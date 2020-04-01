 87% українців вбачають у коронавірусі реальну загрозу, - опитування

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
При цьому, коли тільки був оголошений карантин, загрозу в COVID-19 вбачали 73% українців.
51% опитаних вважають реальною загрозу коронавірусу особисто для себе та для їхніх родин. 41% – протилежної думки. За останні два тижні у цьому питанні думки респондентів майже не змінилися. Відносно частіше про загрозу говорили мешканці західних та центральних регіонів країни та містяни.
• Оцінюючи рівень захворюваності на коронавірус в Україні за 5-ти бальною шкалою, 28% опитаних оцінили його як дуже високий або ж високий, 34% - середній, 32% – як низький або ж мінімальний. Частіше про високий рівень захворюваності говорили мешканці Півдня, містяни, та представники старшої вікової категорії.
У той же час, респонденти вважають, що ситуація із захворюваністю в їхньому регіоні менш загрозлива, ніж по країні в цілому. Всього 13% опитаних відзначили, що рівень захворюваності в місці їхнього проживання - високий. А 65%, більшість з яких представники східних областей і жителі сіл, вважають його низьким або мінімальним.
74% вважають, що потрібно запровадити штрафи для людей за порушення карантину. 19% – проти такої ініціативи. При цьому 58% опитаних вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними. 28% взагалі стверджують, що вони є занадто м’якими. Лише 6% переконані, що заходи є надто жорсткими.
Більше половини опитаних заявили, що обмежили вихід з дому в зв'язку з карантином. Третина - частково дотримуються обмежень. І тільки кожен 10-й зазначив, що зовсім дотримується карантину.
34% вважають, що влада повинна повертати усіх громадян додому після закриття кордону, 24% вважають, що потрібно повертати, але вибірково. Ще 34% взагалі вважають, що взагалі не потрібно нікого повертати після закриття кордону.
Опитування було проведено методом телефонного інтерв'ю в два етапи: 1 тис. респондентів з 25-го по 27 березня і ще 1 тис. - з 28-го по 30 березня. Серед опитаних жителів України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.
а вероятность помереть от вируса намного меньше, чем быть сбитым пьяным аваковским мусаром
Тезис номер 1: я не верю в пандемию. У нас всего 17 челов с начала декабря 2019, 17 человек, Карл.
2 тезис: картинка из-за поребриков, она очень не однозначна. Статистика которую дают, вообще не о чем. Всех кто умер от всевозможных болезней, но имел коронавирус, умер именно от коронавируса, а не от болезни. Представте себе 900 трупов италии, и мясника-паталогоанатома. Сколько нада время и паталогоанатомов шоб разделать 900 тушей и поставить диагноз от чего человек умер?
Тезис 3: Сколько нужно моргов и крематориев, и какая их пропускная способнасть, шоб утилизировать 900 трупов день? Ведь раньше их выдавали родственникам на руки
Устал писать дальше, имхо это не имеет смысла...
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook во вторник.
Согласно сообщению, с 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260,871 тыс. чел., из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95,364 тыс. чел., 76,8% из них - дети.
С 1 октября 2019 года зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа. Вакцинировались от гриппа 236,343 тыс. чел.
В течении предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12- дети до 17 лет. https://interfax.com.ua/news/pharmacy/640620.html
Ви ще дивуєтеся, звідки в Україні взялися 73%? Та звідти ж, звідки й «епідемія» - з телевізору. Смертність від коронавірусу така сама, як від звичайного грипу, тільки масштаби захворюваності на порядок нижчі за грип.
Кому-то это очень надо. Больше всего удивляет позиция авиакомпаний, ведь они еще не скоро очухаются после остановки полетов. Кто покроет им многие десятки миллиардов (!) убытков? Особенно тем (почти всем), у кого лайнеры в лизинге.
69-летняя жительница Мукачево (Закарпатье), у которой первой в области был подтвержден диагноз COVID-19, сейчас находится в инфекционной больнице Ужгорода.Деталями с OBOZREVATEL поделились в Закарпатской областной администрации."Ее муж вернулся с заработков в Италии, у него вроде признаков болезни не было. А вот женщина почувствовала себя плохо, но даже с температурой пошла в Свято-Михайловский собор, который находится на околице Мукачево. Она там пела в церковном хоре два дня подряд. В результате теперь все участники хора под подозрением на коронавирус. Другие работники в церкви и прихожане обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие", - рассказали нам.
"Зеленский готов направить в Италию бригаду медиков"
В стране которая выбрала этого идиота президентом самый высокий уровень заболеваемости - это у медиков. В стране не хватает уже ни специалистов ни средств. но ... тупые понты бубочке дороже страны !
«Мы не осознавали свирепость грядущей войны». Письмо врача из Италии, раскрывающее настоящие масштабы эпидемии коронавируса
Напиши заголовок правильно!
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87% ОПРОШЕННЫХ украинцев.....
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Чувствуешь разницу??? Ты, типа нечаянно, "потерял" слово, а смысл исказился с точность до наоборот!
Тому що шведи усвідомлюють себе нащадками вікінгів - вільних озброєних людей, які жили власним розумом. У конституції Швеції закарбовано, що кожному громадянину має бути забезпечена свобода пересування в межах держави та свобода виїзду з неї. І жодні клоуни їм цього не заборонять. Тому шведи безперешкодно пересуваються своєю вільною країною, здійснюють робочі поїздки за кордон, школи й дитячі садки працюють, дозволені масові зібрання чисельністю до 500 учасників. Населенню не рекомендують носити маски - тому що це безглуздо.
Ці хто так думає.той повний критин.Нехай би хоч прочитали.що таке надзвичайний стан і що може бути,якщо його ввести.
Где тут 87%, которые в заголовке?Источник: https://censor.net.ua/n3186064
73% выбрали Цирк во власть.
87% боятся вируса. А сколько из этих 87% ведут здоровый образ жизни? Или гробят здоровье, а потом трясутся, боясь заболеть?