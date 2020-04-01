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 87% українців вбачають у коронавірусі реальну загрозу, - опитування

87% українців бачать у коронавірусі реальну загрозу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому, коли тільки був оголошений карантин, загрозу в COVID-19 вбачали 73% українців.

51% опитаних вважають реальною загрозу коронавірусу особисто для себе та для їхніх родин. 41% – протилежної думки. За останні два тижні у цьому питанні думки респондентів майже не змінилися. Відносно частіше про загрозу говорили мешканці західних та центральних регіонів країни та містяни.

• Оцінюючи рівень захворюваності на коронавірус в Україні за 5-ти бальною шкалою, 28% опитаних оцінили його як дуже високий або ж високий, 34% - середній, 32% – як низький або ж мінімальний. Частіше про високий рівень захворюваності говорили мешканці Півдня, містяни, та представники старшої вікової категорії.

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У той же час, респонденти вважають, що ситуація із захворюваністю в їхньому регіоні менш загрозлива, ніж по країні в цілому. Всього 13% опитаних відзначили, що рівень захворюваності в місці їхнього проживання - високий. А 65%, більшість з яких представники східних областей і жителі сіл, вважають його низьким або мінімальним.

74% вважають, що потрібно запровадити штрафи для людей за порушення карантину. 19% – проти такої ініціативи. При цьому 58% опитаних вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними. 28% взагалі стверджують, що вони є занадто м’якими. Лише 6% переконані, що заходи є надто жорсткими.

Більше половини опитаних заявили, що обмежили вихід з дому в зв'язку з карантином. Третина - частково дотримуються обмежень. І тільки кожен 10-й зазначив, що зовсім дотримується карантину.

34% вважають, що влада повинна повертати усіх громадян додому після закриття кордону, 24% вважають, що потрібно повертати, але вибірково. Ще 34% взагалі вважають, що взагалі не потрібно нікого повертати після закриття кордону.

Опитування було проведено методом телефонного інтерв'ю в два етапи: 1 тис. респондентів з 25-го по 27 березня і ще 1 тис. - з 28-го по 30 березня. Серед опитаних жителів України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186064
 
 
 Топ коментарі
 
Дык это не прикол. Прикол, что 73% увидели в кловане реального Президента! 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос - Цензор.НЕТ 589
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А 73 % что видели в 2019 году, особенно в марте? А зебобики? 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос - Цензор.НЕТ 7121
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Дык это не прикол. Прикол, что 73% увидели в кловане реального Президента! 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос - Цензор.НЕТ 589
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Интересно, что страшнее: коронавирус или в перспективе, когда Авакову развяжут руки, получить ******* по ребрам от его коршунов? мифический вирус или 17 тысчь гривен штрафа плюс телесные повреждения 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос - Цензор.НЕТ 6464
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дык... вестимо борцуны страшнее, чем вирус. не получишь дубиной по рёбрам, так получишь по карману тАк, что может лучше по рёбрам
а вероятность помереть от вируса намного меньше, чем быть сбитым пьяным аваковским мусаром
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А вообще я считаю, что право демократии должне преивелировать над всем остальным. Даже над вероятностью помереть от коронавируса. Права человека это самое главное в жизни!!! Лучше умереть на поле боя, чем рабом в кайданках Авакова и главзебила 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос - Цензор.НЕТ 6152
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Чо не в окопе до сих пор? Умирающий демократ.
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так главзебил запретил же стрелять. какого рожна я там забыл если нельзя пустить пулю в лоб какомунибудь кацапу из лугандна? А?
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Не, ну вы вроде вменяемый человек, зачем фигню пишите про демократию в условиях эпидемии?
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Разве кто мешает вам в огород выходить?
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ок, будем двигаться от обратного.
Тезис номер 1: я не верю в пандемию. У нас всего 17 челов с начала декабря 2019, 17 человек, Карл.
2 тезис: картинка из-за поребриков, она очень не однозначна. Статистика которую дают, вообще не о чем. Всех кто умер от всевозможных болезней, но имел коронавирус, умер именно от коронавируса, а не от болезни. Представте себе 900 трупов италии, и мясника-паталогоанатома. Сколько нада время и паталогоанатомов шоб разделать 900 тушей и поставить диагноз от чего человек умер?
Тезис 3: Сколько нужно моргов и крематориев, и какая их пропускная способнасть, шоб утилизировать 900 трупов день? Ведь раньше их выдавали родственникам на руки
Устал писать дальше, имхо это не имеет смысла...
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Хоч шось
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook во вторник.
Согласно сообщению, с 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260,871 тыс. чел., из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95,364 тыс. чел., 76,8% из них - дети.
С 1 октября 2019 года зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа. Вакцинировались от гриппа 236,343 тыс. чел.
В течении предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12- дети до 17 лет. https://interfax.com.ua/news/pharmacy/640620.html
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Боже сохрани! Мне надоело доказывать что-то.
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хоть бы попробывал паррировать мойо сообщение, а я его пару минут писал между прочем. а ты мне какуюто ссылку кинул вообще не о чом. нету уважения к собеседнику иди в лес!!!
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Вони ще навіть не доказали, шо в нас епідемія. Цифер немає. Зебіли радіють карантину.
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Ты сначала почитай закон Про захист населення від інфекційних хвороб, шо ты мне считалкой машешь - она никому не нужна, кроме таких, как ты.
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17 человек за 2 недели. в день на дороге больше десятка. Скажите им - думайте...
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У меня пример Австралия, там живет сын наших друзей. На всю Австралию ок. двух десятков смертей, но... Вой в фейсбуке о "вселенской трагедии"; о предстоящей гибели сотен миллионов людей на планете; на ТВ постоянный (сутками!) видеоряд гробов из Италии только подчеркивает: людьми управляет ящик. Особенно, если людьми без мозгов.
Кому-то это очень надо. Больше всего удивляет позиция авиакомпаний, ведь они еще не скоро очухаются после остановки полетов. Кто покроет им многие десятки миллиардов (!) убытков? Особенно тем (почти всем), у кого лайнеры в лизинге.
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вроде в США как летали так и летают внутренние авиарейсы, возможно я ошибаюсь
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Сегодня выкладывали - да, проверить бы.
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когда Авакову развяжут руки, получить дубиной по ребрам от его коршунов (c)

87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос - Цензор.НЕТ 3643
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А 73 % что видели в 2019 году, особенно в марте? А зебобики? 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос - Цензор.НЕТ 7121
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32% - низким или минимальным -это имбецилы
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Заразила весь церковный хор: что известно о первой больной коронавирусом на Закарпатье56.6т19:30, 31.03.2020Обновлено: 23:24, 31.03.2020Читать материал на украинском
69-летняя жительница Мукачево (Закарпатье), у которой первой в области был подтвержден диагноз COVID-19, сейчас находится в инфекционной больнице Ужгорода.Деталями с OBOZREVATEL поделились в Закарпатской областной администрации."Ее муж вернулся с заработков в Италии, у него вроде признаков болезни не было. А вот женщина почувствовала себя плохо, но даже с температурой пошла в Свято-Михайловский собор, который находится на околице Мукачево. Она там пела в церковном хоре два дня подряд. В результате теперь все участники хора под подозрением на коронавирус. Другие работники в церкви и прихожане обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие", - рассказали нам.
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Вот только зеленое чмо никак не увидит. Шарахается из крайности в крайность.

"Зеленский готов направить в Италию бригаду медиков"

В стране которая выбрала этого идиота президентом самый высокий уровень заболеваемости - это у медиков. В стране не хватает уже ни специалистов ни средств. но ... тупые понты бубочке дороже страны !
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Моя давняя знакомая медсестра из Киева работает несколько лет в Бергамо в таком же госпитале. Получаем информацию из первых уст.
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А где эпидемия у нас? И где слова загроза, наближення и пр. хрень эпидемии в законе Про захист населення від інфекційних хвороб?
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У нас, похоже, тоже почти все уже с иммунитетом.
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А тут є один, який говорить що короновірус повинен пройти через усіх. Тобто, короновірус почує кожного☠️
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То адепт секты святой и непорочной аксиомы. Божий человек.
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Юрчик, ну хватит уже манипулировать людьми! Поимей совесть...
Напиши заголовок правильно!
*
87% ОПРОШЕННЫХ украинцев.....
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Чувствуешь разницу??? Ты, типа нечаянно, "потерял" слово, а смысл исказился с точность до наоборот!
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А раз так,то по желанию трудящихся,нужно всем носить электронные браслеты,чтоб легче было отслеживать нарушителей карантина,а со временем чип на лоб или на руку.
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По-моему, почти всех это устраивает - краще здохну з голоду, аби не од віруса.
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Люди предсказуемы.Мы уже знаем,что только у нас в стране 73% клинических идиотов.Наступает новый мировой порядок. Технологии позволяют держать стадо под контролем,чем любая власть обязательно воспользуется.Нужно это принять или умрёшь.
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реальная угроза от тупости зеленой власти
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Сразу видно, что арийцы не верят в угрозу, они верят только в *****.
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тут найдется хоть один из читающих цензор , кого опросил брехунец "рейтинг"?
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Бояться вируса не стоит ,опасаться ДА ,но без особого рвения 87% украинцев видят в коронавирусе реальную угрозу, - опрос - Цензор.НЕТ 923ничто не вечно в нашем мире ,включая нас ..
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Одна маска на 2 часа - это правильно , но где их столько взять ? Одна маска на две недели - угроза заражения себя и окружающих . Это как фильтр на пылесосе , только там для вируса вкусно и влажно .
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Бояться не стільки вірусу, скільки "ефективних" дій зеленої влади по боротьбі з ним.
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в Украине может погибнуть до 10к человек от єтого вируса. Задайте себе вопрос по какой причине я в тот список не попаду?
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Это определили процент контролируемости украинцев! Электронный концлагерь на тестировании...
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А війну з московитами? Чи вже її немає? Нехай всі подивляться на Сирію і на дітей без рук і ніг.Це набагато страшніше,від цього вірусу.
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👑 вирус- это естественный природный отбор пока не найдут лекарство, ведь умирают те, кто в группе риска.
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28% утверждают, что они слишком мягкиеИсточник: https://censor.net.ua/n3186064

Ці хто так думає.той повний критин.Нехай би хоч прочитали.що таке надзвичайний стан і що може бути,якщо його ввести.
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В мире от осложнений гриппа различных штамов за год умирает около полумиллиона человек. От воспаления легких более 10 миллионов. Скоро СМИ и политики будут лезть по головам и кричать о том, как кто-то) очень преувеличил последствия от ОРВИ от которого и так ежегодно погибает сотни тысяч людей
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"51% опрошенных считает, что коронавирус угрожает лично им и их семьям. 41% - придерживается противоположного мнения"
Где тут 87%, которые в заголовке?Источник: https://censor.net.ua/n3186064
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У нас страна на 80% из дебилов?
73% выбрали Цирк во власть.
87% боятся вируса. А сколько из этих 87% ведут здоровый образ жизни? Или гробят здоровье, а потом трясутся, боясь заболеть?
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