 Шепетівський ремонтний завод передав ЗСУ 5 відремонтованих САУ "Гвоздика", - "Укроборонпром"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

За словами директора Шепетівського ремонтного заводу Олега Туринського, в умовах карантину Шепетівський ремонтний завод був змушений вийти на простій, але частина працівників, задіяних у виконанні ДОЗ, вправно виконувала свою роботу із дотриманням безпекового режиму.

Всього у першому кварталі 2020 року Шепетівський ремонтний завод відвантажив Міністерству оборони України 20 відремонтованих одиниць техніки, з них 16 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" та 4 самохідних гаубиць 2С3М "Акація".

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ДП "Шепетівський ремонтний завод" спеціалізується на ремонті ракетно-артилерійського озброєння, технічному обслуговуванні та ремонті базових шасі, а також виготовляє запасні частини, інструменти та приладдя для ракетно-артилерійського озброєння.