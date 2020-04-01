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 Технології
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 Шепетівський ремонтний завод передав ЗСУ 5 відремонтованих САУ "Гвоздика", - "Укроборонпром"

ДП "Шепетівський ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передав Збройним силам України чергову партію з 5 відремонтованих самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

За словами директора Шепетівського ремонтного заводу Олега Туринського, в умовах карантину Шепетівський ремонтний завод був змушений вийти на простій, але частина працівників, задіяних у виконанні ДОЗ, вправно виконувала свою роботу із дотриманням безпекового режиму.

Всього у першому кварталі 2020 року Шепетівський ремонтний завод відвантажив Міністерству оборони України 20 відремонтованих одиниць техніки, з них 16 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" та 4 самохідних гаубиць 2С3М "Акація".

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ДП "Шепетівський ремонтний завод" спеціалізується на ремонті ракетно-артилерійського озброєння, технічному обслуговуванні та ремонті базових шасі, а також виготовляє запасні частини, інструменти та приладдя для ракетно-артилерійського озброєння.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186069
 
   
 Топ коментарі
 
Ливия. Сегодня турецкие #дроны уничтожили более 100 наемников #Хафтара и членов банды #Вагнера, 5 единиц бронированной техники и 2 самолета Су-22 на одной из авиабаз Хафтара

Ты понимаешь к чему это я ? 21 век на улице и война будет уже не такая как вчера . 10 -20 хороших дронов и польностью пи и з да 2000 гвоздикам . Вот на что надо держать курс , но зебил ЗЕ он же тупой не лох этого не понимает
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Хорошо хоть не успели Шепетовский завод на металлолом вырезать
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Так это ж только в первом квартале 20го года - 20 штук САУ. До этого завод их же ремонтировал много лет. И не один он, вообще не бзди, сразу 2000 парашенских сау сюда не приедут.
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Мало... Совсем мало. В параше их больше 2000.
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Ливия. Сегодня турецкие #дроны уничтожили более 100 наемников #Хафтара и членов банды #Вагнера, 5 единиц бронированной техники и 2 самолета Су-22 на одной из авиабаз Хафтара

Ты понимаешь к чему это я ? 21 век на улице и война будет уже не такая как вчера . 10 -20 хороших дронов и польностью пи и з да 2000 гвоздикам . Вот на что надо держать курс , но зебил ЗЕ он же тупой не лох этого не понимает
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Так это ж только в первом квартале 20го года - 20 штук САУ. До этого завод их же ремонтировал много лет. И не один он, вообще не бзди, сразу 2000 парашенских сау сюда не приедут.
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Нуууу, это конечно новость просто ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА ... а ведь когда-то Авианосцы делали ...
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Пример Авионосца можешь дать? ТАРК не предлагать!
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та он уже никуда не поплывает, если ты о Кузнецове.
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Та мне просто интересно стало за авианосцы, там выше тупая серость шото мычала.
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Хорошо хоть не успели Шепетовский завод на металлолом вырезать
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С такими темпами так и войну выиграем (лет через 20), то 6 САУ то 1 Миг29, то 4 Бтр 4е, то 6 танков, один гром и одна ольха.Класс!
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Молодцы шепетовчане!
Отличная Ремонтная База Вооружения. И народ там крепкий.
Хотя оттуда родом курва из РФ-Матвиенко.
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