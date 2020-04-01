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 У жінки, яка працює фельдшером у Броварах, експрес-тест на коронавірус дав позитивний результат, - мер Сапожко

У м.Бровари Київської області зафіксовано підозру на COVID-19 у фельдшера, повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"Сьогодні зареєстрована підозра на коронавірусну інфекцію у жінки 1996 р.н., яка працює фельдшером. Проведений експрес-тест показав позитивний результат. Наразі у неї відібрали зразки біологічного матеріалу та направили у вірусологічну лабораторію для проведення ПЛР-дослідження на підставі якого і буде встановлено остаточний діагноз"- написав мер на сторінці в Фейсбуці в середу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, стан дівчини наразі стабільний і не потребує стаціонарного лікування, вона на самоізоляції вдома під наглядом лікарів.

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У той же час за адресою її проживання вже була проведена дезінфекція. Також розпочато епідрозслідування для встановлення контрактних осіб.

Як повідомлялося, в Київській області підтверджено 57 випадків захворювання Covid-19.

У жінки, яка працює фельдшером у Броварах, експрес-тест на коронавірус дав позитивний результат, - мер Сапожко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186062
 
 
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Зараз жінками стають в 13, і то ще добре, як не раніше.
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Стабильное состояние - это какое - стабильно хорошее или стабильно плохое?
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