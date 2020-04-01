 СБУ відкрила провадження за фактом незаконного прослуховування Дениса Єрмака

Про це повідомляє пресцентр СБУ на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Для встановлення об'єктивної істини і притягнення винних осіб до відповідальності, під час досудового слідства Головним слідчим управлінням СБ України народному депутату Гео Леросу і іншим особам направлено ​​повістку про виклик на допит як свідка у кримінальному провадженні", - сказано в повідомленні.

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СБУ повідомляє, що 1 квітня 2020 з метою вручення повістки співробітники СБ України прибули за місцем проживання Гео Лероса, однак він відмовився особисто отримати повістку про виклик і запропонував звернутися до його адвоката. Триває досудове слідство у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.