 87% українців вбачають у коронавірусі реальну загрозу, - опитування

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому, коли тільки був оголошений карантин, загрозу в COVID-19 вбачали 73% українців.

51% опитаних вважають реальною загрозу коронавірусу особисто для себе та для їхніх родин. 41% – протилежної думки. За останні два тижні у цьому питанні думки респондентів майже не змінилися. Відносно частіше про загрозу говорили мешканці західних та центральних регіонів країни та містяни.



• Оцінюючи рівень захворюваності на коронавірус в Україні за 5-ти бальною шкалою, 28% опитаних оцінили його як дуже високий або ж високий, 34% - середній, 32% – як низький або ж мінімальний. Частіше про високий рівень захворюваності говорили мешканці Півдня, містяни, та представники старшої вікової категорії.

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У той же час, респонденти вважають, що ситуація із захворюваністю в їхньому регіоні менш загрозлива, ніж по країні в цілому. Всього 13% опитаних відзначили, що рівень захворюваності в місці їхнього проживання - високий. А 65%, більшість з яких представники східних областей і жителі сіл, вважають його низьким або мінімальним.

74% вважають, що потрібно запровадити штрафи для людей за порушення карантину. 19% – проти такої ініціативи. При цьому 58% опитаних вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними. 28% взагалі стверджують, що вони є занадто м’якими. Лише 6% переконані, що заходи є надто жорсткими.

Більше половини опитаних заявили, що обмежили вихід з дому в зв'язку з карантином. Третина - частково дотримуються обмежень. І тільки кожен 10-й зазначив, що зовсім дотримується карантину.

34% вважають, що влада повинна повертати усіх громадян додому після закриття кордону, 24% вважають, що потрібно повертати, але вибірково. Ще 34% взагалі вважають, що взагалі не потрібно нікого повертати після закриття кордону.

Опитування було проведено методом телефонного інтерв'ю в два етапи: 1 тис. респондентів з 25-го по 27 березня і ще 1 тис. - з 28-го по 30 березня. Серед опитаних жителів України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.