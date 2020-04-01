 Загиблі Герої березня 2020

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
1. Сергій Миколайович Руських (31.01.1979 - 01.03.2020)
2. Володимир Вікторович Черненко (28.01.1995 - 03.03.2020)
3. Дмитро Валерійович Осичкін (20.04.1993-05.03.2020)
4. Дмитро Борисович Фірсов (05.01.1980 - 06.03.2020)
5. Євген Сергійович Черних (09.01.1991 - 08.03.2020)
6. Богдан Олександрович Петренко (03.01.1997 - 10.03.2020)
7. Віктор Миколайович Солтис (02.10.1986 - 10.03.2020)
8. Андрій Олександрович Ведешин (04.02.1986 - 10.03.2020)
9. Ілля Миколайович Пережогін (30.11.1993 - 10.03.2020)
10. Олексій Сергійович Золін (11.07.1984-19.03.2020)
11. Володимир Сергійович Мовчанюк (11.09.1983 - 30.03.2020)
12. Олександр Васильович Маланчук (1997 - 31.03.2020)
Вічна пам'ять усім захисникам України!