу із дотриманням безпекового режиму.
Всього у першому кварталі 2020 року Шепетівський ремонтний завод відвантажив Міністерству оборони України 20 відремонтованих одиниць техніки, з них 16 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" та 4 самохідних гаубиць 2С3М "Акація".
ДП "Шепетівський ремонтний завод" спеціалізується на ремонті ракетно-артилерійського озброєння, технічному обслуговуванні та ремонті базових шасі, а також виготовляє запасні частини, інструменти та приладдя для ракетно-артилерійського озброєння.
Ты понимаешь к чему это я ? 21 век на улице и война будет уже не такая как вчера . 10 -20 хороших дронов и польностью пи и з да 2000 гвоздикам . Вот на что надо держать курс , но зебил ЗЕ он же тупой не лох этого не понимает
Отличная Ремонтная База Вооружения. И народ там крепкий.
Хотя оттуда родом курва из РФ-Матвиенко.